Grande Fratello, la puntata del 27 febbraio: eliminata Amanda, Shaila e Lorenzo si lasciano

Puntata ricca di colpi di scena quella del 27 febbraio del Grande Fratello. Il reality, oramai alle battute finali, è guidato da Alfonso Signorini. Durante l’appuntamento si è verificata una nuova eliminazione.

Grande Fratello 27 febbraio, Alfonso contro Lorenzo: “Fosse per me ti avrei squalificato”

Al Grande Fratello di giovedì 27 febbraio si è parlato a lungo di Lorenzo e Shaila. I due, fra i protagonisti dell’edizione dello show, sono fidanzati oramai da mesi, nonostante alcuni alti e bassi. Negli ultimi giorni, però, vi è stato un forte diverbio e Spolverato, già finalista, si è lasciato andare ad uno sfogo molto duro. Durante esso, ha definito la ragazza con epiteti poco carini e si è scagliato contro alcuni arredi della Casa.

Shaila e Lorenzo, dopo tale momento, hanno deciso di lasciarsi e proseguire da soli l’avventura nella trasmissione. Shaila, in particolare, ha dichiarato di essere stanca di soffrire, mentre Lorenzo ha tenuto a sottolineare che la fine della relazione non ha nulla a che vedere con Chiara, come ipotizzato da qualcuno.

Alfonso Signorini, prima di cambiare argomento, ha voluto parlare con Lorenzo, al quale ha ricordato che, nonostante sia finalista, rischia comunque la squalifica. Poi ha aggiunto: “Fosse per me ti avrei squalificato, ma ti è andata bene perché il Grande Fratello è più buono di me“.

Zeudi contro Helena

Al Grande Fratello del 27 febbraio, poi, è stato proposto un focus sul legame fra Zeudi ed Helena. Al centro del dibattito vi è la sessualità della prima. Secondo Prestes, infatti, la modella è stata “falsa”. In seguito, Lorenzo è stato chiamato a scegliere sei persone da portare con sé in finale. La sua scelta è ricaduta su Shaila, Chiara, Giglio, Mariavittoria, Tommaso e Zeudi.

Dopo tale selezione, Spolverato è costretto a fare il nome di un solo individuo, avviando in questo modo una catena. Alla fine, non è scelta da nessuno Zeudi, che finisce direttamente al televoto eliminatorio. Infine, Javier ha festeggiato i suoi trent’anni, prima dichiarando il suo amore per Helena e poi riabbracciando la sorella.

Grande Fratello 27 febbraio, eliminata Amanda

Alfonso Signorini, al Grande Fratello del 27 febbraio, ha letto l’esito del televoto. L’eliminata è Amanda, che ha raccolto solo il 9,75% dei voti. La più votata è Helena con il 29,98%, seguita da Zeudi al 28,78%, Maria Teresa Ruta con il 16,52% e Chiara con il 14,97%.

Infine, si sono svolte le nomination. Sono finiti a rischio eliminazione Chiara, Zeudi, Mattia, Maria Teresa e Helena. Il meno votato, lunedì sarà definitivamente eliminato.