Si intitola Vespucci Il viaggio più lungo la docufiction che permette al pubblico di rivivere il tour mondiale dell’Amerigo Vespucci. La produzione è trasmessa, prossimamente, sulle reti Rai.

Vespucci Il viaggio più lungo, il progetto presentato nel giorno del Ritorno a Genova

Le società che hanno curato la realizzazione di Vespucci Il viaggio più lungo sono la Palomar e Rai Fiction. Esse hanno lavorato in collaborazione con il Ministero della Difesa, la Marina Militare e Difesa Servizi S.P.A., la Ninetynine e il Ministero della Cultura.

La TV di Stato ha annunciato l’arrivo di Vespucci Il viaggio più lungo il 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare e del Ritorno dell’Amerigo Vespucci a Genova. Fra gli altri, alla presentazione del titolo hanno partecipato l’Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto Sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, Luca Andreoli Amministratore Delegato Difesa Servizi S.p.A, Maria Pia Ammirati Direttrice Rai Fiction, Carlo Degli Esposti Amministratore Delegato di Palomar, Roberto Ferrara Direttore Rai Canone, Beni Artistici e Accordi Istituzionali ed il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Amerigo Vespucci.

Vespucci Il viaggio più lungo, il racconto del viaggio intorno al mondo

Vespucci Il viaggio più lungo consiste nel racconto, in quattro prime serate, del viaggio epico effettuato intorno al mondo a bordo dell’Amerigo Vespucci, nave scuola della Marina Militare. In ogni punto di attracco, l’imbarcazione era accompagnata dal Villaggio Italia, un mini-expo pluriennale itinerante.

Il viaggio è partito dall’Accademia Navale di Livorno e ha raggiunto, ben presto, Los Angeles. Qui si è tenuto il primo Villaggio Italia e gli allievi si sono imbarcati per la navigazione, durante la quale diventeranno marinai ancora prima che ufficiali. In seguito si è svolta la traversata del Pacifico con le soste alle Hawaii, Tokyo, Manila e Darwin. Ampio spazio, infine, lo ha lo storico passaggio di Capo Horn, un’impresa che resterà nella storia della Marina Militare.

La voce narrante è quella di Luca Ward

Il progetto Tour Mondiale Vespucci e Villaggio Italia è nato da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto. Il progetto è stato sostenuto dalla Difesa e da dodici Ministeri. La realizzazione e produzione è della Difesa Servizi in partenariato pubblico-privato con l’agenzia Ninetynine. L’iniziativa ha portato le eccellenze del nostro paese in giro per il mondo, toccando, in venti mesi, cinque continenti, trenta Paesi e trentacinque porti.

La voce narrante è quella di Luca Ward, le musiche originali sono di Nicola Piovani e la regia è di Flavio Maspes che ha anche scritto la sceneggiatura insieme ad Armando Maria Trotta.

Vespucci Il viaggio più lungo, chi sono i protagonisti

I protagonisti di Vespucci Il viaggio più lungo sono i membri dell’equipaggio, a partire dal Comandante e Capitano di Vascello Giuseppe Lai. Con lui sono al centro del racconto i nocchieri, gli ufficiali, gli allievi e le allieve dell’Accademia Navale di Livorno e, insieme a loro, anche i testimonial del Villaggio Italia.