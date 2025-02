Pechino Express 2025, tutte le coppie in gara: da Scintilla e Nathalie Guetta, chi sono i concorrenti

Sono ben nove le coppie di concorrenti in gara a Pechino Express 2025. Il talent show debutta, su Sky Uno, giovedì 7 marzo. I conduttori sono Costantino Della Gherardesca e Fru, che accompagnano i protagonisti nell’itinerario fra le Filippine, la Thailandia del nord e il Nepal.

Pechino Express 2025 concorrenti, i Primi Ballerini

A Pechino Express 2025 ci sono i Primi Ballerini. A dare vita al team ci sono Virna Toppi e Nicola Del Freo, compagni sia sul lavoro che nella vita. I due sono Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano e per le loro capacità artistiche sono conosciuti in tutto il mondo. Nel 2022 hanno convolato a nozze e l’anno seguente sono diventati per la prima volta genitori.

Nel cast di concorrenti di Pechino Express 2025 ci sono Jey e Checco Lillo, ovvero I Magici. Sono fratelli: il primo, nato a Napoli nel 1997, è uno dei maghi moderni più popolari d’Italia, molto seguito sui social. Ammette di essere “fantasioso e determinato”. Il secondo, vero nome Francesco, è uno studente universitario che lavora presso un negozio di videogiochi.

Altro duo è quello de Gli Spettacolari, animato da Gianluca Scintilla Fubelli e Federica Camba. Marito e moglie, lui è un noto comico ed attore, lei è una cantautrice e produttrice, che ha collaborato con artisti del calibro di Laura Pausini ed Elodie.

Fra i più attesi c’è Jury Chechi

A Pechino Express 2025 ci sono I Medagliati. Con tale nome ci si riferisce, in primis, a Jury Chechi, dominatore della ginnastica mondiale negli anni ’90 e vincitore di due medaglie olimpiche, una d’oro e l’altra di bronzo, nel 1996 e 2004. Con lui c’è Antonio Rossi, ex canoista specialista nel kayak velocità che ha collezionato cinque medaglie olimpiche, inclusi tre ori.

Direttamente dall’universo del Grande Fratello arrivano Ivana Mrazova, terza classificata al GF Vip nel 2017, e Giaele De Donà, finalista nella settima edizione del reality. Affrontano questa avventura con il nome Le Atlantiche.

Si chiama Gli Estetici, invece, la squadra di Giulio Berruti e Nicolò Maltese. Il primo ha 40 anni ed è un noto attore e modello, avendo lavorato a titoli molto noti, come ad esempio La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa. Il secondo, sin da ragazzino, è appassionato di musica e da qualche tempo a questa parte è specializzato nella medicina estetica.

Pechino Express 2025 concorrenti, le ultime tre coppie

Fra i concorrenti di Pechino Express ci sono Nathalie Guetta e Vito Bucci. L’unione, che ha dato vita al team I Cineasti, è nel segno di Don Matteo. Guetta e Bucci, rispettivamente attrice e produttore, si sono conosciuti proprio sul set della fiction.

Una coppia sia nel gioco che nella vita è quella de I Complici, animata da Dolcenera e Gigi Campanile. Lei è una cantante con una carriera lunga più di 20 anni, lui è un rigoroso avvocato che fa parte del team manageriale e legale di Dolcenera.

Infine, a Pechino Express ci sono Le Sorelle. Sia Samantha che Debora Togni vengono da Terni, ma le due hanno seguito percorsi di vita opposti. La prima è una affermata ballerina e conduttrice, che deve molta della sua fama all’esperienza da professionista a Ballando con le stelle. Debora, invece, lavora come muratore d’inverno e bagnina d’estate, oltre a essere istruttrice in palestra.