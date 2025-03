The Voice Senior 2025, la quarta puntata: quali cantanti sono stati presi, riassunto ed ascolti

Venerdì 14 marzo è andata in onda, su Rai 1, la quarta puntata di The Voice Senior 2025. Il programma, guidato da Antonella Clerici, ha come coach Gigi D’Alessio, Arisa, Loredana Bertè e Clementino. Tutti loro, nell’appuntamento, hanno accolto nei team nuovi concorrenti.

The Voice Senior 2025 quarta puntata, le scelte di Arisa e Gigi D’Alessio

Iniziando da Arisa, durante la quarta puntata del format, andata in onda come sempre su Rai 1, ha accolto nella sua compagine Danilo Grimieri De Ioannni. Romano, è un ex militare dell’esercito e, durante gli anni di attività, ha prestato servizio in vari scenari a rischio, dall’Iraq al Kosovo. Ha convinto tutti con Unchain My Heart di Joe Cocker. Altra cantante che ha selezionato Arisa è Anna Vinci, 60enne che in passato ha già lavorato in televisione, fra l’altro in format importanti come Domenica In. Nella puntata ha intonato Never can say Goodbye di Gloria Gaynor.

Gigi D’Alessio, invece, nella puntata del 14 marzo ha aperto le danze con Annamaria Bove, 65enne. Ha sin da piccola la passione per la musica, ma non è riuscita a coltivarla a causa del papà, definito un “padre padrone”. Ha cantato Cercami di Renato Zero. Segue Umberto Mari, infermiere di 60 anni di Roma. Ha moltissime passioni, compreso il canto, come dimostra la sua esibizione con Mille giorni di te e di me di Claudio Baglioni. Infine c’è Assunta Serafini, 60enne che esegue Sempre di Gabriella Ferri.

Le scelte degli altri giudici

Nella quarta puntata di The Voice Senior 2025, il rapper Clementino ha preso con sé Marina Bicego ed Andrea Bottene. I due, marito e moglie da pochi anni, hanno cantato insieme The Time of My Life, colonna sonora del cult Dirty Dancing. Sempre Clementino ha scelto Bruno Mercatelli, ex autista di autobus. Ha affrontato il palco di Rai 1 con Gli amori di Toto Cotugno.

Infine, Loredana Bertè seleziona il 75enne Claudio Maggio, pensionato che ha cantato Mi manchi di Fausto Leali, e Paolo Pietroletti, 65enne impiegato in posta che incanta tutti con la cover di Wishing Well di Terence Trent D’Arby.

The Voice Senior 2025 quarta puntata, gli ascolti

Ottimi, come sempre, gli ascolti. The Voice Senior, anche nella quarta puntata, è riuscito a far vincere la sfida negli ascolti a Rai 1. Il talent di Antonella Clerici ha ottenuto il 23% di share, con 3,6 milioni di telespettatori appassionati. Da segnalare, infine, l’ottima performance firmata da Arisa e Loredana Bertè, che hanno cantato insieme Minuetto di Mia Martini.