Stasera in tv giovedì 20 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv giovedì 20 marzo 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Stasera in tv giovedì 20 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 20.30, Calcio. Uefa Nations League: Italia-Germania. Quattro mesi dopo l’incontro con la Francia, la Nazionale allenata da Luciano Spalletti torna allo stadio Meazza di Milano per affrontare la Germania di Julian Nagelsmann nella gara di andata dei quarti di finale di Nations League. La partita di ritorno si giocherà il 23 marzo a Dortmund.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Ultimo mese di programmazione per l’imprevedibile show di Geppi Cucciari, che ogni giovedì regala due ore e mezza di spettacolo, cultura e commedia. L’ultima puntata di questa edizione è prevista il 10 aprile. Dalla settimana successiva al suo posto torna “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”.

Su Rai5, il programma musicale OSN, Inkinen, Shostakovich. Concerto registrato il febbraio scorso all’Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino. L’orchestra Rai diretta da Pietari Inkinen (che sostituisce Andrés Orozco-Estrada, indisposto) esegue la Sinfonia n.7 di Shostakovich.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con il programma Dritto e rovescio. In attesa della pace tra l’Ucraina di Zelensky e la Russia di Putin, l’America di Trump ha sospeso gli aiuti all’esercito di Kiev provocando reazioni contrastanti all’interno dell’Unione Europea. E’ uno dei temi ricorrenti in tutti i talk di approfondimento, compreso quello condotto da Paolo Del Debbio.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. I sondaggi di Renato Mannheimer offrono a Corrado Formigli e ai suoi ospiti gli strumenti per affrontare il dibattito anche sui temi più caldi. Come quello sulla difesa dell’Ucraina o sugli esiti delle elezioni in Germania.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Alberto Farina, Angelo Pisani, Barbara Foria, Enrico Bertolino, Raul Cremona e Antonio Ornano sono solo alcuni dei comici che fanno parte del cast di questa quinta edizione dello show condotto da Belén Rodriguez con i PanPers.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Ultimo – L’infiltrato, con Raoul Bova, Giorgio Tirabassi. Continua la guerra a Catalano. Ultimo decide d’infiltrarsi nel carcere di Trani per incontrare De Rosa, unico collegamento con il boss: i due fanno amicizia e il capitano viene affiliato al clan di De Rosa.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. Il corpo di Jacky ha assunto proporzioni estreme: la 27enne pesa 322 chili e il suo stomaco pende quasi fino al pavimento. Ma la giovane non vuole più vivere così e per uscire da questo incubo si sottopone ad una riduzione dell’addome.

I film di questa sera giovedì 20 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film giallo del 2022, di Nicolas Bedos, Masquerade – Ladri d’amore, con Pierre Niney, Isabelle Adjani. Il gigolò Adrien (Pierre Niney) vive in Costa Azzurra, mantenuto da Martha, vecchia gloria del cinema. La sua esistenza spensierata cambia quando incontra Margot (Marine Vacth), giovane donna che vive di inganni. Insieme elaborano un piano per truffare un ricco agente immobiliare.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’avventura del 2019, di Tyler Nilson e Michael Schwartz, Un viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon, con Zack Gottsagen. Zak è un ragazzo con la sindrome di Down che vuole diventare un wrestler professionista. Per realizzare questo sogno, il giovane fuggirà dall’istituto che lo ospita.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 1997, di James Cameron, Titanic, con Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. Durante il viaggio inaugurale sul Titanic, scoppia l’amore tra lo squattrinato Jack (Leonardo DiCaprio) e Rose (Kate Winslet), che però è in viaggio con il ricchissimo promesso sposo (Billy Zane). La collisione con un iceberg trasforma il viaggio in un incubo dalle conseguenze catastrofiche.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2018, di Juan Antonio Bayona, Jurassic World – Il regno distrutto, con Chris Pratt, Bryce D. Howard. Tre anni dopo la distruzione del parco Jurassic World, Isla Nublar è diventato un luogo selvaggio, abitato solo dai dinosauri. Quando il vulcano si risveglia, Owen (Chris Pratt) e Claire intraprendono una campagna per salvare gli animali da una catastrofe che potrebbe provocarne l’estinzione.

Su Tv8, alle 21.30, il film commedia del 2001, di Robert Luketic, La rivincita delle bionde, con Reese Witherspoon. Il ricco Warren si iscrive ad Harvard e lascia la fidanzata Elle, bionda e svampita, perché non la considera all’altezza. Lei non si arrende e s’iscrive alla stessa università.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2018, di Francis Lawrence, Red Sparrow, con Jennifer Lawrence, Joel Edgerton. Dominika lotta per sopravvivere nella burocrazia dell’intelligence post-sovietica. Diventata una “Sparrow”, agente addestrato alla seduzione, deve operare contro un agente della CIA.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 1995, di John McTiernan, Die hard – Duri a morire, con Samuel L. Jackson, Bruce Willis. John McClane è perseguitato da un terrorista, che si diverte a giocare sadicamente con lui. Nella partita resta coinvolto suo malgrado anche il pacifico Zeus Carver.

Stasera in tv giovedì 20 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 1994, di James Cameron, True Lies, con Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis. Helen crede che il marito Harry sia un tranquillo agente di commercio. In realtà, l’uomo è una spia della Cia. Suo malgrado, la donna si troverà coinvolta nell’attività del consorte.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Marjane Satrapi, Radioactive, con Rosamund Pike. La vita della scienziata polacca Marie Curie, vincitrice due volte del Premio Nobel per la fisica. Dal trasferimento a Parigi, all’incontro con Pierre, fino alla scoperta della radioattività.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2023, di Gianluca Leuzzi, Me contro te – Missione giungla, con Sofia Scalia, Luigi Calagna. Tornati da poco dall’Antico Egitto, Luì e Sofi ripartono per avventurarsi nella giungla: devono trovare una fonte magica per salvare il mondo dalla minaccia di Viperiana.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di guerra del 1999, di David O. Russell, Three Kings, con Mark Wahlberg, George Clooney. Alla fine della guerra del Golfo, tre marines, guidati dal maggiore Archie Gates, tentano di impadronirsi di un leggendario tesoro appartenuto al dittatore iracheno Saddam Hussein.