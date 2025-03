Stasera in tv lunedì 31 marzo 2025. Su Rai2, il talk show condotto da Alessia Marcuzzi, Obbligo o Verità. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 31 marzo 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Costanza, con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti. Si avvicina il momento in cui Flora conoscerà il padre. Ma la sera dell’incontro, proprio quando Costanza (Miriam Dalmazio) e Marco (Marco Rossetti) sembrano avvicinarsi, lei scopre che la fidanzata di lui non sa ancora della bambina. Diana e Anselmo trovano tre possibili padri di Biancofiore. Diana accusa Costanza di aver pubblicato nel podcast una pista non verificata, che infatti verrà smentita da una sua ricerca, provocando l’irritazione di Melchiorre. Quando Diana identifica in Aldegard il vero padre di Biancofiore, benché scoraggiata, Costanza registra un’altra puntata per rimediare.

Su Rai2, alle 21.20, il talk show Obbligo o Verità. In ogni puntata del suo nuovo talk show Alessia Marcuzzi guida la conversazione con un parterre variegato proveniente da mondi diversi (spettacolo, sport, giornalismo, teatro, musica e digital entertainment), che offrono spunti originali di dibattito dando vita a dinamiche imprevedibili.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Abituato ai grandi ascolti di “L’Arena” e “Non è L’Arena” Massimo Giletti, da settembre in avanti, ha lavorato con passione e umiltà per ritrovare il pubblico perduto nel passaggio a Rai3. E i risultati si vedono: la puntata del 17 marzo è stata vista in media da quasi un milione di spettatori, pari al 5,8% di share.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. L’ingarbugliata situazione innescata dalle mosse di Donald Trump per favorire la pace tra Ucraina e Russia, è sempre all’attenzione di Nicola Porro, che ne parla con i suoi ospiti cercando di mantenersi imparziale. Se volete sapere la sua opinione seguite il suo “La zuppa di Porro” su YouTube.

Su Canale 5, alle 21.20, l’ultima puntata del reality Grande Fratello. L’edizione meno vista di sempre arriva all’ultimo atto, a sei mesi e mezzo dall’inizio. Poco prima delle 2 Alfonso Signorini leggerà l’ultimo verdetto del televoto, ma la Casa non resterà vuota a lungo: lunedì 7 aprile, infatti, accoglierà i protagonisti dello spin-off “The Couple” con Ilary Blasi.

Su La7, alle 21.15, il talk show La Torre di Babele. Anche questa seconda edizione del talk di Corrado Augias resta fra i programmi più seguiti del lunedì sera. Merito delle abilità dello storico giornalista e saggista, ma anche dei temi scelti e con i loro riflessi sulla vita quotidiana.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show Gialappashow. Parte questa sera la quinta edizione dello show della Gialappa’s Band e condotto dal Mago Forest. Confermato il cast comico con l’ingresso di Carlo Amleto e Giulia Vecchio. La prima co-conduttrice è Elodie, pronta ad incontrare Annalisa.

Su Nove, alle 21.30, il game show Cash or Trash. Speciali Prime Time. Il secondo e ultimo dei due show in prima serata con Paolo Conticini. Tra sport, musica, cinema e tanto altro troveremo diversi agguerriti mercanti pronti a qualsiasi cosa pur di aggiudicarsi gli oggetti più strani.

I film di questa sera lunedì 31 marzo 2025

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2019, di Stéphane Demoustier, La ragazza con il braccialetto, con Melissa Guers, Roschdy Zem. Lise è accusata di aver ucciso la sua migliore amica. I suoi genitori le stanno a fianco, come si aspetta. Una volta cominciato il processo, la vita segreta di Lise viene pian piano rivelata a tutti.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1969, di Giulio Petroni, Tepepa, con Tomas Milian. Messico, primi del XX secolo. Dopo aver combattuto per la libertà del suo Paese, il contadino Tepepa si sente tradito dai nuovi governanti. Catturato e imprigionato dal colonnello Cascorro, riesce a fuggire ma…

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2021, di Jon Watts, Spider-Man: No Way Home, con Tom Holland, Zendaya. Da quando la vera identità di Spider-Man non è più un segreto la vita di Peter Parker (Tom Holland) si è complicata terribilmente. Il giovane supereroe si rivolge a Stephen Strange chiedendogli di ripristinare il suo segreto con un incantesimo. Le conseguenze saranno imprevedibili e devastanti.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film thriller del 2016, di John Hillcoat, Codice 999, con Chiwetel Ejiofor. Michael e la sua squadra composta da poliziotti corrotti devono organizzare una rapina per conto della russa Irina. Per riuscirci decidono lanciare un 999, il codice che indica agente a terra, ma…

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2001, di Ted Demme, Blow, con Johnny Depp, Penélope Cruz, Franka Potente. Il film racconta la vera vita di George Jung. Negli Anni 70 e 80, l’uomo organizzò il mercato americano della cocaina divenendo il braccio destro del boss colombiano Pablo Escobar.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2018, di Bradley Cooper, A star is born, con Bradley Cooper, Lady Gaga, Michael Harney. Jackson, star della musica rock con problemi di alcolismo, s’innamora di Ally, un aspirante cantante che si esibisce in un night club. La aiuta a raggiungere il successo, ma…

Stasera in tv lunedì 31 marzo 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, il film drammatico del 2024, di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, Iddu – L’ultimo padrino, con Toni Servillo, Elio Germano, Daniela Marra. L’ex sindaco Catello, condannato per collusione, decide di collaborare con i Servizi Segreti per catturare Matteo Messina Denaro, ultimo grande latitante di Cosa Nostra.

Su Sky Cinema Due, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, Ladyhawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Hanno Olderdissen, Lassie – Una nuova avventura, con Nico Marischka. Flo e Lassie trascorrono le vacanze estive in Alto Adige con gli amici Henri, Kleo e la piccola Filippa, un Jack Russell Terrier. Quando quest’ultima scompare, fanno di tutto per ritrovarla.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Tom Tykwer, The International – Denaro nell’ombra, con Clive Owen, Naomi Watts. L’agente dell’Interpol Salinger e l’assistente del procuratore di Manhattan collaborano per smascherare le attività illegali di alcune importanti banche.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2002, di Nick Cassavetes, John Q., con Denzel Washington, Robert Duvall. John Quincy Archibald è padre di un bambino gravemente malato al quale l’assicurazione non intende pagare le cure. Pronto a tutto pur di salvarlo, si barrica in ospedale e…