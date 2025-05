Stasera in tv lunedì 5 maggio 2025. Su Rai2, il comedy show Audiscion, condotto da Elisabetta Gregoraci, con Gigi e Ross. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Nicola Porro, Quarta Repubblica.

Stasera in tv lunedì 5 maggio 2025, Rai

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Gerri, con Giulio Beranek. L’episodio di stasera s’intitola, “I figli sono pezzi di cuore”. Trani. Il cadavere di Rossella Albani, figlia di un influente avvocato, viene ritrovato sulla spiaggia. Le indagini si concentrano sui rapporti tra gli Albani e gli altri notabili della città, ma l’ispettore Gregorio Esposito (Giulio Beranek), per tutti Gerri, segue un’altra pista.

Su Rai2, alle 21.20, il comedy show Audiscion. La comicità “Made in Sud” è sempre di casa sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli, che da stasera ospita il nuovo show condotto da Elisabetta Gregoraci con Gigi e Ross, duo che fino a pochi giorni fa è stato nel cast di “GialappaShow”. Nel 2024 i tre hanno condotto insieme “Mad in Italy”.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con Lo stato delle cose. Come tutti i talk di approfondimento anche quello condotto da Massimo Giletti si occupa questa settimana dell’imminente Conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa, il successore di Francesco. Ma nella puntata di stasera ci sarà spazio anche per altri argomenti di stretta attualità.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Nella settimana in cui è previsto l’inizio del Conclave, che porterà all’elezione del successore di Papa Francesco, Nicola Porro dedica al tema un’ampia pagina del suo programma del lunedì. Spazio anche per le altre questioni ancora aperte, dalla guerra in Ucraina al conflitto in Medioriente.

Su Canale 5, alle 21.20, il talent The Couple – Una vittoria per due. Dopo oltre sei mesi di “Grande Fratello”, la prima serata del lunedì di Canale 5 è ancora nel segno del reality. Padrona di casa di questo nuovo format, che per ora non ha fatto breccia nel grande pubblico, è Ilary Blasi, affiancata nel ruolo di opinionisti da Francesca Barra e Luca Tommassini.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Piazza pulita presenta: 100 minuti. Dopo il successo della prima, prende il via la seconda edizione del programma di Corrado Formigli e Alberto Nerazzini che vuole riportare in tv il film d’inchiesta. “Furbi di guerra” è il titolo della puntata di stasera.

Su Tv8, alle 21.30, il comedy show GialappaShow. Quinta puntata dello show di Giorgio Gherarducci e Marco Santin e da sempre condotto dall’inossidabile Mago Forest. Al già ricco cast di artisti comici, in questa nuova edizione si sono aggiunti Giulia Vecchio e Carlo Amleto.

Su Nove, alle 21.30, il reality Little Big Italy. Dopo Tallinn, un nuovo episodio della settima edizione vede Francesco Panella a Sofia. Per la caccia al miglior ristorante italiano locale ci sono in aiuto tre connazionali che hanno deciso di vivere e lavorare nella capitale della Bulgaria.

I film di questa sera lunedì 5 maggio 2025

Su Rai4, alle 21.20, il film d’azione del 2022, di Sang-Yong Lee, The Roundup, con Ma Dong-seok. L’investigatore Ma Seokdo ha il compito di estradare dal Vietnam un pericoloso criminale fuggito da Seoul. Nel corso delle indagini, s’imbatte in una rete di traffico internazionale.

Su Rai5, alle 21.15, il film drammatico del 2021, di Yohan Manca, Una voce fuori dal coro, con Mael Rouin Berrandou. Nour, 14 anni, orfano di padre, vive con i tre fratelli più grandi e in estate deve fare qualche lavoretto per aiutare la famiglia. Sarah, insegnante di canto, gli prospetta un futuro migliore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 1994, di Edward Zwick, Vento di passioni, con Brad Pitt, Anthony Hopkins. Montana, Stati Uniti. Il colonnello Ludlow vive in un ranch con i figli Tristan, Alfred e Samuel. Le loro vite sono sconvolte dall’arrivo di Susannah, la fidanzata di quest’ultimo.

Su 20 Mediaset, alle 21.00, il film d’azione del 2022, di David Leitch, Bullet Train, con Brad Pitt, Joey King, Aaron T. Johnson. L’americano Ladybug deve rubare una valigetta a bordo del Bullet Train, che collega Tokyo a Kyoto. La missione è intralciata da alcuni killer anch’essi interessati a quella borsa.

Su Iris, alle 21.15, il film di fantascienza del 1993, di Marco Brambilla, Demolition Man, con Sylvester Stallone. In un ipotetico futuro, uno psicopatico criminale viene riportato in vita dopo anni di ibernazione. Ma sfugge al controllo e per fermarlo viene risvegliato il super poliziotto John Spartan.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2021, di Benito Zambrano, Pane al limone con semi di papavero, con Elia Galera, Eva Martin. Anna e Marina, due sorelle separate da adolescenti, si ritrovano in un piccolo villaggio di Maiorca per vendere una pasticceria ereditata da una misteriosa donna che non conoscono.

Stasera in tv lunedì 5 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film thriller del 2024, di Edward Berger, Conclave, con Ralph Fiennes, Stanley Tucci. Il Cardinale Lawrence è incaricato di organizzare il Conclave per selezionare il nuovo Papa. Ben presto, però, si ritrova al centro di una rete di intrighi, rivalità e segreti.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 1987, di Adrian Lyne, Attrazione fatale, con Glenn Close, Michael Douglas. Il procuratore Gallagher, sposato con figli, passa un weekend di passione con Alex, un’affascinante collega. La scappatella, però, si trasforma in un incubo senza fine.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film fantastico del 2022, di Ludovico Di Martino, I viaggiatori, con Vanessa Scalera, Fabio Bizzarro, Matteo Schiavone, Andreagaia Wlderk. Max e i suoi amici sono alla ricerca del fratello di uno di loro, scomparso in circostanze poco chiare. Ma trovano un macchinario che li catapulta nel 1939, in piena epoca fascista, a Roma.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film di fantascienza del 2000, di David N. Twohy, Pitch Black, con Vin Diesel, Cole Hauser, Keith David. Costretti ad effettuare un atterraggio di emergenza, Fry, il suo equipaggio e un pericoloso criminale che era a bordo, se la devono vedere con alcune misteriose e pericolose creature.