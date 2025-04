In occasione del giorno della Festa della Liberazione, su Rai 3 è in onda Ora e sempre 25 aprile. Lo speciale è proposto in prima serata, dalle ore 21:20 circa.

Ora e sempre 25 aprile, al timone Marco Damilano

Al timone di Ora e sempre 25 aprile c’è uno dei volti di punta dell’informazione della terza rete della TV di Stato. Stiamo parlando di Marco Damilano. Quest’ultimo, nel corso della carriera, ha lavorato per prestigiosi quotidiani del nostro paese. Dal 2017 al 2022 ha ricoperto il ruolo di direttore de L’Espresso.

Nel mese di agosto dello stesso anno ha debuttato, su Rai 3, come conduttore de Il Cavallo e la Torre, striscia informativa trasmessa tutti i giorni nella fascia dell’access prime time. Ora e sempre 25 aprile è una produzione originale della Direzione Rai Approfondimento. Oltre che in tv, è possibile seguire il format in streaming ed on demand su Rai Play.

La trasmissione in diretta dalla Casa Museo Cervi

Ora e sempre 25 aprile ha il compito di celebrare la Festa della Liberazione, ricorrenza che nel 2025 giunge all’ottantesimo anniversario. Il 25 aprile del 1945, infatti, il CLNAI (Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia) ha proclamato l’insurrezione generale in tutti i territori ancora in mano alle truppe nazifasciste. In pochi giorni, la maggior parte delle grandi città vengono liberate: prima Bologna, poi Genova e Venezia.

Marco Damilano guida Ora e sempre 25 aprile in diretta dalla Casa Museo Cervi, situata a Gattatico, a Reggio Emilia. Il polo museale prende il nome dai sette fratelli Cervi, che qui hanno abitato a partire dal 1934 e che hanno avuto un ruolo di primo piano nelle operazioni di Resistenza. Nel 1943 hanno perso la vita, dopo essere stati uccisi, tramite fucilazione, dalle truppe fasciste.

Ora e sempre 25 aprile, i collegamenti da Milano

Nonostante Marco Damilano sia a Reggio Emilia, durante Ora e sempre 25 aprile sono previsti collegamenti da altre zone simbolo della Resistenza, sparse per il nostro paese. Grande spazio lo ha, soprattutto, Milano, città che ha ospitato la sede del già citato CLNAI, presidiato, fra l’altro, da Sandro Pertini, futuro Presidente della Repubblica.

Dalla città capoluogo della Lombardia si alternano testimonianze storiche e momenti più leggeri, legati soprattutto alla musica. Attesi numerosi esponenti del mondo del giornalismo e della cultura italiana, che hanno deciso di prestare il volto e la voce per celebrare una data storica italiana e per sottolineare i valori della Costituzione, che continuano ad essere sempre molto attuali, anche a distanza di decenni.