Splendida Cornice, la puntata del 6 febbraio: da Cucciari ci sono Pietro Castellitto ed Antonio Caprarica

Giovedì 6 febbraio, Rai 3 conduce un nuovo appuntamento di Splendida Cornice. Lo show, che mischia gli elementi della cultura con quelli dell’intrattenimento, è visibile dalle 21:20 circa.

Splendida Cornice 6 febbraio, i competenti

Al timone di Splendida Cornice, format realizzato da Rai Cultura, torna Geppi Cucciari. Al suo fianco, per supervisionare la correttezza grammaticale di tutti gli interventi, c’è Andrea Maggi. Gli spazi musicali sono realizzati dalla band di Nicola Ballo Balestri, storico bassista di Cesare Cremonini, nonché uno dei fondatori dei Lunapop.

Cucciari, durante l’appuntamento, dialoga con il pubblico in studio. Gli spettatori hanno la possibilità di porre le proprie domande ai cosiddetti professori competenti, che rispondono ai loro più disparati dubbi. In tale ruolo ci sono il linguista Giuseppe Antonelli, la sinologa Giada Messetti, lo scrittore Alberto Penna e la prima ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi.

Pietro Castellitto e Giulia Louise Steigerwalt

Splendida Cornice, visibile anche in diretta streaming ed on demand su Rai Play, la prossima settimana non andrà in onda. Il format, infatti, non è in programmazione a causa della presenza, su Rai 1, del Festival di Sanremo, che fra l’altro ha la stessa Cucciari fra le protagoniste, essendo la co-conduttrice del venerdì.

Vari gli ospiti attesi in studio a Splendida Cornice. In primis è protagonista il mondo del cinema grazie a Pietro Castellitto e a Giulia Louise Steigerwalt. Insieme, parlano della pellicola dal titolo Diva futura, di cui il primo è attore protagonista, mentre la seconda è regista. In seguito è dato spazio a Francesco Russo, reduce dal successo ottenuto con M Il figlio del secolo, serie tv nella quale ha prestato il volto del leader fascista Cesare Rossi.

In studio, nel corso di Splendida Cornice di oggi, giovedì 6 febbraio, è presente Tony Saccucci, che ha firmato la regia di Controluce. Atteso, in seguito, il giornalista e grande conoscitore della corona inglese Antonio Caprarica e la scrittrice Licia Troisi.

Splendida Cornice 6 febbraio, i Neri per caso e i ballerini Virna Toppi e Nicola Del Freo

Geppi Cucciari, a Splendida Cornice di oggi, presenta l’esibizione di Virna Toppi e Nicola Del Freo, primi ballerini del Teatro alla Scala di Milano. Inoltre, firmano un’esibizione anche Le Sorelle Marinetti e i Neri per caso. La rubrica di Roberto Mercadini fa tappa a Marradi, in provincia di Firenze. Alla lampada della trasmissione c’è l’artista coreografa Francesca Baerald. Infine, in collegamento, è raccontata la storia di Rachela Baroni, la prof di Torino che è “in coda” con la sua alunna al fine di farle ottenere il permesso di soggiorno.