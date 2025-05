Stasera in tv sabato 3 maggio 2025. Su Rai3, l’attualità con il programma di Duilio Giammaria, Petrolio. Su Rete 4, il film Vendetta: una storia d’amore, con Nicolas Cage.

Stasera in tv sabato 3 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, videoframmenti: Techetechetè. A gentile richiesta. L’estate non è ancora alle porte ma il marchio di “Techetechetè”, che appartiene alle TecheRai, è già pronto a tornare in onda. E lo fa con la prima di due serate ricche di videoframmenti di cui sono protagoniste le grandi star dello spettacolo, da Mina a Raffaella Carrà, da Gianni Morandi a Pippo Baudo.

Su Rai3, alle 21.30, l’attualità con Petrolio. Nella quarta puntata di questo ciclo Duilio Giammaria indaga su come i social abbiano trasformato la società e prodotto una nuova forma di dipendenza da schermo del cellulare: una vera e propria patologia che colpisce gli adolescenti, ne influenza i pensieri, le emozioni e i comportamenti.

Su Rai5, alle 21.15, serata di prosa: Atti unici. Il regista Damiano Michieletto torna a cimentarsi con la prosa, come più volte fatto in passato, e propone sul palco del Teatro Goldoni di Venezia la sua rilettura di due celebri atti unici cechoviani: “La domanda di matrimonio” e “L’orso”.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time, Sky Cinema Suspense

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Amici. Anche quest’anno, tra una prova e l’altra, i tre giudici vengono coinvolti in esibizioni sorprendenti che conquistano il pubblico, in studio e a casa. Non fa eccezione Amadeus che, nella puntata del 12 aprile, ha rappato e ballato sulle note della hit di Guè “Oh mamma mia” con Lorella Cuccarini.

Su La7, alle 20.35, il talk show In altre parole. Ogni sabato ad arricchire il talk di Massimo Gramellini ci sono diversi ospiti provenienti dal mondo della cultura, della politica e dello spettacolo. Offrono la propria visione dei fatti per osservazioni e spunti su quali poter riflettere.

Su Tv8, alle 22.00, Automobilismo: Qualifiche. In diretta e in chiaro le qualifiche per il GP di Miami, 6° tappa del mondiale di F1. Si corre sul tracciato temporaneo di 5412 metri attorno al complesso dell’Hard Rock Stadium. Alle ore 18, in diretta e in chiaro, va in onda la gara sprint (19 giri).

Su Nove, alle 21.30, il talk show Accordi & Disaccordi. Ogni sabato in prima serata Luca Sommi svolge il ruolo di moderatore e guida la discussione insieme a Marco Travaglio e Andrea Scanzi. Sul tavolo i principali argomenti di attualità, politica ed economia affrontati con ospiti in studio.

Real Time – Sky Cinema Suspense

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Body Bizarre. Seguiamo la storia di Richard, 43 anni. Dopo essere stato colpito al volto, l’uomo si è sottoposto ad un trapianto, ma ci sono state complicazioni. Poi viene raccontata la vicenda di un villaggio peruviano, in cui gli uomini stanno perdendo la vista.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, la fiction Petra “Riti di morte”, con Paola Cortellesi, Andrea Pennacchi. Petra Delicato, due matrimoni falliti alle spalle, diventa ispettrice della Mobile di Genova. Con il collega Antonio Monte, prossimo alla pensione, si occupa delle indagini sullo stupro di una minorenne.

I film di questa sera sabato 3 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2021, di Robert Lorenz, Un uomo sopra la legge, con Liam Neeson. Il veterano Jim sta attraversando un momento difficile. La sua vita è ulteriormente disturbata dall’arrivo di due immigrati clandestini che dovrà proteggere da un cartello messicano.

Su Rete 4, alle 21.15, il film thriller del 2017, di Johnny Martin, Vendetta: una storia d’amore, con Nicolas Cage, Anna Hutchison. Mentre attraversa un parco assieme alla figlia dodicenne, Teena (Anna Hutchison) viene aggredita e violentata da un branco. Risvegliatasi dal coma riesce ad identificare li aggressori, ma un avvocato mette in discussione la sua personalità. L’ufficiale John Dromoor (Nicolas Cage) cerca di aiutarla.

Su Italia 1, alle 21.20, il film fantastico del 2016, di David Yates, Animali fantastici e dove trovarli, con Eddie Redmayne, Sam Redford. Anni 20. Newt Scamander (Eddie Redmayne) arriva a New York dall’Inghilterra con una valigia piena di creature fantastiche. Ma il potenziale disastro incombe quando un ignaro Babbano, il pasticciere Jacob Kowalski (Dan Fogler) lascia inavvertitamente uscire dalla valigia alcune delle bestie di Newt.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2010, di Pierre Morel, From Paris with love, con Jonathan Rhys Meyers, John Travolta. Parigi. James Reece, metodico agente della Cia, viene affiancato dal rozzo Charlie Wax in un’indagine sul narcotraffico. E c’è anche da sventare un attentato terroristico.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1984, di Carlo Verdone, I due carabinieri, con Enrico Montesano, Carlo Verdone. Glauco e Marino si arruolano nei Carabinieri e diventano subito amici. Ma quando entrambi s’innamorano della bella Rita, che sembra apprezzare Glauco, le cose si complicano.

Stasera in tv sabato 3 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film d’azione del 2012, di Daniel Espinosa, Safe House: Nessuno è al sicuro, con Ryan Reynolds. Frost ha disertato la Cia da dieci anni. Ma il suo tradimento non è stato dimenticato: fatto prigioniero viene portato in un rifugio sicuro. Lì incontra il giovane Matt Weston.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Steven Spielberg, The Post, con Tom Hanks, Meryl Streep. 1971: Katharine Graham, proprietaria del Washington Post, e il direttore Ben Bradlee devono prendere una decisione: pubblicare o meno informazioni segrete sulla guerra in Vietnam.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’avventura del 2016, di David Yates, The legend of Tarzan, con Alexander Skarsgard. Tarzan, diventato lord John Clayton III, ha lasciato da anni la giungla per vivere con Jane. Un giorno, però, viene richiamato in Congo come emissario del Parlamento britannico.