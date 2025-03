Stasera in tv giovedì 13 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 13 marzo 2025. Su Rai2, il programma di Pino Rinaldi, Detectives. Su Italia 1, il film con Chris Pratt, JurassicWorld.

Stasera in tv giovedì 13 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi, Giovanni Scifoni. Due episodi: il primo s’intitola, “La vita che vorrei”. Mentre Lorenzo cerca di aiutare il figlio di un suo vecchio compagno di università, alla Casa del Sorriso arriva Suor Costanza, di passaggio a Roma per incontrare il Papa. Da lei Azzurra (Francesca Chillemi) viene a sapere di essere stata selezionata per una missione in Perù. A seguire, “Madri”. Azzurra si convince che Lorenzo voglia sostituirla con una nuova operatrice; a sua volta il direttore è convinto che la suora se ne voglia andare e lasciare la casa-famiglia. L’equivoco li porterà a scontrarsi, ma anche ad avvicinarsi.

Su Rai2, alle 21.20, Detectives. Nell’ultima puntata di questa edizione Pino Rinaldi ripercorre le indagini per l’omicidio di Sara di Pietrantonio, avvenuto a Roma nel maggio del 2016. Spazio anche al caso di Manuela Murgia, la 16enne che nel febbraio del 1995 fu trovata morta in un dirupo nel Canyon di Tuvixeddu, a Cagliari.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Anche stasera, tra un ospite e l’altro, Geppi Cucciari propone gli interventi di Andrea Maggi, attento supervisore ortografico, le pillole di conoscenza di Roberto Mercadini e i raffinati reportage sull’arte a cura di Alessandro Arcodia. La musica è offerta dalla band di Nicola “Ballo” Balestri.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Omaggio ad Antonio Vivaldi. Nel Duomo di Vienna, Rubén Dubrovsky dirige la Bach Consort Wien Orchestra nel concerto dedicato a Vivaldi. Con la mezzosoprano Vivica Genaux. In programma “Credo” e “Sum in Medio Tempestatum”.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Nello studio che ospita il programma di Paolo Del Debbio la tensione è sempre molto alta, e a volte è lo stesso conduttore, che ha sempre a portata di mano un megafono, a perdere la pazienza. Del resto i temi trattati, come l’integrazione tra italiani e immigrati, sono alquanto spinosi.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello. Questa edizione del reality condotto da Alfonso Signorini sarà ricordata anche per l’introduzione del ripescaggio nel meccanismo della gara. Tra i concorrenti rientrati nella Casa c’è Jessica Morlacchi, che dopo quattro mesi si era ritirata con tono polemico e ora è una delle favorite per la vittoria.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. L’idea, nel 2011, era di proporre un programma di approfondimento politico che abbracciasse sia il panorama nazionale che quello estero. Al timone c’è sempre stato Corrado Formigli, tra i co-autori, che ne ha fatto un talk vincente.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Quarta serata della quinta edizione dello show che continua ad andare in scena dallo storico Teatro Galleria di Legnano (MI). Belén Rodriguez si trova a suo agio in veste di conduttrice accanto ai confermati PanPers.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Gary non riesce più a lasciare il letto, nonostante abbia la madre e i vari badanti che gli procurano ciò di cui ha bisogno. Se non riesce a smettere di mangiare, rischia di non poter sottoporsi all’operazione che potrebbe salvargli la vita.

I film di questa sera giovedì 13 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2021, di Maggie Gyllenhaal, La figlia oscura, con Olivia Colman, Jessie Buckley. Durante una vacanza, Leda rimane affascinata da una giovane madre e la sua figlioletta. Turbata dal loro irresistibile rapporto, la donna è sopraffatta da un turbine di ricordi.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2015, di Colin Trevorrow, Jurassic World, con Chris Pratt, Bryce Dallas Howard. Costa Rica. Il parco a tema costruito da John Hammond è diventato un resort di successo. Alla ricerca di nuove ed emozionanti attrazioni, gli scienziati hanno creato così un dinosauro incrociando il Dna del T-Rex con i predatori più pericolosi, ma l’addestratore Owen Grady (Chris Pratt) non è d’accordo.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1990, di Renny Harlin, 58 minuti per morire, con Bruce Willis, Bonnie Bedelia. Mentre è all’aeroporto di Washington, in attesa che atterri il volo su cui viaggia sua moglie, McClane si trova a fronteggiare dei criminali che vogliono liberare un narcotrafficante.

Stasera in tv giovedì 13 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film fantastico del 2024, di Eshana Night Shymalan, The Watchers – Loro ti guardano, con Dakota Fanning. La giovane Mina, rimasta a piedi nei pressi di una fitta foresta incontaminata dell’Irlanda occidentale, si rifugia in un bunker assieme a tre estranei. Ma creature inquietanti li osservano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1953, di William Wyler, Vacanze romane, con Audrey Hepburn, Gregory Peck. La principessa Anna, stanca delle restrizioni del suo rango, fugge nella notte per visitare Roma. Qui conosce il giornalista Joe, ma non gli rivela la sua vera identità.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2021, di Paola Randi, La Befana vien di notte 2 – Le origini, con Zoe Massenti. XVIII secolo. La piccola Paola si trova inavvertitamente ad intralciare i piani del terribile Barone De Michelis. Ma l’aiuto di Dolores, una strega buona, salva Paola da un rogo già acceso.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2003, di Felix Gary Gray, Il risolutore – A man apart, con Vin Diesel. Dopo la brutale uccisione della moglie, Sean Vetter, un agente speciale della narcotici, inizia la sua guerra contro la malavita con la frenetica ricerca degli assassini.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film di spionaggio del 2014, di Anton Corbijn, La spia – A most wanted man, con Phillip Seymour Hoffman. Issa, clandestina di origine russo-cecena, arriva ad Amburgo nella speranza di un futuro migliore. Sospettato di terrorismo finisce però nel mirino dei servizi segreti tedeschi.