Stasera in tv giovedì 3 aprile 2025. Su Rai3, il people show condotto da Geppi Cucciari, Splendida cornice. Su Italia 1, il film con Timothée Chalamet, Dune.

Stasera in tv giovedì 3 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Che Dio ci aiuti 8, con Francesca Chillemi. Due episodi: il primo s’intitola, “Le favole non esistono”. Lorenzo trova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra (Francesca Chillemi) tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa. A seguire, “Avanti tutta”. Lorenzo riceve un invito ad una serata durante la quale riceverà un premio per la sua attività di ricerca come psichiatra; Alessia, l’assistente sociale che collabora con la Casa del Sorriso, si offre di accompagnarlo.

Su Rai3, alle 21.20, il people show Splendida cornice. Gli interventi dei “competenti” sono i cardini dello show di Geppi Cucciari, in onda oggi con la penultima puntata di questa edizione. Tra loro, l’ingegnera aerospaziale Amalia Ercoli Finzi, il linguista Giuseppe Antonelli, l’esperto di sicurezza digitale e investigazioni informatiche Riccardo Meggiato.

Su Rai5, alle 21.15, il programma musicale Tugan Sokhiev tra Russia e Oriente. Dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia diretta da Tugan Sokhiev esegue: Ouverture Festiva e Concerto per violoncello n. 2 di Sostakovic; al violoncello Istvàn Vàrdai.

Programmi Mediaset, La7, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. La pace in Ucraina si avvicina o si allontana a seconda dei punti di vista: da una parte la destra italiana, che plaude agli sforzi del Presidente Trump, dall’altra la sinistra guidata da Elly Schlein, che invece sostiene il progetto di Ursula von der Leyen. Se ne parla anche oggi nel programma di Paolo Del Debbio.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale Annalisa – Tutti in Arena. All’Arena di Verona Annalisa canta i suoi successi più recenti, da “Mon amour” a “Sinceramente” passando per “Bellissima”, e duetta con tanti ospiti: Elisa, sulle note di “Eppure sentire”, Tananai (“Tango”), Giorgia (“Come saprei”), Ernia (“Superclassico”) e Irama (“La genesi del tuo colore”).

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita. Tra i più importanti appuntamenti settimanali per l’approfondimento politico ed economico c’è il talk di Corrado Formigli. E da alcune settimane il focus del dibattito in studio è sui contatti fra Putin e Trump per la pace in Ucraina.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Only Fun – Comico Show. Terzultima puntata dello show che vede alla conduzione i PanPers e Belén Rodriguez. Tra i numerosi comici del cast, questa quinta edizione ha fatto segnare anche il ritorno dello storico e apprezzatissimo duo Ale e Franz.

Su Cine34, alle 21.00, la fiction Ultimo – Caccia ai Narcos, con Raoul Bova, Nerea Barros. Il comandante Ultimo affronta una nuova missione: infiltrarsi nel cartello di narcotrafficanti messicani, ex militari, guidati da El Cobra. L’obiettivo è sventare un traffico di cocaina indirizzata al mercato europeo.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Vite al limite. L’amore del pastore Juan per il cibo lo ha reso sovrappeso e poi obeso, rendendogli difficile predicare e cantare alla sua congregazione. Se Juan vuole continuare ad aiutare gli altri, deve prima aiutare sé stesso frenando il suo appetito.

I film di questa sera giovedì 3 aprile 2025

Su Rai 4, alle 21.20, il film di fantascienza del 2022, di Victor Danell, Ufo Sweden, con Inez Dahl Torhaug. L’adolescente Denise, che vive con la famiglia affidataria, è convinta che il padre biologico sia stato rapito dagli alieni. Per scoprire la verità, chiede aiuto ad una poliziotta e a un’associazione di ufologi.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film thriller del 1986, di Jean-Jacques Annaud, Il nome della Rosa, con Sean Connery. 1327. In un monastero dell’Italia settentrionale vengono commessi alcuni efferati omicidi. Il francescano Guglielmo da Baskerville cerca di risolvere l’intricato mistero.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2021, di Denis Villeneuve, Dune, con Timothée Chalamet, Zendaya. Il Duca Leto Atreides riceve dall’imperatore Shaddam Corrino il controllo del pianeta Arrakis, detto Dune, unica fonte di una sostanza, Spezia, che allunga la vita e amplifica le capacità mentali. Paul (Timothée Chalamet), figlio del Duca, è ossessionato da inquietanti visioni del futuro.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2008, di Marc Forster, Quantum of Solace, con Daniel Craig, Olga Kurylenko. Dopo la morte di Vesper, la donna che amava, Bond torna in azione per impedire un colpo di Stato in Bolivia. Qualcuno vuole impadronirsi delle forniture d’acqua dell’intero Paese.

Su 20 Mediaset, alle 21.10, il film d’azione del 2000, di Andrzej Bartkowiak, Romeo deve morire, con Jet Li, Delroy Lindo. Due famiglie mafiose, una afroamericana e l’altra cinese, sono in lotta. Quando il figlio del capo asiatico viene ucciso, suo fratello Han evade dal carcere per vendicarsi.

Stasera in tv giovedì 3 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Jeff Fisher, The image of you, con Sasha Pieterse, Parker Young. Anna e Zoe sono gemelle omozigote. Quando Anna incontra un brillante operatore finanziario si convince di aver trovato l’uomo perfetto. Zoe non si fida e decide d’indagare su di lui.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1994, di Quentin Tarantino, Pulp Fiction, con Uma Thurman, John Travolta, Ving Rhames. A Los Angeles s’intrecciano storie di violenza: due balordi tentano una rapina; un killer deve far compagnia alla moglie del capo e un pugile vince a sorpresa un incontro truccato.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto ad un attentato, è costretto a tornare in azione.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 1972, di John Boorman, Un tranquillo week-end di paura, con Jon Voight. Ed e i suoi amici, uniti dalla passione per la natura, decidono di trascorrere il fine settimana scendendo in canoa un fiume selvaggio. Ma verranno aggrediti da alcuni sconosciuti.