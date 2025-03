Stasera in tv lunedì 17 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv lunedì 17 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Massimo Giletti, Lo stato delle cose. Su Canale 5, il reality condotto da Alfonso Signorini, Grande Fratello.

Stasera in tv lunedì 17 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, gli ultimi due episodi della fiction Belcanto, con Vittoria Puccini, Adriana Savarese, Giacomo Giorgio, Caterina Ferioli. Il primo episodio s’intitola, “Viva Verdi”. Enrico (Giacomo Giorgio) viene fermato appena in tempo da Carolina (Adriana Savarese), turbata dal tradimento di Antonia. Il ragazzo, ricercato dagli austriaci, si nasconde in un cascinale isolato, nell’attesa di raggiungere a Luino gli altri rivoluzionari. A seguire, “Va pensiero”. Il maestro Giuseppe Verdi è venuto a conoscenza del grande talento di Carolina e attraverso Crescenzi le propone di interpretare il ruolo di Fenena del Nabucco. Carolina però ha deciso che vuole imbracciare le armi e partire con Enrico per combattere contro gli Austriaci.

Su Rai2, alle 21.20, il game show 99 da battere. Erano 100, ne sono rimasti 19: tra loro c’è il vincitore o la vincitrice della prima edizione del game show condotto da Max Giusti. A chi uscirà in trionfo dall’ultima sfida andranno i 99.000 euro del montepremi. Per il gran finale di questa sera gli autori hanno preparato prove davvero sorprendenti.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Proseguirà fino al 26 maggio questa prima edizione del programma di Massimo Giletti dedicato all’attualità con qualche incursione nel mondo della cultura. Unica sosta prevista, quella del 21 aprile, il lunedì dell’Angelo, quando al suo posto andrà in onda il documentario “Liliana”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Di questi tempi nei talk show di approfondimento è la politica estera a tenere banco. Quello di Nicola Porro è da sempre uno dei più attenti all’argomento, che nelle ultime settimane, a causa del decisionismo del Presidente americano Donald Trump, offre ogni giorno nuovi spunti di discussione.

Su Canale 5, alle 21.20, l’attualità con Grande Fratello. A 14 giorni dalla finale del 31 marzo aumenta la tensione tra gli inquilini che sono a rischio eliminazione, mentre quelli già sicuri di arrivare all’ultima puntata (tra loro, Lorenzo e Jessica) vivono più serenamente gli ultimi giorni di gara. Stasera Alfonso Signorini fa un nuovo punto della situazione.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. “Bernini e Borromini, La guerra del Barocco” e “Le regole del potere” sono solo alcuni titoli delle puntate del talk di Corrado Augias andate in onda quest’anno. Stasera un nuovo appuntamento con le garbate conversazioni tra Augias e i suoi ospiti.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Il lago di Bolsena, il lago vulcanico più grande d’Europa, accoglie Bruno Barbieri in cerca della struttura top. In lizza: Lako Hostel, Bio Agriturismo Olistico Valle dei Calanchi, Agriturismo Borgo di Campagna Il Tesoro e Le Perseidi Bubble Glamping.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Sento la terra girare. Rivediamo lo spettacolo di Teresa Mannino incentrato sulla salvaguardia ambientale. Con la sua comicità parla anche dei temi che riguardano la quotidianità: dai cinquantenni che sembrano ventenni alle tradizioni della sua Sicilia.

I film di questa sera lunedì 17 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1969, di Henry Hathaway, Il Grinta, con John Wayne, Glen Campbell, Kim Darby. Mattie, figlia di un allevatore, ingaggia il vecchio sceriffo Cogburn, detto “Il Grinta”, per catturare l’assassino di suo padre. A loro si unisce l’agente governativo LaBoeuf

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2017, di Jon Watts, Spider-Man: Homecoming, con Tom Holland, Michael Keaton. Elettrizzato dalla sua prima battaglia a fianco degli Avengers, Peter Parker (Tom Holland) continua ad andare a scuola ma non vede l’ora di potersi nuovamente rendere utile nei panni dell’Uomo Ragno. L’occasione gli verrà offerta da un pericoloso criminale, L’Avvoltoio, che minaccia la sua quotidianità.

Su Iris, alle 21.15, il film di guerra del 1999, di Jonathan Mostow, U-571, con Matthew McConaughey, Harvey Keitel. 1942: un sottomarino americano deve abbordare un sommergibile tedesco per impadronirsi di Enigma, un prezioso congegno che decifra le trasmissioni in codice.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2012, di Alex Kurtzman, Una famiglia all’improvviso, con Chris Pine. Alla morte del padre, Sam scopre di dover dividere l’eredità con una sorella di cui non conosceva l’esistenza. Decide allora di incontrare la donna senza rivelare la sua identità.

Stasera in tv lunedì 17 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2024, di Eli Roth, Borderlands, con Cate Blanchett. Lilith, cacciatrice di taglie dal passato misterioso, torna sul suo pianeta natale, Pandora, per trovare la figlia scomparsa del potente Atlas. Qui stringerà un’alleanza con un’improbabile squadra di reietti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1965, di David Lean, Il dottor Zivago, con Omar Sharif, Julie Christie. Russia, primi del ‘900. Il medico Yuri Zivago sposa sua cugina, ma poi s’innamora della bella e sfortunata Lara, fidanzata con un bolscevico. La Rivoluzione sconvolgerà anche le loro vite.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2018, di Gilles De Maistre, Mia e il Leone Bianco, con Daniah De Villiers. La giovane Mia stringe un legame speciale con un leone bianco, Charlie. Quando scopre che l’animale è in pericolo, parte per un incredibile viaggio attraverso le pianure dell’Africa.

Su Sky Cinema Action, alle 21.30, il film fantastico del 2007, di Michael Bay, Transformers, con Shia Labeouf, Megan Fox. La Terra è il teatro della battaglia finale tra due razze di robot: i buoni Autobots e i malvagi Decepticons. Il giovane Sam e la bella Mikaela restano coinvolti nel conflitto.