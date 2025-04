Domenica 6 aprile, Rai 1 manda in onda la terza puntata di Costanza. La fiction, grande successo in termini di ascolti, prende il via alle 21:25 circa.

Costanza terza puntata, regista e dove è girata

Le società che hanno realizzato Costanza sono la Banijay Italia e Rai Fiction. Esse hanno lavorato con la collaborazione della Veneto Film Commission. La sceneggiatura, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola ed intitolata Questione di Costanza, è scritta da Fabrizio Midulla, Giorgio Nerone e Salvatore Basile. La regia, invece, è di Fabrizio Costa.

La prima stagione è composta da otto appuntamenti, ognuno dei quali ha una durata di circa 50 minuti. Le riprese si sono svolte in varie località del Veneto, fra cui le città Verona e Vicenza. Salvo improvvise modifiche di palinsesto, il finale della prima stagione è in programma fra una settimana, domenica 13 aprile.

Ottimi, come già accennato, gli ascolti. La seconda puntata, visibile il 31 marzo scorso, ha tenuto compagnia a oltre 4 milioni di telespettatori, con il 22,8% di share.

Costanza terza puntata, la trama

Nel corso della terza puntata di Costanza, la protagonista e Marco sono entrambi molto turbati per ciò che è avvenuto. Il personaggio principale desidera essere onesta con Ludovico, ma ha paura di perderlo e, quindi, sceglie di non dire niente. Diana, a sua volta, scopre di essere incinta e tale notizia desta reazioni contrastanti in Anselmo. Le due donne si riavvicinano nel momento in cui Diana sostiene Costanza nella ricerca dei resti di Aldegard.

Spoiler finale

Intanto, durante la terza puntata della serie, a Melchiorre vengono negati i fondi per la ricerca. Ciò ha delle inevitabili conseguenze: Diana si mette alla ricerca di un nuovo bando, mentre Costanza registra quella che potrebbe essere l’ultima puntata del suo ultimo podcast. Toni decide di sospendere le sedute a causa dell’attrazione nei confronti di Stefano. In seguito, però, cambia idea. Infine, Ludovico continua a stare lontano da Costanza e ad evitarla, in quanto è convinto che la protagonista sia ancora legata a Marco.

Costanza terza puntata, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Costanza, fiction che prosegue con un nuovo appuntamento domenica 6 aprile, in prima serata su Rai 1 e visibile in diretta streaming ed on demand tramite Rai Play.