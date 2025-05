Mercoledì 14 maggio debutta la quattordicesima stagione di Delitti in Paradiso con la puntata dal titolo Un bravo ragazzo. Il titolo, appartenente al genere poliziesco, è visibile dalle ore 21:20 circa, su Rai 2.

Delitti in Paradiso Un bravo ragazzo, regista e dove è girata

Le società che curano la realizzazione dei nuovi appuntamenti di Delitti in Paradiso sono la Red Planet Pictures e l’Atlantique Production. Distribuita a livello internazionale con il titolo Death in Paradise, la nuova stagione ha debuttato in Gran Bretagna, sull’emittente locale BBC One, il 31 gennaio scorso.

Delitti in Paradiso 14 è composta da otto episodi. Ognuno di essi ha una durata di circa un’ora e sono proposti su Rai 2 con cadenza settimanale, nel prime time del mercoledì. La regia è a cura di Jennie Paddon, Ian Aryeh, Carys Lewis e John Maidens. La sceneggiatura, invece, è scritta da James Coleman, Alexandra Carruthers, James Hall, Joe Ainsworth, Tom Nash, Sarah Deane e Patrick Homes.

La serie, ambientata nell’isola immaginaria di Saint Marie, è girata in varie località delle Guadalupe.

Delitti in Paradiso Un bravo ragazzo, la trama

Nel corso di Un bravo ragazzo di Delitti in Paradiso, sull’isola arriva un nuovo detective. Dopo la fuga d’amore di Parker, infatti, giunge nell’atollo Mervin Wilson. Il protagonista, interpretato da Don Gilet, ha lasciato l’Inghilterra con l’obiettivo di trovare la mamma che lo ha abbandonato alla nascita. Il personaggio principale, tuttavia, ha delle difficoltà ad adattarsi alla sua nuova vita, ma può contare sul sostegno della sua squadra di investigatori.

Spoiler finale

Sin da subito, durante l’appuntamento che apre la quattordicesima stagione della serie, Mervin deve mettersi alla prova con un caso investigativo decisamente complesso. Alla stazione di polizia è atteso l’arrivo di Benjamin Brice, un nuovo giovane agente che dovrebbe affrontare il periodo di tirocinio in compagnia dei protagonisti. Il corpo del giovane, tuttavia, è rinvenuto privo di vita all’interno di un burrone. Inizialmente sembra trattarsi di un incidente, ma la realtà si dimostra essere più complessa.

Delitti in Paradiso Un bravo ragazzo, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso della prima puntata di Delitti in Paradiso 14, visibile il 14 maggio dalle ore 21:20 circa su Rai 2 e in streaming su Rai Play.