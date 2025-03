Sabato 29 marzo, Rai 1 manda in onda nuovi appuntamenti di Linea Bianca, Linea Verde Start e Linea Verde Italia. I programmi sono trasmessi dalle 11:30, dalle 12:00 e dalle 12:30.

Linea Bianca 29 marzo, l’Aspromonte

Massimiliano Ossini, affiancato da Lino Zani e Giulia Capocchi, sono al timone di Linea Bianca. Il format, fruibile anche in diretta streaming ed on demand tramite il sito Rai Play, ha come protagonista l’Aspromonte, in Calabria, che ospita l’omonimo Parco Nazionale.

Il viaggio di Linea Bianca inizia, come sempre, ad alta quota. I padroni di casa sono in vetta alla cima Azzurra, a Gambarie, dove è possibile godere di un suggestivo sfondo sullo Stretto di Messina e dell’Etna.

All’interno del già citato Parco Nazionale è proposto un focus sulla capacità di autorigenerazione dei boschi, fra gli ecosistemi più complessi e resilienti. Numerose le fasi di vita analizzate, dalla germinazione alla competizione per la luce, fino all’invecchiamento ad alla conseguente morte. Inoltre, sono ammirati la quercia Demetra, la più vecchia del mondo, e la rara Faggeta vetusta.

Linea Bianca 29 marzo, il fascino di Pentidattilo

Durante Linea Bianca del 29 marzo, il viaggio fa tappa a Pentidattilo. Il borgo, arroccato su uno sperone di roccia, è fra i più caratteristici della provincia di Reggio Calabria. Il comune conta solamente tre abitanti, che trascorrono le loro vite fra stradine intrecciate fra loro, piccole case in pietra ed antiche botteghe.

Nel Bosco Tre Limiti i conduttori si cimentano in una divertente sessione di orienteering, pratica sportiva che ha come obiettivo quello di completare nel minor tempo possibile un percorso definito, usando solo una bussola ed una cartina. Infine, spazio alla cucina con i gustosissimi gnocchi di patate con funghi porcini e castagne.

In seguito, Federico Quaranta è al timone di Linea Verde Start. La puntata odierna è ambientata in Valtellina, celebra vallata solcata dal fiume Adda e che è sempre stata centrale nella vita degli abitanti locali. In un lungo percorso nella provincia di Sondrio, il padrone di casa si focalizza sul prezioso lavoro degli artigiani.

Caradonna ed Isoardi a Viterbo

Infine, la giornata con le Linee di sabato 29 marzo giunge al termine con Linea Verde Italia. Al timone ci sono Monica Caradonna ed Elisa Isoardi, che sono a Viterbo. Si parte nel quartiere medievale San Pellegrino, originario del Medioevo. Grande attenzione lo ha la gestione dei rifiuti, con progetti all’avanguardia che rispettano l’ambiente e che mirano al riutilizzo delle risorse.

Spazio, nella puntata, alla Macchina di Santa Rosa, macchina a spalla simbolo delle celebrazioni religiose, e le terme della Tuscia. L’appuntamento giunge al termine nella Loggia del Palazzo dei Papi, dal quale si può godere di una stupenda vista sulla città.