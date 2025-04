Stasera in tv sabato 5 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Rete 4, il film con Gino Cervi e Fernandel, Don Camillo e l’onorevole Peppone.

Stasera in tv sabato 5 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, il talent Ne vedremo delle belle. Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano sono pronti a giudicare le nuove sfide a due che vedono protagoniste le dieci star della tv scelte da Carlo Conti per questa prima edizione. Tra loro, Valeria Marini, Adriana Volpe, Veronica Maya, Laura Freddi, Patrizia Pellegrino e Matilde Brandi.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Petrolio. Secondo appuntamento, dopo quello di febbraio, con la nuova edizione del programma di Duilio Giammaria. La scienza ha dimostrato che esiste una relazione diretta tra il consumo di alcool e lo sviluppo di numerose malattie tumorali. Se ne parla stasera con numerosi esperti ed ospiti.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Radio Clandestina. Ascanio Celestini ricostruisce i giorni che precedono e seguono, a Roma, l’eccidio nazista delle Fosse Ardeatine. Lo spettacolo è stato registrato nel 2004 presso il Museo Storico della Liberazione di Via Tasso; musiche di Matteo D’Agostino.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Anche nella terza puntata prosegue il processo di eliminazione che, settimana dopo settimana, determinerà la rosa dei finalisti di questa 24° edizione del talent più amato. Padrona di casa, come sempre dal 2001, Maria De Filippi insieme con i giudici Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Come è ormai tradizione, tranne poche eccezioni, il talk del sabato sera di Massimo Gramellini si apre con il professore Roberto Vecchioni. Sulla sua lavagna si fa riferimento ad un vocabolo specifico per scoprirne origini, evoluzione e significato.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Alessandro Borghese – 4 Ristoranti. Alessandro Borghese è a Napoli in cerca del locale top sul lungomare. In gara: Nonna Tittina, Ostaria Pignatelli, La Piazzetta, Osteria del mare Pesce & Champagne. La categoria Special va agli spaghetti alle vongole.

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Si sta per chiudere un’altra settimana particolarmente ricca di notizie sia sul fronte italiano che internazionale. Con Luca Sommi insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi, un’altra buona occasione per discuterne in studio.

Su Real Time, alle 21.30, il programma Body Bizarre. Protagonisti della puntata sono Rebecca e Jacque. La prima rigetta anche 12 volte in un’ora e spesso viene ricoverata in ospedale. Jacque, invece, ha una malformazione linfatica in viso, a causa della quale non ha mai parlato.

I film di questa sera sabato 5 aprile 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2020, di Sydney Sibilia, L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, con Fabrizio Bentivoglio. Giorgio Rosa, un ingegnere idealista, costruisce un’isola al largo di Rimini e la proclama stato indipendente. Attirerà l’attenzione del mondo intero e del governo italiano.

Su Rete 4, alle 21.25, il film commedia del 1955, di Carmine Gallone, Don Camillo e l’onorevole Peppone, con Fernandel, Gino Cervi. Il partito comunista manda una giovane e fervente attivista per aiutare il sindaco Peppone (Gino Cervi) a preparare la campagna elettorale. Lui però si invaghisce della donna. Don Camillo (Fernandel) se ne accorge subito e cerca di far rientrare nei ranghi l’eterno rivale.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2002, di Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon, Madagascar 3. Arrivati a Montecarlo, il leone Alex, la zebra Marty, l’ippopotamo Gloria e la giraffa Melman si mettono subito nei guai e vengono braccati dal terribile capitano Chantal DuBois. Per far perdere le loro tracce si infiltrano in un circo diretto a Roma. Conoscono così la tigre russa Vitaly e il giaguaro femmina Gia.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 2007, di David Fincher, Zodiac, con Jake Gyllenhaal. San Francisco, Anni 60. Dopo ogni delitto, un serial killer si vanta delle sue imprese, scrivendo ai giornali. Tra piste false e mezze verità, lo scrittore Robert prova a risolvere l’enigma per catturarlo.

Stasera in tv sabato 5 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2023, di Antoine Fuqua, The Equalizer 3 – Senza tregua, con Denzel Washington, D. Fanning. McCall si è ritirato in un paesino nel Sud Italia per lasciarsi alle spalle i crimini commessi. Ma sarà presto richiamato a “sporcarsi e mani” per difendere il territorio dalla camorra.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Thomas Napper, Madame Clicquot, con Haley Bennett. Barbe-Nicole è una donna perdutamente innamorata di suo marito. Dopo la morte di lui, la donna si prenderà cura della sua vigna e sarà determinata a portare avanti la sua attività vinicola ad ogni costo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2023, di Martin Bourboulon, I tre moschettieri – D’Artagnan, con Francois Civil. D’Artagnan, un giovane originario della Guascogna, ambisce a diventare un moschettiere del re Luigi. Si reca così a Parigi per mettersi al servizio del capitano de Tréville.