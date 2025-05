Nella settimana dal 5 al 9 maggio 2025, The Family continua a sorprendere con tensioni familiari e scelte drammatiche su Canale 5. Hülya, determinata a ottenere l’affidamento dei nipoti, affronta difficili alleanze e intrighi, mentre Devin prende una decisione estrema per proteggere Kaya e Zeynep. Nel frattempo, segreti e tradimenti minacciano di far esplodere vecchi rancori.

The Family 5-9 maggio 2025: puntata di lunedì 5 maggio 2025

La settimana si apre con Hülya irremovibile nel suo intento di ottenere la custodia di Kaya e Zeynep. Per raggiungere il suo scopo, cerca l’appoggio di Ibrahim, una mossa che la costringe a una convivenza sempre più difficile e carica di attrito con Nedret. Le dinamiche familiari si fanno sempre più tese, con strategie che si evolvono in manovre rischiose e potenzialmente destabilizzanti per tutti i membri.

Martedì 6 maggio 2025

I sospetti di Iskender e Turgut riguardo ai movimenti di Ibrahim si intensificano, spingendoli a seguirlo di nascosto. Il loro pedinamento svela incontri segreti tra Ibrahim e Cihan, rivelando un’alleanza del tutto inaspettata. Questa nuova collaborazione ha il potenziale di stravolgere completamente gli equilibri di potere all’interno della famiglia, aprendo scenari imprevedibili.

The Family 5-9 maggio 2025: puntata di mercoledì 7 maggio 2025

Durante una cena di famiglia, la tensione palpabile sfocia in un evento drammatico. Ibrahim viene improvvisamente colto da un grave malore e cade in coma diabetico sotto gli occhi attoniti dei presenti.

Questo evento traumatico getta l’intera famiglia nello sconforto e costringe tutti a riconsiderare le proprie strategie e priorità di fronte a una fragilità inaspettata.

Giovedì 8 maggio 2025

La situazione familiare si fa sempre più insostenibile e le tensioni raggiungono il culmine. Devin, profondamente preoccupata per il benessere di Kaya e Zeynep in un ambiente che percepisce come tossico e instabile, prende una decisione drastica. Con un gesto audace, decide di portare via i bambini, nel tentativo di allontanarli da un contesto familiare sempre più pericoloso e segnato da conflitti. Questa scelta radicale è destinata a ridefinire per sempre le dinamiche interne della famiglia.

Venerdì 9 maggio 2025

La decisione di Devin di allontanare i bambini si rivela la scintilla che innesca una reazione violenta. Aslan e Hülya, furiosi e sentendosi privati dei nipoti, reagiscono con rabbia e frustrazione, alimentando risentimenti profondi e latenti. L’equilibrio già precario della famiglia viene scosso da nuove e intense dispute, minacciando di distruggere in modo definitivo ogni legame affettivo e familiare.