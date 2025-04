Paolo Bonolis ha presenziato come ospite al podcast DoppioPasso ed ha annunciato di aver rinnovato il contratto che, da tempo, lo lega a Mediaset. Durante l’intervista, il conduttore ha annunciato il ritorno de Il Senso della Vita.

Paolo Bonolis Mediaset, il ritorno del format a quindici anni di distanza dall’ultima volta

Paolo Bonolis, dunque, riproporrà una nuova edizione de Il Senso della Vita. Al momento non sono noti i dettagli di tale impegno televisivo. Tuttavia, dovrebbe essere visibile nel 2026, sulla rete ammiraglia del Biscione.

Bonolis, annunciando tale novità, ha ammesso che, rispetto al passato, qualcosa cambierà nel format. D’altronde, il padrone di casa ha confermato la volontà di rendere “contemporaneo” il programma, che manca dalla televisione italiana da anni.

L’ultima edizione è andata in onda nel 2011. Bonolis, che è anche uno degli ideatori, accoglieva, accompagnato da Luca Laurenti, una serie di ospiti vip. Essi erano protagonisti di lunghe interviste, scandagliate da alcune fotografie, utili per introdurre le varie tematiche. Fra le celebrità che hanno partecipato al programma ci sono anche Roberto Benigni, Franco Califano, Franco Zeffirelli, Will Smith e Gigi Proietti.

La conferma di Avanti un Altro

Paolo Bonolis, nel corso dell’intervista a DoppioPasso, ha confermato anche il ritorno di Avanti un Altro!. Il game show, attualmente visibile tutti i giorni nel preserale di Canale 5, toccherà il traguardo della quindicesima edizione. Un numero molto importante, che il presentatore commenta così: “La gente si diverte e finché dura, fa verdura“.

Sempre in merito ai futuri progetti televisivi, Paolo Bonolis ha confessato di sognare di guidare un format in compagnia di Maria De Filippi. Nei confronti di quest’ultima, il conduttore ha speso parole di grande apprezzamento: “Mi sta molto simpatica, ci divertiamo insieme e farò con lei sicuramente qualcosa in televisione“.

Paolo Bonolis Mediaset, le parole sul Grande Fratello

Paolo Bonolis, inoltre, ha avuto modo di parlare dell’attuale offerta televisiva italiana. A tal proposito, ha sottolineato: “La tv era un mondo pionieristico, ora è coloniale. Quello che funziona, va avanti senza soluzione di continuità e non vi è modo di entrare. Il Grande Fratello va avanti da decenni anni, si spalma su più piattaforme e il prodotto dura 6 mesi quindi è estremamente conveniente“.

Infine, ha parlato del Festival di Sanremo. Come già fatto in passato, ha espresso la necessità di far uscire la kermesse dal Teatro Ariston, per poi aggiungere: “Funziona perché è l’evento della televisione italiana, è strutturato benissimo e le altre reti, in quella settimana, sono spente. Presi Marco Carta nel 2009, è stato il primo cantante uscito da un talent a gareggiare al Festival, ma tutti pensano che sia una novità introdotta da Amadeus“.