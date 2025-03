Stasera in tv giovedì 27 marzo 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film Io sono nessuno, con Bob Odenkirk.

Stasera in tv giovedì 27 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi. Due episodi: il primo s’intitola, “Per te”. Azzurra (Francesca Chillemi) scopre che Cristina è invaghita di Pietro e cerca di capire se una relazione tra loro sia possibile. La suora teme che la ragazza possa essere trasferita e cerca di dissuaderla, ma la situazione le sfugge di mano. A seguire, il secondo episodio “Ritorno al futuro”. Melody deve fare i conti con il suo passato e il ritorno di Sandrino. Intanto, Pietro e Lorenzo ancora non si parlano e, a complicare il tutto, si avvicina il primo anniversario della morte di Serena. Azzurra cerca di aiutarli a ricucire il loro rapporto proponendo di fare qualcosa insieme per ricordarla.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. La nostalgia guida alcune delle scelte di Geppi Cucciari, che nel suo show accoglie a volte i protagonisti di telefilm e sitcom degli Anni 70, 80 e 90. Come Ian Ziering (Steve di “Beverly Hills 90210”), ospite della puntata del 6 marzo e Don Most e Anson Williams, ovvero Ralph e Potsie di “Happy Days”.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: La tempesta. Alessandro Serra porta in scena l’ultimo capolavoro di Shakespeare: “Un inno al teatro fatto con il teatro” come si legge nelle note di regia. Nelle parti principali: Marco Sgrosso (Prospero), Chiara Michelini (Ariel) e Jared McNeill (Calibano).

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time, Cine34

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Nelle ultime settimane la politica internazionale, con l’evoluzione del conflitto tra Russia e Ucraina, ha preso il sopravvento sugli altri temi, come la cronaca e i problemi dei cittadini, che da sempre tengono banco nel programma di Paolo Del Debbio. Se ne parlerà anche nella puntata di questa sera.

Su Canale 5, alle 21.20, la miniserie Il Turco, con Can Yaman. Incastrato per la morte dei suoi uomini in battaglia, l’ufficiale turco Balaban (Can Yaman) fugge per dimostrare la sua innocenza e, ferito, si rifugia a Moena, In Italia, dove viene salvato da Gloria, considerata una strega dagli abitanti del suo villaggio. Le gli cura le ferite ma teme per la sua vita.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Piace sempre quel modo incalzante e diretto condurre le interviste “one-to-one” con i suoi ospiti. I confronti con i politici, ma anche le inchieste sull’attualità, sono fra le realtà del talk da sempre in mano a Corrado Formigli.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Famoso per le sue imitazioni di Maria De Filippi, Mara Venier e altre donne dello spettacolo, Vincenzo De Lucia è fra i comici del ricco cast della quinta edizione dello show condotto da Belén Rodriguez con i PanPers.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Vite al limite. DeShaun ha solo 28 anni e vive a Omaha, Nebraska. Fin dall’inizio racconta di sentirsi “intrappolato” nel suo stesso corpo. Il Dr. Now, gli prescrive una dieta a basso contenuto di carboidrati per iniziare il suo percorso di perdita di peso.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Ultimo – L’occhio del falco, con Raoul Bova, Gianluca Gobbi. Ultimo, in disaccordo con il comando dei Carabinieri, viene trasferito al Nucleo ecologico. Poco dopo, deve recarsi a Palermo come imputato. Lì conosce un bambino, Diego, la cui madre è legata ad un mafioso.

I film di questa sera giovedì 27 marzo 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film d’azione del 2018, di S. Craig Zahler, Dragged across concrete – Poliziotti al limite, con Vince Vaughn, Mel Gibson. A causa dei loro metodi troppo violenti, gli agenti Brett e Anthony vengono sospesi dal servizio. Senza altre opportunità, cercano di sottrarre il bottino a dei criminali.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Ilya Naishuller, Io sono nessuno, con Bob Odenkirk, Aleksey Serebryakov. Un violento episodio scatena in Hutch Mansell (Bob Odenkirk), marito trascurato e padre di due figli, una rabbia a lungo repressa. Una notte si imbatte in alcuni malviventi russi che importunano una ragazza su un autobus. Per difendere la giovane interviene riducendo i malviventi in fin di vita.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2006, di Martin Campbell, Casino Royale, con Daniel Craig, Eva Green. Ottenuta la licenza di uccidere, James Bond va alle Bahamas per ostacolare gli affari tra un losco banchiere e una banda di terroristi. Lo attende una missione ad altissimo rischio.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2002, di Steven Spielberg, Minority report, con Tom Cruise, Colin Farrell. Usa, 2054. Grazie alle doti di preveggenza di tre sensitivi, Anderton può arrestare gli assassini prima che uccidano. Ma, un giorno, lui stesso viene indicato come omicida.

Su Iris, alle 21.15, il film d’azione del 2007, di Len Wiseman, Die hard – Vivere o morire, con Bruce Willis. L’agente McClane ha l’ordine di rintracciare un giovane hacker. Con il suo aiuto capirà che un misterioso personaggio intende attaccare la struttura informatica degli Stati Uniti.

Stasera in tv giovedì 27 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2017, di Doug Liman, Barry Seal – Una storia americana, con Tom Cruise. Barry Seal, abile pilota di aerei di linea, viene inaspettatamente reclutato dalla Cia: l’uomo metterà a segno una delle più grandi operazioni segrete della storia degli Stati Uniti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di e con Paola Cortellesi, C’è ancora domani. Nella Roma del dopoguerra, Delia è la moglie dell’autoritario e violento Ivano; ha tre figli, accudisce il suocero e guadagna facendo dei lavoretti. L’arrivo di una lettera misteriosa la spinge a sognare un domani migliore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film commedia del 2019, di Stefano Cipani, Mio fratello rincorre i dinosauri, con Lorenzo Sisto, Francesco Gheghi. Davide e Katia hanno già tre figli, Chiara, Alice e Jack, quando arriva Gio, affetto da Sindrome di Down. Agli occhi di Jack, Gio appare come un supereroe, ma con il passare del tempo…

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.