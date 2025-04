La morte e i funerali di Papa Francesco hanno costretto la Rai a modificare più volte la propria programmazione tv e le variazioni continuano anche domenica 27 aprile, quando saltano le già annunciate repliche di Lolita Lobosco. Si tratta dell’ennesimo cambio di palinsesto.

Programmazione tv repliche Lolita Lobosco, cosa in onda al posto della fiction

Inizialmente, la TV di Stato aveva deciso di proporre gli appuntamenti della terza stagione de Le indagini di Lolita Lobosco. La produzione seriale con protagonista Luisa Ranieri ha ottenuto, nel marzo del 2024, ascolti molto importanti. I quattro appuntamenti, infatti, hanno chiuso con una media superiore ai 5 milioni di telespettatori intrattenuti, con una share di oltre il 27%.

Numeri che, probabilmente, avevano contribuito a convincere i vertici Rai a riproporre la fiction in replica da domenica 27 aprile. Ora, però, vi è stato un nuovo cambio di programmazione. Attraverso alcuni spot pubblicitari, l’azienda ha annunciato che trasmetterà, nel prime time della rete ammiraglia, il film Lassie torna a casa.

Il personaggio di Luisa Ranieri potrebbe andare in onda fra due settimane

Lo slittamento della fiction Lolita Lobosco non è altro che l’ultima variazione di programmazione tv di una settimana, quella appena passata, decisamente complessa per i palinsesti.

Salvo improvvise ed ulteriori variazioni, le repliche de Le indagini di Lolita Lobosco potrebbero prendere il via fra due settimane, nella prima serata di domenica 11 maggio.

Il 4 maggio prossimo, infatti, la rete ammiraglia dovrebbe trasmettere lo speciale di prima serata di Affari Tuoi con Stefano De Martino. Una puntata con vari ospiti, che inizialmente era nei palinsesti di Rai 1 venerdì 2 maggio. Una data, questa, che in realtà è occupata dallo speciale de L’Eredità guidato da Marco Liorni, inizialmente previsto per il prime time del 26 aprile.

In estate, la domenica, dopo le repliche de Le indagini di Lolita Lobosco dovrebbero essere riproposte altre produzioni. In primis Imma Tataranni Sostituto procuratore, poi Il Commissario Montalbano.

Programmazione tv repliche Lolita Lobosco, una gestione non eccellente dei palinsesti

Dallo scorso lunedì, a causa prima della morte, poi delle esequie funebri di Papa Francesco, la Rai si è trovata costretta a cambiare la quasi totalità della programmazione tv. Una decisione legittima e comprensibile, ma che poteva essere gestita meglio.

Nelle prime 48 ore dalla notizia del decesso, la TV di Stato ha spento l’intera programmazione tv di intrattenimento. Il mercoledì, nel pieno del periodo di lutto nazionale, sono tornati tutti i format, meno che Il Paradiso delle Signore, inspiegabilmente cancellato anche il 23 aprile, per lasciare posto ad una commemorazione del Santo Padre alla Camera dei Deputati. Quasi tutti i format hanno parlato del Pontefice (compreso il cooking show È sempre mezzogiorno), od hanno quantomeno messo in evidenza il fatto di aver registrato la puntata prima del decesso. È quello che è successo in apertura de L’Eredità del 23 aprile, con un messaggio letto direttamente da Marco Liorni.

La stessa accortezza, invece, non c’è stata per Affari Tuoi, che il mercoledì è andato in onda come al solito, fra gag e canzoni, senza alcuna comunicazione. Ancora più confusionaria è la gestione di Stasera c’è Cattelan su Rai 2. L’ultima puntata sarebbe dovuta andare in onda il 22 aprile, ed è stata cancellata. Era stata poi annunciata il 25 aprile scorso, ma alla fine non è andata in onda. Al momento non è dato sapere quando (e se) sarà effettivamente proposta.