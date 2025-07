Venerdì 25 luglio giunge al termine, con l’ultima puntata, l’edizione 2025 di Quarto Grado. La trasmissione prende il via alle 21:20 circa ed è proposto, come sempre, su Rete 4.

Quarto Grado 2025 ultima puntata, il Delitto di Garlasco

L’ultimo appuntamento della stagione di Quarto Grado, curato da Siria Magri, è guidato dalla coppia composta da Alessandra Viero e da Gianluigi Nuzzi.

Come oramai avviene da settimane, ampio spazio lo ha, nella diretta, il Delitto di Garlasco. Le indagini riguardanti la morte di Chiara Poggi proseguono da diverso tempo e gli inquirenti, per ora, sono ancora a caccia di risposte definitive che possano far luce sui fatti.

Gli occhi sono puntati soprattutto sugli esiti degli esami scientifici, in primis quelli effettuati sulle impronte latenti presenti nella spazzatura di casa Poggi. In parallelo, si cerca di riuscire a risalire al cosiddetto ignoto 3, ovvero la persona a cui risale il codice genetico emerso in seguito al tampone orale effettuato sul corpo privo di vita.

La morte di Liliana Resinovich

Nella diretta di Quarto Grado di venerdì 25 luglio, che chiude l’edizione attuale del format, è dato spazio alla morte di Liliana Resinovich. Secondo i legali difensori di Sebastiano Visentin, ovvero il marito della vittima, Lilly si sarebbe tolta la vita volontariamente. A tale scenario, però, si oppone il resto della famiglia di Resinovich, che invece è convinta che la pensionata di Trieste sia stata uccisa. Essi, per sostenere la loro versione, si concentrano sulla frattura alla vertebra.

La Procura, intanto, continua ad indagare nel tentativo di riuscire a scoprire cosa effettivamente sia accaduto a Liliana, scomparsa nel nulla il 14 dicembre del 2021 e il cui corpo senza vita è stato ritrovato, dopo tre settimane di ricerche, il 5 gennaio.

Quarto Grado 2025 ultima puntata, giunge al termine un’edizione di successo

Per Quarto Grado, quella che giunge al termine oggi è stata un’edizione decisamente di successo. La trasmissione, infatti, si conferma una delle più viste dell’intero palinsesto di Rete 4. Il programma, nelle numerose settimane di messa in onda, ha più volte superato in maniera agevole il 10% di share, con un numero di telespettatori costantemente superiore al milione di unità.

A dimostrazione di questo vi è il dato di sette giorni fa, quando il programma ha tenuto compagnia a più di un milione e centomila spettatori, per una share dell’11,6%. Il successo del format ha convinto Mediaset a confermarlo per la prossima stagione, oltre ad aver convinto alla promozione sull’ammiraglia di Gianluigi Nuzzi, che sarà il nuovo conduttore di Pomeriggio Cinque.