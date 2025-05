Sabato 3 maggio, Rai 1 manda in onda le nuove puntate di Linea Verde Tradizioni, Linea Verde Discovery e Linea Verde Italia. Le trasmissioni prendono il via alle 11:30, alle 12:00 ed alle 12:30.

Linea Verde Tradizioni 3 maggio, Adriana Volpe in Sicilia

Linea Verde Tradizioni, novità dei palinsesti di Rai 1, è guidato da Adriana Volpe. Il format, che sostituisce Linea Bianca, ha come obiettivo quello di viaggiare alla scoperta delle tradizioni più importanti e sentite del nostro paese.

La nuova avventura televisiva di Volpe inizia dalla Sicilia. L’isola, infatti, è la meta della prima puntata. Il viaggio inizia da Noto, dove la conduttrice ammira la tradizionale infiorata, un’esplosione di colori e creatività che ogni anno decora Via Nicolaci ispirandosi a temi sempre nuovi.

Linea Verde Tradizioni 3 maggio, la festa di San Paolo

In seguito, nella puntata del 3 maggio di Linea Verde Tradizioni, Volpe dà spazio a Palazzolo Acreide, patrimonio UNESCO, dove il folklore incontra la devozione nella suggestiva festa di San Paolo. Una celebrazione, questa, che avviene due volte all’anno, a gennaio e a giugno. Infine, il primo appuntamento del format termina fra i vicoli di Marzamemi, un affascinante borgo di pescatori nel quale il tempo sembra essersi fermato.

In seguito, Federico Quaranta conduce un nuovo appuntamento di Linea Verde Discovery. Il conduttore è nella campagna marchigiana, in particolare nel Colle dell’Infinito di Recanati, luogo che ha ispirato la celebre poesia di Giacomo Leopardi. La meta seguente è nella vicina abbadia di Fiastra, oggi al centro di una meravigliosa area naturale protetta. Dopo una visita in Senigallia, nota località balneare ricca di storia e di monumenti, la narrazione termina a Villa Malacari, splendido esempio di tenuta rurale seicentesca ancora oggi in attività.

Elisa Isoardi e Monica Caradonna in Kenya

Infine, il 3 maggio è in programma Linea Verde Italia. Le padrone di casa Elisa Isoardi e Monica Caradonna sono, quest’oggi, in Kenya per raccontare i progetti di cooperazione in campo scientifico e ambientale che il nostro Paese sta portando avanti grazie al Piano Mattei. Isoardi e Caradonna sono accompagnate dalla viceambasciatrice italiana Lorenza Gambacorta.

A Malindi è visitato il Centro Luigi Broglio, centro di ricezione dati satellitari e di formazione scientifica per il continente africano. A Mombasa è analizzato uno stabilimento di tecnologia italiana rivolto alla produzione di combustibile verde a base di semi oleosi.

Durante la puntata è raggiunta Kalifi, poi, dove sono incontrati i pescatori del luogo, che grazie al progetto Go Blue hanno avuto in dotazione strumenti per la pesca sostenibili e per la corretta conservazione del pescato. Fra le altre attività previste vi è una visita al Parco Nazionale di Nairobi in compagnia del fotografo Paolo Torchio. Infine, spazio alle attività benevole. Isoardi visita Still I Rise, scuola internazionale fondata da Nicolò Govoni nel cuore di una baraccopoli. Caradonna, invece, approfondisce la conoscenza dell’ospedale Ruaraka Uhai Neema, diretto dal dottor Gianfranco Morino, che offre assistenza sanitaria gratuita per gli abitanti di uno dei quartieri più poveri di Nairobi.