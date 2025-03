Stasera in tv domenica 16 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv domenica 16 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Nove, il talk show condotto da Fabio Fazio, Che tempo che fa.

Stasera in tv domenica 16 marzo 2025, Rai

Su Rai1, l’ultima puntata della fiction Imma Tataranni 4, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo. Titolo dell’episodio di stasera: “Per sempre è un modo di dire”. Imma (Vanessa Scalera) indaga sul suicidio in carcere di una detenuta rea confessa. Diana prende una decisione importante per il suo futuro, mentre Pietro, con il supporto di Vasco, comincia ad immaginare una vita lontana dalle dinamiche che lo hanno legato a Imma.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Partendo dalla diffusione del Fentanyl negli Stati Uniti, Riccardo Iacona si occupa stasera del mercato delle droghe sintetiche, nel darkweb e non solo. Focus, tra l’altro, sulle indagini che in tutta Italia hanno scoperto furti e traffico di oppioidi attraverso le prescrizioni di medici compiacenti.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Il riarmo dell’Unione Europea proposto da Ursula von der Leyen continua ad agitare il dibattito tra le forze politiche italiane, anche all’interno della maggioranza guidata dalla premier Giorgia Meloni. Un tema che Giuseppe Brindisi segue costantemente all’interno del suo programma domenicale.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene. Un’altra domenica sera densa di contenuti per il programma che dall’autunno del 1997 è uno dei pilastri del palinsesto di Italia 1: quattro ore di inchieste, interviste e monologhi per informarsi e riflettere sull’attualità. Con Veronica Gentili e Max Angioni ritroviamo Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Appuntamento con Massimo Gramellini e il suo ospite per analizzare un argomento che ha scaldato l’opinione pubblica. In collegamento una qualificata presenza: il professor Gustavo Zagrebelsky, presidente emerito della Corte Costituzionale.

Su Tv8, alle 21.35, Motociclismo: GP d’Argentina. In differita e in chiaro il Gran Premio di Argentina, 2° tappa del Motomondiale 2025. Dopo l’assenza dello scorso anno, si torna a correre sul Termas de Rio Hondo, lungo 4,81 km con 9 curve a destra e 5 a sinistra, sulla distanza di 25 giri.

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. In studio tutto è pronto per andare in onda con una nuova puntata del seguitissimo talk di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. Informazione, attualità, intrattenimento e comicità con tanti ospiti restano i punti di forza di questo programma.

I film di questa sera domenica 16 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.00, il film di guerra del 1964, di John Frankentheimer, Il treno, con Burt Lancaster, Jeanne Moreau. Francia, 1944. Mentre gli Alleati si avvicinano a Parigi, i tedeschi caricano su un treno preziose opere d’arte. Il partigiano Labiche cerca di impedire che il convoglio arrivi a destinazione.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2013, di Gary Fleder, Homefront, con Jason Statham, James Franco, Izabela Vidovic. Phil Broker, ex agente della Dea, si trasferisce con la famiglia in un paesino per stare lontano da violenza e affari sporchi. Ma viene preso di mira dal narcotrafficante Gator.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Todd Haynes, Cattive acque, con Mark Ruffalo. Alla fine degli Anni 90, l’avvocato civile Robert Bilott, di Cincinnati, decide di lottare contro un colosso della chimica che da decenni scarica rifiuti tossici in un lago della Virginia. Da una storia vera.

Stasera in tv domenica 16 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film di fantascienza del 2018, di Alex Garland, Annientamento, con Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh. Quando il marito scompare in una missione segreta, la biologa Lena decide di unirsi ad una spedizione in una regione misteriosa, il cui accesso è vietato dal governo americano.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film commedia del 1998, di John Madden, Shakespeare in love, con Joseph Fiennes, Gwyneth Paltrow. Il giovane drammaturgo William Shakespeare attraversa un periodo di crisi creativa. Ritroverà l’ispirazione grazie all’amore per Viola De Lesseps, un’affascinante nobildonna.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 1996, di Danny Devito, Matilda 6 mitica, con Danny Devito, Mara Wilson, Rhea Perlman. Anche se vive circondata da familiari indifferenti e da una maestra crudele, una simpatica ragazzina riesce a crescere serena grazie ai suoi straordinari poteri telecinetici.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 2017, di Christopher Nolan, Dunkirk, con Fionn Whitehead, Aneurin Barnard. 1940. Migliaia di soldati alleati, tra i quali Tommy, sono intrappolati sulle spiagge di Dunkerque, accerchiati dall’esercito nazista. In un modo o nell’altro, devono andare oltre Manica.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2006, di Allen Coulter, Hollywoodland, con Ben Affleck, Adrien Brody, Diane Lane. L’attore George Reeves, che interpreta Superman sul piccolo schermo, viene trovato cadavere. Si parla di suicidio, ma la madre non ci crede e ingaggia un detective.