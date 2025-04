Domenica 27 aprile, Rai 3 manda in onda un nuovo appuntamento di PresaDiretta. Il programma è guidato da Riccardo Iacona e prende il via dalle 20:30 circa.

PresaDiretta 27 aprile, in apertura reportage da Gaza

La prima parte di PresaDiretta, anche domenica 27 aprile, è occupata dallo spazio intitolato Aspettando PresaDiretta. In esso è proposto un reportage da Gaza, zona che oramai da mesi è martoriata dai bombardamenti operati da Israele.

A realizzare il reportage sono Fatena, una fotografa di 25 anni che vive a Gaza City nel nord della striscia, ed Hassan, giornalista che si trova a sud, a Khan Younis.

Le storie dei bambini feriti all’Ospedale Mayer di Firenze

Fatema ed Hassan, in vista della puntata odierna di PresaDiretta, hanno raccolto immagini e storie durante la tregua siglata il 27 gennaio scorso e poi con la ripresa dei bombardamenti, raccontando la vita a Gaza degli ultimi mesi. Si tratta di contenuti video che restituiscono scenari di devastazione: le abitazioni distrutte, l’emergenza sanitaria, la vita di tutti i giorni senza luce, cibo e acqua, la morte di uomini e donne e bambini.

In seguito, le telecamere di PresaDiretta del 27 aprile tornano nel nostro paese, presso l’Ospedale Mayer di Firenze. Da tale struttura sanitaria sono narrate le storie di due degli oltre 100 bambini della Striscia di Gaza che, vittime di bombardamenti o esplosioni, si stanno curando in Italia grazie al coordinamento di Unità di crisi della Farnesina, ministeri della Salute e dell’Interno.

Ospite di tale spazio è Francesca Albanese, Relatrice Speciale dell’UNHCR per i territori palestinesi occupati.

PresaDiretta 27 aprile, l’intelligenza delle piante

PresaDiretta del 27 aprile, al via alle 21:15 circa, realizza un viaggio nel mondo vegetale. L’obiettivo è scoprire la funzione vitale degli alberi, i comportamenti e l’intelligenza delle piante.

In primis sono analizzate le tante ricerche scientifiche in corso in tal senso. Per farlo, sono raggiunte le università di Firenze, di Uppsala in Svezia e di Murcia in Spagna. In seguito ci si sposta verso la base metereologica dell’Aeronautica militare del monte Cimone, dove il Cnr studia l’inquinamento da gas serra.

A Medellin, in Colombia, è dato spazio ad un progetto molto interessante. Nella città hanno piantato oltre 200mila piante e alberi per creare degli enormi corridoi verdi, grazie ai quali la temperatura si è abbassata di 3 gradi in pochi anni.

Infine, Iacona vola in Romania. Una volta nel paese racconta il giro d’affari illegale, dal valore di circa un miliardo di euro, che c’è dietro il commercio del legname. Quella che emerge è una situazione decisamente molto preoccupante. Negli ultimi dieci anni sono state uccise ben sei guardie forestali, mentre attivisti e giornalisti d’inchiesta sono minacciati e picchiati dagli esponenti della criminalità.