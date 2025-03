Sabato 29 marzo, Rai 1 ha mandato in onda la seconda puntata di Ne vedremo delle belle. Il format, anche questa settimana, è guidato da Carlo Conti.

Ne vedremo delle belle seconda puntata, Valeria Marini sfida Pamela Prati

Nella seconda puntata di Ne vedremo delle belle, la carta regina di cuori, che dà il via alla gara, è andata, come sette giorni fa, a Veronica Maya. La concorrente ha deciso di affrontare Matilde Brandi nella prova Musical, ballando e cantando in lyp-sinc le celebri hit del Moulin Rouge. I giudici Christian De Sica, Mara Venier e Frank Matano, così come le altre partecipanti, non hanno avuto dubbi: la vittoria è andata a Brandi, che ha ottenuto ben 17 punti, contro i 6 della concorrente.

La seconda manche ha come protagonista Valeria Marini, che sfida Pamela Prati. Le due si sono cimentate nella novità Canto ad ostacoli, che le costringe a intonare un brano, rimanendo a tempo nonostante le interruzioni della musica di sottofondo. Le showgirl hanno cantato la cover di Cuoricini (poi eseguita dai veri autori, ovvero i Coma_Cose) e i voti hanno premiato nettamente Prati, che ha trionfato 16 a 7.

L’intervista a Maurizio Battista

Durante la seconda puntata di Ne vedremo delle belle, Laura Freddi ed Angela Melillo si sono affrontate nella prova de L’intervista. L’ospite di tale spazio è il comico Maurizio Battista. L’esito di tale prova, più incerto rispetto ai precedenti, ha dato ragione a Freddi, arrivata a quota 14 punti contro i 9 della sfidante.

Nella penultima prova, la fortunata Carmen Russo è stata chiamata a fare quello per cui è maggiormente famosa, ovvero ballare. Ovviamente, ha stravinto contro Adriana Volpe, addirittura con il risultato di 22 a 1. Infine, la lunga puntata è giunta al termine con il canto parallelo. Le sfidanti Lorenza Mario e Patrizia Pellegrino (criticata da molte colleghe) hanno realizzato un’esibizione in duetto sulle note di L’importante è finire di Mina. Dominio assoluto di Lorenza Mario, che ha vinto per 23 a 0.

Ne vedremo delle belle seconda puntata, gli ascolti

Nella seconda puntata di Ne vedremo delle belle, i giudici hanno assegnato cinque punti bonus. Christian De Sica ha optato per Matilde Brandi, mentre Frank Matano e Mara Venier hanno premiato rispettivamente Valeria Marini e Patrizia Pellegrino. La vincitrice della serata è Lorenza Mario, seguita da Carmen Russo. Nella classifica generale, invece, è ancora prima Pamela Prati a quota 40 punti. In seconda posizione, a cinque lunghezze di distacco, c’è Lorenza Mario.

Dal punto di vista degli ascolti, Ne vedremo delle belle ha avuto un forte calo. Rispetto al debutto, infatti, ha perso più di 800 mila telespettatori, fermandosi a quota 2,1 milioni di telespettatori, con il 14,56%. Ottimo, invece, Amici, che ha tenuto compagnia a più di 3 milioni e mezzo di persone con il 25,59%.