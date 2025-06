Stasera in tv mercoledì 11 giugno 2025. Su Rai2, Calcio Europeo Under21: Italia-Romania. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Mario Giordano, Fuori dal coro.

Su Rai2, alle 20.45, Calcio Europeo Under21: Italia-Romania. Allo Stadio Anton Malatinsky di Trnava, in Slovacchia, l’Italia allenata da Carmine Nunziata affronta la Nazionale della Romania di Daniel Gabriel Pancu per la prima giornata a gironi dell’Europeo Under 21. Sullo stesso campo gli Azzurrini, sabato 14 alla stessa ora, affronteranno i padroni di casa.

Su Rai3, alle 21.20, l'attualità con Chi l'ha visto? Ultimo mese di programmazione per il programma investigativo condotto da Federica Sciarelli.

Su Rai5, alle 21.15, il programma Punto Nave. La scrittrice Giuseppina Norcia va alla scoperta delle bellezze della Valle dei Templi e della storia di Agrigento, Capitale Italiana della cultura 2025. Suggestive le testimonianze di Dacia Maraini e dei nipoti di Leonardo Sciascia e di Andrea Camilleri.

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Fuori dal coro. Nella puntata del 22 maggio il contatore delle case liberate grazie al programma di Mario Giordano è arrivato a 229. Un risultato di cui il popolare giornalista e la sua redazione vanno molto fieri. E anche grazie a loro la normativa su questo problema è stata cambiata a favore dei proprietari.

Su Canale 5, alle 21.20, il reality L’isola dei famosi. Nelle prime tre settimane sei naufraghi hanno lasciato l’isola per diversi motivi, rendendo così inevitabile l’arrivo di nuovi concorrenti in Honduras. I ritiri sono una costante del reality, anche nelle prime edizioni condotte su Rai2 da Simona Ventura, che quest’anno è l’unica opinionista.

Su La7, alle 21.15, il documentario del 2024, Prima della fine – Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer. Gli eventi che scossero il Paese dal 7 giugno 1984, quando il segretario del PCI Enrico Berlinguer fu colpito da ictus, fino alla sua morte avvenuta quattro giorni dopo.

Su Nove, alle 21.30, il talent Like a Star. Si affrontano sei team composti da tre persone che interpretano lo stesso amato artista per conquistare i voti della giuria e del pubblico. In palio 50.000 euro. Seguiamo Amadeus nella quinta puntata del suo programma.

Su Real Time, alle 21.30, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Le settimane successive alla scelta finale sono state un banco di prova per i neosposi, che si sono dovuti confrontare con le difficoltà quotidiane. Ora dopo sei mesi, scopriamo che sono rimaste unite.

Su Rai1, alle 21.30, il film commedia del 2001, di Joe Roth, I perfetti innamorati, con Julia Roberts, John Cusack. Gli attori Eddie (John Cusack) e Gwen si lasciano alla vigilia dell’uscita del loro nuovo film. L’addetto stampa Lee si adopera perché la notizia non trapeli, spalleggiato da Kiki (Julia Roberts), sorella e assistente di Gwen. Quando però tra lei ed Eddie nasce qualcosa, la situazione si complica.

Su Italia 1, alle 21.20, il film di fantascienza del 2015, di Ridley Scott, Sopravvissuto – The Martian, con Matt Damon, Jessica Chastain. Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) viene creduto morto a causa di una tempesta e abbandonato dal suo equipaggio. Ma lui è sopravvissuto e ora si ritrova solo sul pianeta ostile. Con scarse provviste, Mark deve trovare un modo per sopravvivere e tornare a casa.

Su Tv8, alle 21.30, il film fantastico del 1984, di Richard Donner, LadyHawke, con Rutger Hauer, Michelle Pfeiffer. Nella Francia medievale, un vescovo geloso getta una maledizione su due innamorati, Isabeau e Navarre: lei si trasforma in falco durante il giorno, lui diventa lupo di notte.

Su 20 Mediaset, alle 21.15, il film d’azione del 2007, di Peter Berg, The Kingdom, con Jamie Foxx, Chris Cooper, Jennifer Garner. Riyadh (Arabia Saudita): in un attentato terroristico perdono la vita numerosi civili americani. Per catturare il responsabile, l’Fbi invia sul posto la squadra dell’agente speciale Fleury.

Su Iris, alle 21.10, il film thriller del 2002, di Alan Parker, The life of David Gale, con Kate Winslet, Kevin Spacey. Un ex docente universitario, condannato a morte con l’accusa di omicidio, si dichiara vittima di un complotto. Per raccontare la verità contatta la reporter Bitsey Bloom.

Su Cine34, alle 21.00, il film commedia del 1961, di Carmine Gallone, Don Camillo monsignore… ma non troppo, con Fernandel, Gino Cervi. I due simpatici avversari hanno fatto carriera: don Camillo è diventato monsignore, Peppone è arrivato in Senato. Ma non vedono l’ora di ritornare a Brescello per ricominciare a litigare.

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film drammatico del 2005, di Liz Friedlander, Ti va di ballare? con Antonio Banderas, Alfre Woodard. A New York, l’originale maestro di ballo Pierre Dulaine si ritrova ad insegnare tango e foxtrot ad alcuni ragazzi difficili. Dopo le iniziali diffidenze, saprà conquistare la loro fiducia.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2023, di Guy Nattiv, Golda, con Helen Mirren. La vera storia di Golda Meir, la prima e unica premier donna d’Israele. Nata come la “lady di ferro” israeliana, affrontò situazioni difficili, come la guerra del Kippur, durante il suo mandato tra il 1969 e il 1974.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2012, di Chris Sanders, Kirk De Micco, I Croods. L’irrequieta Eep, primogenita della famiglia Croods, non sopporta la monotonia della vita nelle caverne. Quando incontra Guy, decide di seguirlo rivoluzionando la propria esistenza e quella di tutta la famiglia.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2019, di Chad Stahelski, John Wick 3 – Parabellum, con Keanu Reeves. Dopo aver ucciso il boss della camorra D’Antonio, l’ex sicario John Wick deve scappare da New York City. Ma sulla sua testa c’è una grossa taglia e sono in molti a braccarlo.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film d’azione del 2020, di Malik Vitthal, Body Cam, con Mary J. Blige. La veterana Renee indaga sull’omicidio di un collega. Quando intravede una misteriosa figura nel filmato della body cam inizia a temere che qualcosa di soprannaturale stia prendendo di mira i poliziotti della sua unità.