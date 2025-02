Europa League, il ritorno dei playoff: dove vedere Roma-Porto, programmazione tv e telecronaca

Giovedì 20 febbraio si svolgono le partite di ritorno dei playoff di Europa League. Al termine degli incontri, dunque, è completato l’elenco dei team qualificati agli ottavi di finale, che prenderanno il via il 6 marzo.

Europa League playoff ritorno, l’unico club italiano impegnato è la Roma

Nel calendario dei playoff di Europa League è protagonista una sola squadra italiana. Si tratta della Roma, compagine che, dopo un inizio difficile di stagione, ha ottenuto numerosi risultati utili consecutivi con il nuovo allenatore Claudio Ranieri.

Non deve disputare alcun playoff la Lazio, altra squadra italiana protagonista della competizione. I biancocelesti, infatti, hanno ottenuto la matematica qualificazione agli ottavi di finale del torneo, chiudendo la prima fase al vertice del girone, a quota 19 punti.

Dove vedere Roma-Porto

La Roma, nei playoff di ritorno di Europa League, deve affrontare il sempre molto insidioso Porto. Nella partita di andata, disputata sette giorni fa in Portogallo, i giallorossi, fra le polemiche, sono riusciti a strappare un pareggio per uno ad uno. Per tale motivo, arrivano alla sfida odierna con un leggero vantaggio.

Ranieri, in occasione dell’importante appuntamento, ha a disposizione la quasi totalità della rosa. Gli unici indisponibili sono Cristante e Saelemaekers, assenti per squalifica. Dovrebbero tornare titolari dal primo minuto sia Hummels che Dybala, leader carismatici nonché elementi fondamentali rispettivamente per il reparto difensivo e quello offensivo.

Il fischio di inizio di Roma-Porto, che si svolge allo Stadio Olimpico, è previsto alle 18:45. Così come tutto il resto del torneo, il playoff di Europa League è inserito nei palinsesti di Sky, piattaforma satellitare che detiene i diritti per trasmettere in diretta e in esclusiva tutti i match di coppa. I tanti appassionati hanno la possibilità di seguire l’incontro su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 252. Le voci che raccontano il faccia a faccia sono quelle di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti.

Europa League playoff ritorno, la proposta in chiaro su TV8

Così come nelle giornate precedenti, anche per i playoff di Europa League è proposto uno scontro in diretta e in chiaro. Il punto di riferimento è TV8, che questa settimana, dalle ore 21:00, manda in onda Anderlecht-Fenerbahce. I padroni di casa sono chiamati all’impresa. All’andata, infatti, i turchi, allenati da José Mourinho, sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari per tre a zero e sembrano essere ad un passo dalla qualificazione. Il telecronista del match è Antonio Nucera.