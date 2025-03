Adolescence serie tv Netflix: trama, cast e curiosità

Giovedì 13 marzo, Netflix ha rilasciato alla visione Adolescence. La piattaforma di intrattenimento streaming ha rilasciato la serie tv, nel nostro paese, a partire dalle ore 09:00 circa.

Adolescence, regista e dove è girata

Adolescence è una produzione seriale che appartiene al genere thriller. Originale della Gran Bretagna, dove si sono svolte anche le riprese, la serie è realizzata dalle società Warp Films, It’s All Made Up Productions, Matriarch Productions, Plan B Entertainment ed One Shoe Films.

Numerosi i produttori esecutivi che hanno firmato il progetto. Nel lungo elenco spicca la partecipazione di Brad Pitt, pluripremiato attore. Gli ideatori della serie sono Jack Thorne e Stephen Graham. I due hanno curato anche la sceneggiatura. La regia, invece, è di Philip Barantini.

La prima e fino ad ora unica stagione della serie è composta da quattro puntate, ognuna delle quali ha una durata di circa 50 minuti. Netflix, come spesso avviene per le proprie produzioni, le rilascia tutte insieme, a partire dalle 09:00 di mattina di giovedì 13 marzo.

Adolescence, la trama

Al centro di Adolescence vi è un terribile omicidio. Le vite dei protagonisti, infatti, sono stravolte quando si sparge la notizia del ritrovamento del corpo privo di vita di una giovane di soli tredici anni. Sin da subito emerge evidente che la ragazza è stata uccisa.

Le forze dell’ordine iniziano immediatamente ad indagare e, dopo tutte le analisi del caso, le attenzioni degli investigatori si concentrano su un unico sospettato. Si tratta di Jamie Miller, anch’esso tredicenne e compagno di classe della vittima. Gli indizi raccolti e le testimonianze sono talmente importanti che l’adolescente finisce agli arresti.

Spoiler finale

In Adolescence, il caso di omicidio è affidato all’ispettore Luke Bascombe, affiancato nell’indagine da Briony Ariston, psicologa clinica che segue l’imputato. I due, mano a mano che approfondiscono la vicenda, si ritrovano di fronte ad un vero e proprio mistero, in cui le cose sembrano essere decisamente differenti rispetto a quelle ipotizzare inizialmente. Fra i più interessati alla verità ci sono, senza dubbio, i famigliari di Jamie Miller, soprattutto il padre Eddie, che non crede alla colpevolezza del figlio.

Adolescence, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Adolescence, serie tv thriller rilasciata dalla piattaforma Netflix giovedì 13 marzo.