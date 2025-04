Stasera in tv domenica 6 aprile 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Riccardo Iacona, Presa diretta. Su Italia 1, l’attualità con Le Iene presentano: Inside.

Stasera in tv domenica 6 aprile 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Costanza, con Miriam Dalmazio, Marco Rossetti. Costanza (Miriam Dalmazio) e Marco (Marco Rossetti) non fanno che ripensare al bacio che si sono dati, e lei vorrebbe essere sincera con Ludovico, ma quando lui le parla della sua intolleranza per i tradimenti lei decide di non rischiare. Diana scopre di essere incinta. Nonostante i successi del Dipartimento, a Melchiorre vengono negati altri fondi per proseguire le ricerche. Diana cerca un bando per proseguire, mentre Costanza registra quella che potrebbe essere l’ultima puntata del suo podcast. Vista l’attrazione per Stefano, Toni decide di sospendere le sedute, ma cambia idea quando lo trova a gestire un attacco di rabbia del figlio.

Su Rai3, alle 20.30, l’attualità con Presa diretta. Riccardo Iacona ricostruisce stasera la storia del giovane Moussa Diarra, 26 enne del Mali morto sotto i colpi di pistola di un agente ferroviario alla stazione di Verona lo scorso ottobre. Che cosa è accaduto quella mattina? Chi era Moussa e come ha vissuto i suoi ultimi otto anni trascorsi in Italia?

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. Ogni domenica Giuseppe Brindisi chiude dagli studi Mediaset di Cologno Monzese la settimana di Rete 4, spaziando dai grandi temi di attualità e politica alle vicende di cronaca italiana senza dimenticare la politica estera, con il processo di pace tra Ucraina e Russia e i rapporti tra Stati Uniti ed Europa.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Lo show dei record. Nuovo appuntamento con il programma condotto da Gerry Scotti. Il Guinness World Records nasce nel 1955 come un libro, da allora edito annualmente, che raccoglie tutti i primati del mondo e di ogni genere. Dalla versione cartacea nasce quella televisiva, presente in 35 paesi, in Italia dal 2006.

Su Italia 1, alle 21.20, l’attualità con Le Iene presentano: Inside. Seconda puntata del 2025 per lo spin-off di “Le Iene” che racconta, con interviste, servizi e approfondimenti, alcune delle storie più seguite e discusse del programma di Davide Parenti. Ogni serata è monotematica ed è condotta da uno degli inviati storici. Tra gli altri, Giulio Golia, Veronica Ruggeri e Cizco.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole domenica. Il weekend di Massimo Gramellini si chiude con la versione ridotta del suo talk show di approfondimento in onda con successo dal 23 settembre 2023. Il programma è la naturale evoluzione di “Le parole” (Rai3 dal 2016 al 2023).

Su Nove, alle 20.00, il talk show Che tempo che fa. Un’altra domenica sera con Fabio Fazio e i suoi ospiti tra cui Roberto Burioni e Ornella Vanoni, oltre alla compagnia del Tavolo di cui fanno parte Nino Frassica, Francesco Paolantoni, Mara Maionchi, Simona Ventura e Giucas Casella.

I film di questa sera domenica 6 aprile 2025

Su Rai 4, alle 21.20, il film thriller del 2023, di Alan Scott Neal, Last Straw, con Jessica Belkin. In una piccola cittadina nella remota provincia rurale, un gruppo di teppisti mascherati irrompe in una tavola calda a sera inoltrata. Per Nancy, giovane cameriera, sarà una lunga notte da incubo.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di guerra del 2001, di John Moore, Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche, con Owen Wilson. Guerra dei Balcani: il pilota americano Chris Burnett viene abbattuto mentre sorvola lo spazio aereo serbo. Braccato dai nemici inferociti, fugge sperando nell’aiuto dei soccorsi.

Su Tv8, alle 21.30, il film di spionaggio del 2023, di Guy Ritchie, Operation Fortune, con Jason Statham. La spia dell’MI6 Orson Fortune e il suo team di agenti reclutano una star di Hollywood affinché li aiuti in una missione sotto copertura: fermare la vendita di un nuovo tipo di armi mortali.

Su Iris, alle 21.05, il film drammatico del 2017, di Joe Wright, L’ora più buia, con Gary Oldman, Kristin Scott Thomas. Winston Churchill, da pochi giorni Primo Ministro d’Inghilterra, deve decidere se negoziare con la Germania nazista o continuare a difendere gli ideali della propria nazione.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 2011, di Luca Miniero, Benvenuti al Nord, con Alessandro Siani, Claudio Bisio. Mattia Volpe viene trasferito dalla Campania a Milano, dove si stabilisce a casa dell’amico Alberto. I due dovranno affrontare parecchi problemi e non solo sentimentali.

Stasera in tv domenica 6 aprile 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2024, di Francesca Comencini, Il tempo che ci vuole, con Romana M. Vergano, Fabrizio Gifuni. Attraverso il cinema, passione condivisa con il padre, Francesca racconta momenti della sua vita, dall’infanzia all’età adulta, con tante sfide da superare, ma anche tante gioie da vivere.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 1993, di Joel Schumacher, Un giorno di ordinaria follia, con Michael Douglas, Barbara Hershey. Licenziato e abbandonato dalla moglie, Bill perde la testa: lascia l’auto nel traffico e inizia a dar sfogo alla sua violenza repressa. Il detective Prendergast cerca di fermarlo.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2019, di James Bobin, Dora e la città perduta, con Isabella Merced. Dora ha passato gran parte della sua vita ad esplorare la giungla. Ora la giovane si ritrova a dover salvare i suoi genitori e a dover risolvere il mistero della città perduta.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Casey Affleck, Gone Baby Gone, con Casey Affleck, Michelle Monaghan. Boston, Stati Uniti. Una bimba di quattro anni viene rapita. Gli zii della piccola ingaggiano Patrick Kenzie e la sua fidanzata, detective privati, affinché aiutino la polizia a ritrovarla.