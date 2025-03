Stasera in tv sabato 29 marzo 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Sabrina Giannini, Indovina chi viene a cena. Su Rete 4, il film con Gino Cervi e Fernandel, Il ritorno di Don Camillo.

Stasera in tv sabato 29 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ne vedremo delle belle. Vanno in scena le nuove sfide a due della gara condotta da Carlo Conti. Di volta in volta le altre otto concorrenti giudicano le prove delle due colleghe in campo (canto, ballo, musical, interviste e “derby”) affiancando la super giuria di cui fanno parte Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Indovina chi viene a cena. Dall’Italia al Marocco fino agli Stati Uniti, Sabrina Giannini e la sua squadra tornano ad occuparsi di pesticidi ma anche di coloro che lottano per cambiare il sistema. Come i cittadini di Malles, che da anni si battono per vivere in un comune libero dai veleni usati nell’agricoltura convenzionale.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Nuove eliminazioni sono previste nella seconda puntata del popolare talent di Maria De Filippi. Gli allievi arrivati al Serale sono divisi in tre squadre guidate da altrettante coppie di maestri: Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Tra gli ospiti di Massimo Gramellini c’è il comico Saverio Raimondo che ha ironizzato sulla decisione della Casa Bianca di togliere dal database del Pentagono il termine Enola Gay, il bombardiere americano che sganciò l’atomica su Hiroshima.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Parlando del riarmo dell’Europa, Alessandro Orsini, Gianrico Carofiglio ed Erri De Luca sono stati di recente tra gli ospiti del programma di Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Il tema è sempre di stretta attualità.

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Bodi Bizarre. Il primo episodio, “Brucio dentro”, racconta la storia di Ylena: quando compie un movimento, la donna accusa terribili dolori al collo. Kayla, invece, soffre di una rara e dolorosa patologia: nella parte interna del braccio sente un fortissimo bruciore.

I film di questa sera sabato 29 marzo 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Oskar Thòr, Operation Napoleon, con Iain Glen. L’avvocata Kristin riceve il filmato del relitto di un aereo tedesco della Seconda Guerra Mondiale ritrovato dopo lo scioglimento di un ghiacciaio in Islanda. Il velivolo attira anche la CIA.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2016, di Michele Placido, 7 minuti, con Ottavia Piccolo. L’azienda tessile Varazzi è in procinto di siglare un accordo, evitando così la chiusura. Ma alle lavoratrici viene chiesto di sacrificare sette minuti di intervallo al giorno.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1953, di Julien Duvivier, Il ritorno di Don Camillo, con Fernandel, Gino Cervi. Trasferito per punizione in un villaggio di montagna, Don Camillo (Fernandel) soffre di nostalgia. Ma anche gli ex parrocchiani di Brescello sentono molto la mancanza del sacerdote, compreso Peppone (Gino Cervi), che intercede presso il vescovo per farlo tornare in paese.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2008, di Eric Darnell, Tom McGrath, Madagascar 2. Il leone Alex, la giraffa Melman e gli altri animali dello zoo di New York vorrebbero tornare a casa nella rassicurante Grande Mela. Ma il loro aereo, pilotato dagli amici pinguini, ha un’avaria e atterra nella savana africana. Lì Alex trova la sua famiglia ed è costretto a lottare contro un usurpatore.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2001, di Dominic Sena, Codice: Swordfish, con John Travolta, Hugh Jackman. Per finanziare un gruppo patriottico estremista, l’ex agente governativo Shear progetta una clamorosa rapina. Per attuarla chiede aiuto all’hacker Stanley Jobson.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2002, di Barbet Schroeder, Formula per un delitto, con Sandra Bullock. La tenace poliziotta Cassie Mayweather e il suo nuovo assistente devono incastrare due giovanissimi killer. Gli assassini sono decisi a compiere omicidi “perfetti”.

Stasera in tv sabato 29 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film storico del 2007, di Zack Snyder, 300, con Gerard Butler. Nel 480 a.C. Leonida, Re di Sparta, raccoglie trecento uomini per difendere la città dall’attacco dei persiani di Serse. Il film è l’adattamento per il grande schermo del romanzo a fumetti di Frank Miller.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2019, di Jay Roach, Bombshell – La voce dello scandalo, con Charlize Theron. Gretchen Carlson accusa di molestie sessuali Roger Ailes, il fondatore di Fox News. La sua decisione spinge la giornalista Megyn Kelly a farsi avanti con la sua storia.

Su Sky Cinema Family, il film d’animazione del 2005, di Eric Darnell, Tom McGrath, Madagascar. Alex il leone, Marty la zebra, Melman la giraffa e Gloria l’ippopotamo vivono nello zoo di New York. Ma Marty vuole fuggire. Finiscono così sull’isola di Madagascar, a contatto con la vita selvaggia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2018, di Stefano Sollima, Soldado, con Josh Brolin. Alcuni cartelli della droga messicani hanno iniziato ad accettare commissioni da terroristi islamici per aiutarli ad infiltrarsi negli Stati Uniti. Gli agenti Graver e Gillick fanno di tutto per cercare di fermarli.