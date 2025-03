Lunedì 31 marzo, su Netflix, è disponibile alla visione Nuova Scena 2. Il talent dedicato alla musica rap è proposto, dalla piattaforma di intrattenimento streaming, a partire dalle ore 09:00.

Nuova Scena 2, quando sono rilasciate le puntate

Dopo il successo ottenuto nella prima edizione, dunque, Netflix Italia ha deciso di puntare ancora una volta sul programma. Esso è prodotto dalla Fremantle Italia ed appartiene ai generi reality e talent show.

Non si tratta di un format originale del nostro paese. Nuova Scena, infatti, è l’adattamento italiano di Rhythm + Flow, prima trasmissione originale musicale ideata da Netflix e che ha debuttato negli Stati Uniti nel 2019, ottenendo sin da subito un discreto successo.

Sono otto gli episodi previsti nella seconda edizione. I primi quattro sono visibili il 31 marzo. Il quinto, sesto e settimo appuntamento è rilasciato esattamente una settimana dopo, il 7 aprile. L’episodio finale, nel quale è comunicato il nome del vincitore, è disponibile alla visione il 14 aprile.

In palio 100 mila euro

Nuova Scena, anche nella seconda edizione, va alla ricerca del migliore rapper emergente della musica italiana. Per farlo, si sfidano una serie di giovani artisti, che vengono scovati dalla produzione in giro per il nostro paese e non solo.

Durante gli episodi del talent show, infatti, le telecamere del programma raggiungono, fra le altre, Genova, Roma, Milano, Napoli e Torino, per poi arrivare al Sud Italia, in particolare in Puglia. Il viaggio, a dispetto di quanto accaduto nella prima edizione, si allunga ed esce dai confini nazionali, giungendo fino a Londra.

I concorrenti hanno la possibilità di esibirsi e raccontare il proprio percorso artistico e personale. Coloro che superano i casting accedono alle fasi eliminatorie. Fra duetti con artisti già affermati ed altre, complesse manche, il numero di partecipanti si riduce progressivamente, fino ad arrivare al vincitore, che porta a casa il montepremi di 100 mila euro.

Nuova Scena 2, i giudici e gli ospiti

Invariato il tavolo dei giudici presenti nella seconda edizione di Nuova Scena. Torna, in primis, Fabri Fibra, che in carriera ha venduto oltre un milione di dischi e che ha ottenuto riconoscimenti importanti, fra cui la candidatura ai World Music Award. Attesi anche Geolier, rapper napoletano, e Rose Villain, reduce dal successo ottenuto al Festival di Sanremo, quando ha lanciato la hit Fuorilegge. I tre, nel corso delle varie puntate, sono affiancati da ospiti. Fra gli altri, presenziano Bresh e Matteo Paolillo, ex star di Mare Fuori.