Aprile 2025 si preannuncia un mese ricco di novità su Amazon Prime Video, con un’offerta variegata che spazia dai film alle serie TV, accontentando i gusti di un pubblico ampio. Preparati a immergerti in storie avvincenti, risate contagiose e momenti di pura adrenalina, perché questo mese Prime Video ha in serbo per te un catalogo esplosivo di contenuti imperdibili.

Dalle ultime uscite cinematografiche che ti terranno incollato allo schermo, alle serie TV originali che ti faranno vivere emozioni intense, fino ai documentari che ti apriranno gli occhi su mondi inesplorati, aprile 2025 su Prime Video è un vero e proprio festival dell’intrattenimento. Che tu sia un appassionato di azione, un romantico inguaribile, un amante della commedia o un curioso esploratore di realtà, troverai sicuramente qualcosa che ti farà battere il cuore.

Tutti i film originali in arrivo ad aprile 2025 su Prime Video

E non è tutto: Prime Video continua a sorprendere con produzioni originali esclusive, realizzate con cura e passione per offrirti un’esperienza di visione unica e coinvolgente. Preparati a scoprire nuovi talenti, a immergerti in trame originali e a lasciarti conquistare da personaggi indimenticabili.

G20: Un action-thriller ad alta tensione: Immagina il vertice del G20, un incontro blindato, trasformarsi in un incubo. Un commando armato prende d’assalto l’evento, e il presidente degli Stati Uniti diventa il bersaglio principale. In una corsa contro il tempo, dovrà usare ogni risorsa per sopravvivere e sventare un complotto che minaccia l’ordine mondiale.

Ash Cenere Mortale: Un film che promette adrenalina pura. Un protagonista tormentato dal passato si trova coinvolto in una spirale di violenza, dove ogni scelta può essere fatale. Tra sparatorie mozzafiato e inseguimenti ad alta velocità, Ash dovrà lottare per la sua sopravvivenza e per fare luce su un mistero che lo perseguita.

Prime e seconde visioni:

Il magico mondo di Harold (4 aprile)

(4 aprile) Criature (5 aprile)

(5 aprile) Una notte a New York (11 aprile)

(11 aprile) 1992 (12 aprile)

(12 aprile) Cortina Express (19 aprile)

(19 aprile) Venom: The Last Dance (25 aprile)

Le serie tv di aprile 2025 in onda su Prime Video

Happy Family USA: Preparati a ridere con gli Hussein, una famiglia musulmana americana che affronta la vita con un ottimismo incrollabile. Questa serie animata, creata da Ramy Youssef, esplora con umorismo satirico le dinamiche familiari e le sfide dell’integrazione, in un’America post 11 settembre.

Étoile: Immergiti nel mondo affascinante della danza classica. Questa serie segue le vicende di un gruppo di ballerini di talento, che si preparano per uno spettacolo importante. Tra rivalità, passioni e sacrifici, Étoile esplora le luci e le ombre di un ambiente competitivo, dove il successo ha un prezzo elevato.

The Bondsman: Kevin Bacon interpreta Hub Halloran, un cacciatore di taglie con un passato oscuro. Dopo essere stato ucciso, stringe un patto con il diavolo: risorgere per catturare demoni fuggiti dall’inferno. In un’atmosfera gotica e ricca di effetti speciali, Halloran si troverà a combattere creature infernali, mentre cerca redenzione per i suoi peccati.

The Dinner Table Detective (5 aprile): Una serie anime che promette misteri e colpi di scena.

Mobile Suit Gundam Gquuuuuux S1 (9 aprile): Un'altra serie anime per gli appassionati del genere.

One Piece S9 (20 aprile): continua la saga di uno degli anime più amati nel mondo.

Film e Serie TV in Scadenza:

Film: Sulle ali dell’onore (12 aprile) Volevo un figlio maschio (17 aprile) Caccia all’agente Freegard (19 aprile) L’ultima volta che siamo stati bambini (24 aprile) Da grandi (28 aprile) Tenet (30 aprile)

Serie e Show: Before Pintus S1 (18 aprile) Rocco Schiavone S1-5 (25 aprile) The Flash S1-9 (30 aprile)



Aprile 2025 si prospetta quindi un mese imperdibile per gli abbonati di Amazon Prime Video, con un’offerta variegata e di qualità che saprà soddisfare ogni tipo di pubblico.