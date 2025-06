Stasera in tv giovedì 26 giugno 2025. Su Rai3, il documentario Estati senza fine. Su Rete 4, l’attualità con il programma di Paolo Del Debbio, Dritto e rovescio.

Su Rai1, alle 21.30, la fiction Don Matteo 13, con Raoul Bova, Nino Frassica, Nathalie Guetta. Titolo dell’episodio di stasera, “L’innocente”. Don Massimo (Raoul Bova) non riesce ancora a farsi accettare come nuovo parroco. Il malcontento è tale da spingere alcuni cittadini di Spoleto ad organizzare una petizione per farlo andare via. Il sacerdote trova conforto nell’aiuto del Vescovo (Giancarlo Magalli), suo amico e mentore.

Su Rai2, alle 21.20, l’attualità con Ore 14 Sera. No sembra destinata a calare l’attenzione dei media e dell’opinione pubblica sul delitto di Garlasco, un caso che la Procura di Pavia ha riaperto dieci anni dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi. E’ quindi assai probabile che Milo Infante se ne occupi anche nella puntata di questa sera.

Su Rai3, alle 21.30, il documentario di Giuseppe Bianchi, Estati senza fine. Che cos’è una hit estiva? Come si compone? E’ un prodotto artigianale o una formula algoritmica? Domande a cui questo documentario prova a rispondere ripercorrendo le estati degli ultimi decenni accompagnate da successi come “Vamos a la playa” dei Righiera e “Un’estate al mare” di Giuni Russo.

Su Rai5, alle 21.15, Opera lirica: Madama Butterfly. L’opera di Giacomo Puccini nella versione andata in scena nel 2023 in occasione del Festival di Bregenz. Enrique Mazzola dirige l’Orchestra Sinfonica di Vienna. Nel cast, Barno Ismatullaeva nel ruolo di Cio-Cio-San, Annalisa Stroppa è Suzuki.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Nove, Cine34, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Dritto e rovescio. Ultimi approfondimenti della stagione per il programma settimanale di Paolo Del Debbio, che negli ultimi mesi ha concentrato la sua attenzione sulle decisioni di Donald Trump e le loro conseguenze negative sull’economia italiana. Il programma tornerà come sempre a settembre.

Su Canale 5, alle 21.00, Calcio Fifa Club World Cup 25: Juventus-Manchester City. Un’altra sfida tutta europea in prima serata nell’ultimo turno della fase a gironi, che per l’occasione si sposta su Canale 5. Oltre ai bianconeri e al City stasera si sfidano, in diretta solo su Dazn, anche il Wydac Ac, squadra di Casablanca (Marocco), e l’Al-Ai, in arrivo dagli Emirati Arabi Uniti.

Su La7, alle 21.15, l’attualità con Speciale Piazza pulita. Un’altra puntata speciale del programma di Corrado Formigli, sempre in prima linea contro il governo Meloni e la maggioranza che lo sostiene. Lo scorso 5 giugno il giornalista ha avuto un’accesa discussione con David Parenzo su Gaza.

Su Tv8, alle 21.30, il reality Money Road. Prosegue l’avventura nella giungla malese dei concorrenti di questa prima edizione condotta da Fabio Caressa. Anche stasera saranno tentati con proposte che potrebbero facilitare la loro sopravvivenza, ma che finiranno per intaccare il montepremi.

Su Nove, alle 21.30, il comedy show Semplicemente Persia: One Milf Show. Dopo 30 anni di carriera, Valentina Persia debutta in un one woman show che svela i segreti inconfessabili delle donne, ma senza trascurare il mondo maschile, in una serata all’insegna della comicità

Su Cine34, alle 21.00, la fiction L’ultimo padrino, con Michele Placido, Daniele Pecci. Da 40 anni latitante, il capo di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, continua a guidare l’organizzazione con una strategia di pace verso lo Stato e tra le famiglie, che assicuri alla mafia una maggiore invisibilità. Ma…

Su Real Time, alle 21.30, il docu-reality Il re del bisturi post bariatrico. Il professor Giulio Basoccu ha alle spalle 25 anni di esperienza e oltre 15.000 interventi di chirurgia estetica. Anche oggi seguiamo la storia di due sue pazienti, dalla prima visita fino al post bariatrico.

I film di questa sera giovedì 26 giugno 2025

Su Rai Movie, alle 21.10, il film di fantascienza del 1984, di Michael Crichton, Runaway, con Tom Selleck, Cynthia Rhodes. In un prossimo futuro, il segente Ramsay, vedovo e con un figlio, è a capo di una squadra speciale della Polizia destinata a neutralizzare gli effetti dei “robot” difettosi. Incontrerà varie difficoltà e pericoli.

Su Italia 1, alle 21.20, il film commedia del 2005, di Andy Tennant, Hitch – Lui sì che capisce le donne, con Will Smith, Kevin James. Alex “Hitch” Hitchens (Will Smith) insegna agli altri uomini come conquistare le donne. Fra i suoi clienti c’è Albert (Kevin James), un goffo agente finanziario innamorato della bella Allegra. Ma quando Hitch incontra Sara (Eva Mendes), un’affascinante giornalista di moda, sono guai anche per lui.

Su Iris, alle 21.15, il film thriller del 1997, di Roger Donaldson, Dante’s Peak – La furia della montagna, con Pierce Brosnan. Il risveglio di un vulcano minaccia una cittadina americana. Lo studioso Harry Dalton dà subito l’allarme, ma si scontra con lo scetticismo degli abitanti del posto.

Stasera in tv giovedì 26 giugno 2025, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2017, di Joe Wright, L’ora più buia, con Gary Oldman, Lily James. Winston Churchill, da pochi giorni Primo Ministro d’Inghilterra, deve decidere se negoziare con la Germania nazista o continuare a difendere gli ideali della propria Nazione.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2011, di Brad Peyton, Viaggio nell’isola misteriosa, con Josh Hutcherson. Il giovane Sean Anderson parte alla ricerca del nonno scomparso, in compagnia dell’avventuriero Hank Parsons. Arriveranno in un’isola popolata da creature misteriose.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2024, di Lee Isaac Chung, Twisters, con Daisy Edgar-Jones. La stagione delle tempeste entra nel suo periodo peggiore. Due team rivali di cacciatori di tornado, guidati da Kate e Tyler, uniscono le forze quando un fenomeno meteorologico devastante si abbatte sull’Oklahoma.