Giovedì 27 marzo, Amazon Prime Video rilascia LOL Chi ride è fuori 2025. Lo show è proposto dalle ore 09:00 circa.

LOL Chi ride è fuori 2025, i nuovi conduttori

LOL Chi ride è fuori 5 è una produzione originale della società Endemol Shine Italia. Il programma è l’adattamento italiano del format giapponese, ideato da Hitoshi Matsumoto.

Nel nostro paese è giunto, come novità assoluta, nel mese di aprile del 2021. Nel pieno della pandemia da Covid-19, la trasmissione ha ottenuto un grandissimo successo, al punto che, nel tempo, Amazon ha deciso di realizzare una serie di spin off, da Generazione LOL a LOL Talent Show Chi fa ridere è dentro.

La grande novità di LOL Chi ride è fuori 5 è la coppia di conduttori. Né Fedez, padrone di casa sin dalla puntata d’esordio, né Frank Matano tornano al timone dello show. Al loro posto c’è Pintus, comico protagonista della prima edizione, e l’attore Alessandro Siani.

Confermato il meccanismo di funzionamento

Invariato il meccanismo di funzionamento di LOL Chi ride è fuori 5. Dieci comici, nove vip ed uno emergente, si chiudono tutti insieme all’interno di una stanza. Qui stanno per sei ore consecutive, dove possono mettere a punto una serie di sketch comici con l’obiettivo di far ridere gli altri.

Alla prima risata compiuta, i conduttori, che controllano ciò che avviene dalla Control Room, bloccano il gioco ed ammoniscono il partecipante colpevole. Quando uno dei comici ride per due volte, è definitivamente eliminato dallo show. L’ultimo ad essere rimasto in gioco è il vincitore e porta a casa il montepremi finale di 100 mila euro. Una cifra, quest’ultima, che è poi devoluta interamente in beneficenza.

LOL Chi ride è fuori 2025, chi sono i concorrenti

Nel corso di LOL Chi ride è fuori 5 ci sono Enrico Brignano e Flora Canto. I due formano un sodalizio sia nel mondo dello spettacolo che nella vita privata, ma per l’occasione sono separati e concorrono l’uno contro l’altra. C’è Geppi Cucciari, volto di Rai 3 dove conduce Splendida Cornice il giovedì, e reduce dal successo come co-conduttrice di una delle serate del Festival di Sanremo.

Presente Federico Basso, già protagonista di format come Zelig e Comedy Match. Coinvolta Valeria Graci, volto oramai noto della televisione italiana, ed Andrea Pisani, conduttore di Only Fun Comico Show su NOVE. In gara anche il giovane Tommy Cassi, classe 2000 noto soprattutto sui social. Altri vip al centro dell’edizione sono Raul Cremona e Marta Zoboli. A loro si aggiunge Alessandro Ciacci, ex libraio vincitore di LOL Talent Show.