Stasera in tv venerdì 21 marzo 2025, I programmi in onda

Stasera in tv venerdì 21 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent The Voice Senior. Anche quest’anno, tra i concorrenti che partecipano alle audizioni al buio, spunta qualche ex famoso. Come il 60enne Luca Virago (team D’Alessio), vincitore nel 1992 della terza edizione di “Stasera mi butto” su Rai2 alla presenza di Antonella Clerici, che era la madrina della serata finale.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con la nuova edizione di Newsroom. Ritorna, con nuove puntate, il progetto innovativo di Monica Maggioni che unisce reportage e tecniche della serialità digitale: per cinque settimane, prima su Rai3 RaiPlay e in seguito su Rai3, racconti e inchieste sulle grandi questioni globali e di attualità. Si parte con l’alimentazione e l’obesità.

Su Rai5, alle 21.15, danza: Notre Dame de Paris. Lo spettacolo andato in scena al Teatro alla Scala nel 2013 con le coreografie di Roland Petit e due stelle della danza come protagoniste: Roberto Bolle nel ruolo di Quasimodo e Natal’ja Osipova in quello di Esmeralda. Sul podio Paul Connelly.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Due

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarto grado. “Questo programma non fa né intrattenimento, né fiction: noi facciamo giornalismo”: così Gianluigi Nuzzi sottolinea l’autorevolezza di “Quarto grado”, in onda oggi con gli aggiornamenti su casi come quello di Liliana Resinovich: secondo l’ultima perizia la donna sarebbe stata soffocata.

Su Canale 5, alle 21.20, la 6° e ultima puntata della fiction Le onde del passato, con Anna Valle, Irene Ferri, Giorgio Marchesi. La misteriosa morte di una giovane donna ritrovata sulla spiaggia potrebbe essere connessa ai drammatici fatti vissuti nel 2004 da Anna (Anna Valle) e Tamara sullo yacht. Luca (Giorgio Marchesi) indaga su questo decesso partendo da una labile traccia fotografica: un dettaglio dell’abito.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Propaganda Live. Reportage e satira sono gli ingredienti di Diego Bianchi in arte Zoro. E non mancano gli ospiti musicali. Il 28 febbraio c’era Tommy Cash, il cantante estone che sarà all’Eurovision Song Contest con un brano che ha creato polemiche in Italia.

Su Tv8, alle 21.30, il talent Masterchef Italia. “Pane e salame” è il tema della Mystery Box che i concorrenti devono presentare agli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. E c’è la prova esterna a Messina per preparare il pranzo a 40 nuotatori.

Nove – Real Rime – Sky Cinema Due

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Fratelli di Crozza. Donald Trump e Daniela Santanchè, ovviamente, restano nel mirino della satira di Maurizio Crozza insieme ad altri personaggi del momento, ma il comico genovese non abbandona li storici come Vincenzo De Luca e Vittorio Feltri.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Il Forno delle Meraviglie. In ogni puntata tre forni della stessa regione gareggiano per vincere il titolo di migliore forno. I panifici vengono giudicati su tre prove: a valutare le loro preparazioni è Fulvio Marino, affiancato come sempre da un ospite diverso.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, la 1° puntata della fiction diretta da Ciro Visco, Gangs of Milano – Le nuove storie del Blocco, con Laura Osma, Alessandro Piavani. Nel Blocco, gli scontri tra bande vedono confrontarsi da un lato Bea e dall’altro Mahdi. Fra di loro, una banda multietnica, la Kasba. Ma il ritorno in città di Ludo riavvicinerà i tre amici.

I film di questa sera venerdì 21 marzo 2025

Su Rai2, alle 21.20, il film commedia del 2024, di Umberto Carteni, Dicono di te, con Max Giusti, Ilaria Spada. La vita tranquilla di Giancarlo (Max Giusti), autore televisivo di successo, viene sconvolta quando suo cugino Bernardo, dotato di un potere speciale, comincia a riferirgli tutto quello che i colleghi e gli amici pensano veramente di lui. Davanti a tanta ipocrisia, Giancarlo decide di intervenire.

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2021, di Rodo Sayagues, L’uomo nel buio – Man in the dark, con Stephen Lang. Norman, veterano non vedente, vive nel bosco insieme ad una ragazzina che considera come figlia. Ma quando alcuni criminali la rapiscono, l’uomo farà di tutto per ritrovarla.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film biografico del 2019, di Marco Bellocchio, Il traditore, con Pierfrancesco Favino, Maria F. Candido. La storia di Tommaso Buscetta, primo grande pentito di mafia. La sua collaborazione con Giovanni Falcone portò al maxiprocesso di Palermo, che inflisse un duro colpo a Cosa Nostra.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2024, di Patrick Lussier, Aftermath – In trappola, con Dylan Sprouse, Mason Gooding. Boston. Mentre torna a casa in automobile, l’ex soldato Eric (Dylan Sprouse) e sua sorella restano bloccati sul Tobin Memorial: un gruppo di ex militari rivoluzionari ha fatto esplodere una bomba che ha spezzato in due il ponte. Nelle loro mani ci sono alcuni ostaggi, che Eric tenta di salvare.

20 Mediaset – Iris

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film fantastico del 2004, di Stephen Sommers, Van Helsing, con Hugh Jackman, Kate Beckinsale. XIX secolo. Il leggendario cacciatore di vampiri Van Helsing arriva in Transilvania: deve aiutare gli ultimi discendenti di una famiglia gitana ad eliminare il conte Dracula.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2003, di Clint Eastwood, Mystic River, con Emmy Rossum, Sean Penn. Gli amici Jimmy, Sean e Dave si ritrovano dopo anni per un tragico evento: la morte della figlia di Jimmy. La ragazza è stata uccisa e Sean, che fa il detective, si occupa del caso.

Stasera in tv venerdì 21 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2011, di Paul Feig, Le amiche della sposa, con Maya Rudolph, Kristen Wiig. La quarantenne Annie deve organizzare il matrimonio della sua miglior amica, Lillian. Non è un incarico facile, ma lei è determinata a portarlo a termine con successo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2024, di Mike Mitchell, Kung Fu Panda 4. Una potente mutaforma mette gli occhi sul Bastone della Saggezza di Po. Quest’ultimo, facendo squadra con una volpe corsara dotata di una grande prontezza di spirito, deve cercare di fermarla.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2015, di Billy Ray, Il segreto dei suoi occhi, con Julia Roberts, Chiwetel Ejiofor. La figlia dell’agente dell’Fbi Jess viene trovata morta in un cassonetto. Il colpevole è individuato, ma presto torna in libertà. Tredici anni dopo, il detective Ray riapre il caso.