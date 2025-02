Stasera in tv venerdì 28 febbraio 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 28 febbraio 2025. Su Rai2, il film con Paolo Kessisoglu e Luca Bizzarri, Il giorno più bello. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Gianluigi Nuzzi, Quarto grado.

Stasera in tv venerdì 28 febbraio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. I coach hanno due jolly da giocare durante le audizioni al buio: il Blocco, che impedisce a un altro coach di scegliere il concorrente, e la Seconda Chance, che consente di far esibire di nuovo un concorrente nel caso in cui non abbia convinto nessuno al primo tentativo. Conduce Antonella Clerici.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Farwest. “Siamo riusciti a vincere una sfida non facile, quella di essere l’anti-talk per eccellenza, di andare sul campo, andare lì dove sono saltate le regole, per illuminare mondi che non erano stati raccontati”. Con queste parole Salvo Sottile esprime la sua soddisfazione per il successo del programma.

Su Rai5, alle 21.15, Danza: Don Chisciotte. Il balletto che ha inaugurato la stagione 2017-2018 del Teatro dell’Opera di Roma, con la coreografia di Laurent Hilaire ispirata alla versione di Mikail Baryshnikov. Sul palco Isaac Hernandez e Iana Salenko. Dirige l’orchestra David Garforth.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Uno

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. Nelle ultime settimane nel programma di Gianluigi Nuzzi è tornato in primo piano il caso di Alessia Pifferi, la 37enne condannata all’ergastolo, in primo grado, per l’omicidio della figlia Diana, morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa per sei giorni. Il processo d’appello è appena cominciato.

Su Canale 5, alle 21.20, la 3° puntata della fiction Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. La moglie di Bonnard, Michela, che ha fatto perdere le sue tracce da anni, ha avuto un ruolo centrale nelle vicende che ruotano attorno allo yacht Slang. Ciò mette alla prova il rapporto tra Anna (Anna Valle) e Luca: ma la verità è più drammatica di quanto il commissario possa immaginare.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Il variegato mondo dei social è da sempre un serbatoio dove attingere informazioni da discutere in studio. E lo sa bene Zoro, al secolo Diego Bianchi, che riesce a commentare anche le notizie più crude con un po’ di ironia.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Cucine da incubo. Per l’ultima puntata di questa decima edizione Antonino Cannavacciuolo si trova a Pavia. Sotto la lente d’ingrandimento è finita l’osteria “La Cà Bella”, noto locale della città che oggi sembra aver perso lo smalto.

Nove – Real Time – Sky Cinema Uno

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Secondo appuntamento con la nuova edizione dell’irriverente e satirico show di Maurizio Crozza. Dopo Bruno Vespa e Ursula Von Der Leyen che hanno esordito la settimana scorsa ci saranno altri nuovi personaggi questa sera?

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. Oggi Fulvio Marino è alla ricerca del miglior forno ai piedi del Vesuvio. Come sempre i panifici in gara vengono giudicati su tre prove: preparazione salata, dolce e specialità della casa chiamata “Prodotto Meraviglia”.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, la fiction L’arte della gioia, con Tecla Insolia, Jasmine Trinca. La giovane Modesta, orfana nella Sicilia di inizio Novecento, si ribella a una società oppressiva e patriarcale. Accolta in un convento, la ragazza diventa la protetta della Madre Superiora, ma l’idillio non durerà a lungo.

I film di questa sera venerdì 28 febbraio 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2022, di Andrea Zalone, Il giorno più bello, con Paolo Kessisoglu, Luca Bizzarri. Aurelio (Paolo Kessisoglu), Wedding planner che da tempo tenta di vendere l’attività, trova un potenziale acquirente: è il padre della sposa di cui sta organizzando le nozze. Nel team di Aurelio c’è la sua amante, la responsabile del catering Serena, sposata con il fotografo Giorgio (Luca Bizzarri).

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Patrick Hughes, L’uomo di Toronto, con Kevin Hart, Woody Harrelson. A causa di uno scambio d’identità, Teddy, imprenditore imbranato, si ritrova coinvolto in un giro di affari criminali. L’uomo si vede costretto a fare squadra con un famigerato assassino.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1958, di Alfred Hitchcock, La donna che visse due volte, con James Stewart, Kim Novak. Dopo aver lasciato la polizia in seguito ad un incidente, “Scottie” Ferguson accetta l’incarico che gli offre un vecchio amico. Dovrà sorvegliare sua moglie Madeleine, affetta da manie suicide.

Su 20 Mediaset, alle 21.35, il film d’avventura del 2001, di Simon West, Lara Croft – Tomb Raider, con Angelina Jolie. Figlia di un archeologo inglese ed esperta in arti marziali, Lara Croft è alla ricerca di un orologio astrale, in grado di controllare lo scorrere del tempo. Ma non è l’unica a volerlo.

Su Iris, il film drammatico del 1995, di Clint Eastwood, I ponti di Madison County, con Clint Eastwood, Meryl Streep. La casalinga Francesca e il fotografo Robert s’incontrano per caso, s’innamorano e vivono insieme quattro giorni di felicità. Ma non saranno sufficienti a cambiare le loro vite.

Stasera in tv venerdì 28 febbraio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ron Howard, A Beautiful Mind, con Russell Crowe, Jennifer Connelly. Nel 1947, il matematico John Nash, elabora una teoria rivoluzionaria ed entra al Mit, ma la sua salute mentale è in pericolo. Ispirato alla vita del Premio Nobel per l’economia 1994.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2016, di Cedric Nicolas – Troyan, Il cacciatore e la Regina di Ghiaccio, con Chris Hemsworth, Jessica Chastain. Freya, tradita dalla sorella, si trasforma nella Regina di Ghiaccio e fa di tutto per bandire l’amore dal suo regno. Ma il cacciatore Eric non intende rinunciare alla sua adorata Sara.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film poliziesco del 1968, di Peter Yates, Bullitt, con Steve McQueen. Il tenente della squadra omicidi Bullitt deve proteggere un mafioso pentito, teste-chiave in un processo. Nonostante le precauzioni, il criminale viene ucciso. Ma Bullitt si rende conto che c’è qualcosa che non quadra.