Aprile 2025 si preannuncia un mese ricco di novità per gli abbonati di Disney+, con un’offerta variegata che spazia dalle serie animate per i più piccoli ai film cult per gli adulti. Il catalogo si arricchirà di nuove stagioni di serie animate amatissime, perfette per un pomeriggio in famiglia, e di documentari che esplorano le meraviglie del mondo naturale, ideali per chi cerca contenuti educativi e affascinanti.

Per gli amanti del cinema, sono in arrivo film che hanno fatto la storia, disponibili per la prima volta in alta definizione, e nuove produzioni originali che spaziano dai thriller psicologici alle commedie romantiche. Gli appassionati di serie TV troveranno nuove stagioni di show di successo e miniserie avvincenti, perfette per un binge-watching appassionante.

Disney+ continua a investire in contenuti originali di alta qualità, offrendo un’esperienza di intrattenimento completa per tutta la famiglia. Aprile 2025 si preannuncia un mese imperdibile per gli abbonati, con un’offerta ricca e diversificata che soddisferà i gusti di tutti.

Tutte le serie TV di Disney+ ad Aprile 2025:

RoboGobo : In un futuristico mondo urbano, dominato da grattacieli scintillanti e tecnologie all’avanguardia, emerge una minaccia che mette a repentaglio la sicurezza dei suoi abitanti. Un gruppo di robot, creati con prototipi di intelligenza artificiale altamente avanzata, viene selezionato per formare i RoboGobo, una squadra di eroi incaricata di proteggere la città dai pericoli imminenti. Ogni membro del team possiede un’abilità unica e straordinaria: Axel , il leader, è dotato di una super-forza che gli permette di sollevare pesi enormi e abbattere ostacoli colossali. Skye , la robot volante, può sfrecciare tra i cieli con una velocità sorprendente, sorvegliando la città dall’alto e intervenendo tempestivamente in caso di emergenza; Rubble , il genio della tecnologia, è in grado di riparare qualsiasi macchinario e creare gadget innovativi per aiutare i suoi compagni; e infine, Wave , la robot acquatica, può controllare le correnti marine e immergersi nelle profondità oceaniche per affrontare minacce sottomarine. Insieme, i RoboGobo affrontano sfide sempre più complesse, che spaziano da robot impazziti a catastrofi naturali, imparando l’importanza del lavoro di squadra, della fiducia reciproca e dell’amicizia. Ogni missione diventa un’occasione per crescere e rafforzare il loro legame, scoprendo che la vera forza risiede nella collaborazione e nel sostegno reciproco.

: Kindergarten: The Musical Ambientata in un vivace asilo, questa serie musicale segue le avventure di un gruppo di bambini che affrontano le sfide quotidiane con entusiasmo e creatività. Ogni episodio è arricchito da canzoni originali e coreografie coinvolgenti, che trasformano le attività di tutti i giorni in momenti magici. La serie esplora temi come l’amicizia, la collaborazione e l’importanza dell’espressione di sé.

Marvel’s Spidey and his Amazing Friends : Spider-Man, insieme ai suoi amici supereroi Ghost-Spider e Miles Morales , continua a proteggere la città dai cattivi. In questa nuova stagione, i giovani eroi affronteranno nemici ancora più potenti e dovranno imparare a lavorare insieme per superare le sfide. La serie, pensata per un pubblico di bambini in età prescolare, promuove valori come l’amicizia, la collaborazione e il coraggio.

SuperKitties : Nel cuore della vivace città di Kittydale , quattro adorabili gattini conducono una vita apparentemente ordinaria. Ginny , la leader carismatica con un fiuto infallibile per il pericolo; Sparks , il fulmine felino con riflessi da centometrista; Buddy, il gigante gentile con una forza erculea; e Bitsy , la mente brillante capace di risolvere qualsiasi enigma con un pizzico di astuzia. Di giorno, si godono la spensieratezza della loro età, esplorando ogni angolo della città e dedicandosi alle tipiche attività feline. Ma quando il sole tramonta e le ombre si allungano, Kittydale si trasforma in un palcoscenico per le loro avventure segrete.

Big City Greens : La famiglia Green, composta dal giovane Cricket, dalla sorella Tilly e dal padre Bill, continua ad adattarsi alla vita nella grande città. In questa nuova stagione, i Green affronteranno nuove avventure e incontreranno personaggi eccentrici, imparando a conoscere meglio la città e a trovare il proprio posto in essa.

Mickey Mouse Funhouse : Topolino, Paperino, Pippo, Minnie e Paperina continuano a vivere magiche avventure nella Funhouse, una casa magica che li trasporta in mondi fantastici. In ogni episodio, i personaggi affrontano sfide divertenti e imparano importanti lezioni sull’amicizia, la collaborazione e la risoluzione dei problemi.

Chibi Tiny Tales: Questa raccolta di cortometraggi presenta versioni stilizzate e adorabili dei personaggi Disney più amati, come Topolino, Paperino e Pippo. Ogni corto è una piccola avventura ricca di umorismo e momenti teneri, perfetta per una pausa divertente.



I film in prima visione su Disney+ ad aprile 2025: