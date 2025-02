Stasera in tv giovedì 27 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 27 febbraio 2025. Su Rai2, il programma di Pino Rinaldi, Detectives. Su Italia 1, il film con Daniel Radcliffe, Harry Potter e i doni della morte 1.

Stasera in tv giovedì 27 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la nuova stagione della fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni. Due episodi: il primo s’intitola, “Un nuovo inizio”. Suor Azzurra si trasferisce a Roma per assumere l’incarico di operatrice residente della Casa del Sorriso, una struttura di accoglienza diretta dal severo Lorenzo Riva. Tra le ragazze ospiti, Olly, che vive lì da anni, e Cristina, appena arrivata. A seguire, “Libero arbitrio”. Per Suor Azzurra la convivenza con Lorenzo. Ogni giovedì seduti a un tavolo, riesce a coinvolgere Lorenzo, nonostante la sua ritrosia, nel caso di una giovane ragazza, Alisia, soggiogata dal fidanzato violento, Sandrino.

Su Rai2, alle 21.20, il programma Detectives. La novità di questa edizione è il segmento “La storia di…”, durante il quale Pino Rinaldi racconta storie di vittime, confrontandosi, direttamente in studio, con loro o con i loro familiari. Confermata la presenza degli accademici Anna Maria Giannini e Arije Antinori e dei magistrati Valerio De Gioia e Ines Pisano.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Dopo il Festival di Sanremo, di cui ha condotto la serata delle cover assieme a Mahmood, Geppi Cucciari ha visto crescere ulteriormente i consensi per il suo show del giovedì sera in cui mescola satira, cultura e intrattenimento, offrendo un inconfondibile mix di leggerezza e approfondimento.

Su Rai5, alle 21.15, Concerto del Teatro La Fenice. Il Concerto di Capodanno del Teatro La Fenice diretto da Daniel Harding con arie e duetti interpretati dai solisti Mariangela Sicilia e Francesco Demuro. Gli interventi di danza sono affidati alla Compagnia Aterballetto.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Ogni giovedì sera Paolo Del Debbio approfondisce l’attualità tenendo sempre in primo piano il punto di vista dei cittadini. La società civile è sempre rappresentata in studio e in collegamento per favorire il confronto tra chi si sente trascurato dalla politica e chi dovrebbe risolvere i problemi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini entra nell’ultimo mese di programmazione. A questo punto non sono più previsti nuovi ingressi e le eliminazioni si succedono a ritmo più sostenuto. Per il momento l’unico concorrente sicuro di partecipare alla serata finale è il modello Lorenzo Spolverato.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza Pulita. Il confronto con i politici, ma anche le inchieste sull’attualità, sono fra le realtà del talk da sempre condotto da Corrado Formigli, che gioca anche sul modo incalzante e diretto di condurre le interviste con i suoi ospiti.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Seconda serata per la 5° edizione dello show che vede al debutto nella conduzione Belén Rodriguez al fianco dei confermati PanPers. Sempre nutrito il cast di comici e fra i rientri il duo Ale e Franz oltre a Dario Vergassola con le sue interviste.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Krystal è estremamente in sovrappeso. Suo marito la sostiene pienamente ma, se vogliono avere un futuro insieme, la donna deve decidere a sottoporsi ad un intervento di bypass gastrico e cambiare le sue abitudini di vita.

I film di questa sera giovedì 27 febbraio 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2015, di Denis Villeneuve, Sicario, con Emily Blunt, Benicio del Toro, Josh Brolin. L’agente dell’Fbi Kate Macer prende parte a una Task force diretta da Matt Graver per catturare un narcotrafficante messicano. Le sue certezze verranno messe a dura prova.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2010, di David Yates, Harry Potter e i doni della morte 1, con Daniel Radcliffe. Lord Voldemort (Ralph Fiennes) è ormai padrone del campo e ha un solo obiettivo: uccidere Harry Potter (Daniel Radcliffe). Nel frattempo, il giovane mago e i suoi amici sono alla ricerca di tutti gli Horcrux in cui il Signore Oscuro ha nascosto le parti della sua anima, in modo da poterlo uccidere.

Su Cine34, alle 21.00, il film tv drammatico del 2004, di Gianluca Maria Tavarelli, Paolo Borsellino, con Ennio Fantastichini, Giorgio Tirabassi. Il giudice Paolo Borsellino forma con Rocco Chinnici e Giovanni Falcone un pool antimafia che porta al maxi processo. Dopo la strage di Capaci, confida alla moglie di essere stato tradito.

Stasera in tv giovedì 27 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di spionaggio del 2005, di J.J. Abrams, Mission: Impossible III, con Tom Cruise, Laurence Fishburne. L’agente Ethan Hunt non è più operativo e sta per sposarsi con Julia. Quando una banda di criminali rapisce la sua collega Lindsey, lui decide di rientrare in servizio.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Ladj Ly, Gli indesiderabili, con Alexis Manenti. Nella periferia di una cittadina francese, la giovane attivista Haby cerca di impedire che l’edificio dove vivono molti migranti venga demolito. Inizierà così una battaglia senza sosta contro il sindaco Pierre Forges.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2007, di Chris Weitz, La bussola d’oro, con Dakota Blue Richards. Per salvare la vita a un amichetto, la piccola orfanella Lyra si avventura in un universo parallelo, popolato da malvagi e figure magiche. Una bussola può risolvere l’enigma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2017, di Martin Campbell, The Foreigner, con Jackie Chan. Quando la figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, Quan si mette immediatamente alla ricerca degli assassini. Ma deve combattere contro un funzionario governativo dal passato oscuro.