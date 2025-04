Roma, città eterna di arte e spettacolo, piange oggi la morte di Valentina Tomada, attrice, scrittrice e regista di rara sensibilità e talento.

La notizia, giunta come un fulmine a ciel sereno, lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale italiano e in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e apprezzarne le doti umane e professionali.

Valentina ci ha lasciati prematuramente, dopo aver combattuto con tenacia contro un male insidioso che, pur minandone il corpo, non ha mai scalfito la sua passione per il lavoro e il suo spirito indomito.

Nata e cresciuta nella vibrante atmosfera della capitale, Valentina Tomada ha incarnato fin da giovane un amore viscerale per le arti performative. Il suo percorso artistico è stato un crescendo di esperienze, un viaggio eclettico che l’ha vista muoversi con naturalezza tra il palcoscenico, il set cinematografico e la macchina da presa.

La sua formazione, arricchita da studi letterari, ha contribuito a forgiare una personalità artistica complessa e sfaccettata, capace di spaziare dalla recitazione alla regia con una profondità di sguardo non comune.

Il suo volto e la sua presenza scenica hanno impreziosito numerose produzioni televisive, entrando nelle case di milioni di italiani. Ricordiamo con affetto le sue interpretazioni in fiction di successo come “Incantesimo”, “Vivere” e “Centovetrine”, dove ha saputo dare vita a personaggi intensi e memorabili, dimostrando una versatilità camaleontica e una capacità innata di connettersi emotivamente con il pubblico.

La sua professionalità e la sua dedizione al lavoro l’hanno resa una figura stimata e rispettata dai colleghi e dagli addetti ai lavori.

Ma Valentina non si è limitata al ruolo di interprete. La sua curiosità intellettuale e il suo desiderio di raccontare storie l’hanno spinta dietro la macchina da presa. Come regista, ha firmato diversi cortometraggi, opere che testimoniano la sua sensibilità verso le tematiche sociali e la sua capacità di affrontare argomenti delicati con uno sguardo originale e spesso venato di ironia. “Loop”, ”Un piccolo cambiamento di programma”, ”A casa” e ”Do Ut Des” sono solo alcuni dei titoli che rivelano la sua cifra stilistica, un mix di realismo e poesia, di denuncia e di speranza. In queste sue creazioni, Valentina ha dimostrato una notevole padronanza del linguaggio cinematografico, curando ogni dettaglio, dalla sceneggiatura alla direzione degli attori, con una passione contagiosa.

Il suo talento poliedrico si è espresso anche nella scrittura. Valentina ha pubblicato il romanzo “Poker di donne in cerca di cuori”, edito da Newton Compton, un’opera che ha saputo conquistare i lettori con la sua leggerezza e profondità, raccontando storie di donne alla ricerca di sé stesse e dell’amore. La sua capacità di narrare, di creare personaggi autentici e di esplorare le dinamiche umane con intelligenza e ironia, si è rivelata un’ulteriore sfaccettatura del suo ricco universo creativo.

Oltre al suo impegno nel mondo del cinema e della televisione, Valentina Tomada ha dedicato energie e passione al Fabriano Film Fest, ricoprendo il ruolo di direttrice artistica. Sotto la sua guida, il festival è cresciuto, diventando un importante punto di riferimento per il cinema breve italiano e internazionale, un luogo di incontro e di scambio per giovani talenti e cineasti affermati. La sua visione e la sua dedizione hanno contribuito a valorizzare il formato del cortometraggio, spesso considerato un “fratello minore” del lungometraggio, ma che nelle mani di Valentina ha trovato una voce potente e originale.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di commozione e di cordoglio nel mondo dello spettacolo e tra quanti l’hanno conosciuta. Colleghi, amici e fan la ricordano come una donna forte, solare, dotata di un’energia contagiosa e di un sorriso capace di illuminare anche le giornate più grigie. La sua umanità, la sua generosità e la sua passione per l’arte erano qualità che la rendevano unica e speciale.

In questo momento di dolore, il pensiero va alla sua famiglia, al marito Eugenio, alla figlia Eva, che hanno condiviso con lei gioie e sfide, e che oggi ne piangono la prematura perdita. A loro va il nostro più sincero abbraccio e il nostro sostegno in questo momento difficile.

La scomparsa di Valentina Tomada lascia un vuoto incolmabile nel panorama culturale romano e italiano. Perdiamo un’artista sensibile e talentuosa, una donna forte e appassionata, un esempio di dedizione e amore per il proprio lavoro. Il suo contributo al mondo dello spettacolo, sia come attrice che come regista e autrice, rimarrà un segno indelebile nella storia della nostra cultura.

Ma il suo ricordo non si spegnerà. Vivrà nei suoi film, nelle sue interpretazioni, nel suo libro, nel cuore di chi l’ha amata e apprezzata. La sua arte continuerà a parlare, a emozionare, a far riflettere, mantenendo viva la sua presenza nel mondo che tanto amava.

Ciao Valentina, Roma ti ricorderà sempre con affetto e ammirazione. Il tuo sorriso e la tua passione continueranno a illuminare il cammino di chi, come te, crede nella bellezza e nella forza dell’arte. Il sipario cala su una grande artista, ma la sua luce continuerà a brillare nel firmamento dello spettacolo italiano.