Stasera in tv mercoledì 14 maggio 2025. Su Rai2, la nuova stagione del telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet. Su Italia 1, il film con Eddie Murphy, Il principe cerca moglie.

Stasera in tv mercoledì 14 maggio 2025, Rai

Su Rai2, alle 21.20, la nuova stagione del telefilm Delitti in Paradiso, con Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine. Titolo dell’episodio di stasera: “Un bravo ragazzo”. Mervin (Don Gilet) che non vede l’ora di lasciare l’isola e tornare a Londra, è già sul taxi per l’aeroporto ma deve tornare indietro per occuparsi di un nuovo caso: un giovane poliziotto, atteso quella mattina nella stazione di polizia per iniziare il suo tirocinio, è stato ucciso.

Su Rai3, alle 21.20, l’attualità con il programma Chi l’ha visto? Dopo due anni ancora nessuna traccia di Greta Spreafico, la cantante rock di Erba (Como) scomparsa a Porto Tolle (Rovigo): che cosa è successo quella notte? La donna si trovava in Veneto per vendere la casa di famiglia, ma dal notaio non si è mai presentata. Federica Sciarelli ne parla oggi.

Su Rai5, alle 21.15, il documentario del 2021, di Giorgio Verdelli, Ezio Bosso – Le cose che restano. Il docufilm di Giorgio Verdelli ripercorre la carriera di Ezio Bosso, il grande musicista e direttore d’orchestra scomparso nel 2020, attraverso le interviste da lui rilasciate e le testimonianze di collaboratori e amici.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Anche il programma di Mario Giordano si occupa in questi giorni del nuovo Papa, ma al centro di “Fuori dal coro” ci sono sempre i problemi dei cittadini che vivono ingiustizie e disagi (tra ladri di case e liste d’attesa infinite), spesso causati dall’inefficienza di chi invece dovrebbe proteggerli.

Su Canale 5, alle 21.00, Finale Coppa Italia: Milan-Bologna. Allo Stadio Olimpico di Roma il Milan di Sergio Conceicao affronta il Bologna allenato da Vincenzo Italiano nell’ultimo atto della Coppa Italia. Il Milan punta al sesto trionfo, sette anni dopo la precedente finale (persa), mentre il Bologna torna a giocarla 51 anni dopo aver vinto il suo secondo trofeo.

Su La7, alle 21.15, il programma Una giornata particolare. Per il programma di Aldo Cazzullo, questa sera va in replica la puntata “Le grandi donne” dedicata a quelle che si sono ritagliate un ruolo nella storia. Da Anita Garibaldi a Caterina de’ Medici, da Paolina Borghese ad Artemisia Gentileschi.

Su Tv8, alle 21.30, il reality 4 Ristoranti. Alessandro Borghese si trova a Trani alla ricerca del locale top del centro storico. In lizza: Babalù, Terradimare, Pelledoca, Memento. Il premio per la categoria Special, come è facilmente intuibile, va alle migliori orecchiette.

Nove – Realt Time

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Da questa sera Amadeus torna in prima serata con un nuovo talent in cui persone comuni possono trasformarsi nei propri idoli musicali. E convincere la giuria formata da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale. In palio ci sono 50.000 euro.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le coppie si godono gli ultimi istanti di intimità prima di ritrovarsi faccia a faccia con chi ha vissuto la loro stessa esperienza. Un confronto che fa emergere confronti e domande a cui rispondono i nostri tre esperti.

I film di questa sera mercoledì 14 maggio 2025

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 1990, di Garry Marshall, Pretty Woman, con Richard Gere, Julia Roberts. Mentre vaga in auto per Los Angeles, il milionario Edward (Richard Gere) chiede informazioni alla prostituta Vivian (Julia Roberts). Dopo una notte passata insieme, lui le propone un patto: dietro un lauto compenso Vivian dovrà stargli accanto facendo credere di essere la sua nuova fidanzata.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film giallo del 2006, di Brian De Palma, The Black Dahlia, con Josh Hartnett, Scarlett Johansson. Los Angeles, 1947. Gli agenti Bleichert e Blanchard sono alle prese con il brutale omicidio di un’aspirante attrice. L’indagine porterà a galla vecchie bugie e nuovi delitti.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 1988, di John Landis, Il principe cerca moglie, con Eddie Murphy, Arsenio Hall. Akeem (Eddie Murphy), erede al trono del regno africano di Zamunda, sogna una vita avvincente e il vero amore. Si trasferisce allora in incognito a New York, accompagnato dal fedele Semmi (Arsenio Hall). Lì trova lavoro in un fast food e si innamora di Lisa (Shari Headley), la figlia del proprietario.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film d’azione del 2017, di D.J. Caruso, XXX – Il ritorno di Xander Cage, con Vin Diesel. Xander Cage, creduto morto, ritorna dal suo esilio e viene reclutato dalla Cia per catturare Xiang e recuperare una potente arma. L’impresa non sarà facile per niente.

Su Iris, alle 21.15, il film drammatico del 2022, di Todd Field, Tàr, con Cate Blanchett, Nina Hoss, Noémie Merlant. Lydia Tàr, famosa compositrice e prima donna a dirigere la Berliner Philharmoniker, viene accusata di abuso di potere. Trova conforto solo in Petra, la sua figlia adottiva.

Su La 5, alle 21.40, il film drammatico del 2011, di Scott Hicks, Ho cercato il tuo nome, con Zac Efron, Taylor Schiling. Logan, un marine sopravvissuto a tre missioni in Iraq, attribuisce la propria buona sorte alla foto di Beth, una donna che non ha mai incontrato, ma che porta sempre con sé.

Stasera in tv mercoledì 14 maggio 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2022, di Riccardo Milani, Corro da te, con Pierfrancesco Favino, Miriam Leone. Impenitente seduttore, Gianni è disposto a tutto pur di conquistare una donna. Ma la sua vita è destinata a cambiare quando conosce Chiara, una giovane paraplegica piena di vita.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Matteo Garrone, Dogman, con Marcello Fonte, Edoardo Pesce. Il mite Marcello si destreggia ogni giorno tra il lavoro e la figlia. Ma dopo tante umiliazioni, decide di seguire le orme dell’amico Simoncino, un ex pugile appena uscito di prigione e temuto da tutto il quartiere.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film horror del 2019, di Roberto De Feo, The Nest (Il nido), con Justin Korovkin, Francesca Cavallin. Il giovane Samuel, costretto su una sedia a rotelle, vive con la madre in una residenza isolata tra i boschi. Ma l’arrivo della domestica Denise scardinerà gli equilibri della famiglia.