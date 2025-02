Quarto Grado, la puntata del 7 febbraio: i casi di Alessia Pifferi e Liliana Resinovich

Venerdì 7 febbraio, dalle 21:20 su Rete 4, è in onda un nuovo appuntamento di Quarto Grado 2025. Il programma è curato da Siria Magri.

Quarto Grado 7 febbraio 2025, i conduttori

Al timone di Quarto Grado, anche questa settimana, ci sono Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. I due, come sempre, analizzano con ospiti ed esperti i principali casi di cronaca nera della settimana. Oltre che in televisione, è possibile seguire il format in diretta streaming ed on demand tramite il sito Mediaset Infinity.

Durante l’appuntamento di oggi del format, Nuzzi e Viero danno ampio spazio ad Alessia Pifferi. La 37enne, infatti, è stata condannata all’ergastolo, in primo grado, in quanto è stata riconosciuta colpevole del reato di omicidio volontario pluriaggravato nei confronti della figlia Diana. Quest’ultima, a soli 18 mesi, è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni.

Lunedì inizia l’Appello

Nel corso di Quarto Grado di oggi è proposto un focus sulle prossime fasi del procedimento giudiziario. Nella giornata di lunedì, in particolare, prende il via il processo d’Appello. La difesa della donna ha chiesto una nuova perizia e spera, in questo modo, di ribaltare la pesante condanna ottenuta. In particolare, l’obiettivo dei difensori è quello di eseguire nuovi test psichici, per dimostrare l’eventuale incapacità di intendere e di volere della imputata. Intanto, Pifferi, in carcere, starebbe incontrando non poche difficoltà. Secondo quanto ha dichiarato l’Agi, la donna sarebbe rimasta vittima di alcune aggressioni, operate ai suoi danni dalle altre detenute dell’istituto penitenziario.

Quarto Grado 7 febbraio 2025, la morte di Liliana Resinovich

In seguito, Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero, durante Quarto Grado di oggi, danno spazio agli ultimi aggiornamenti relativi alla morte di Liliana Resinovich. Nonostante siano passati anni dal ritrovamento del corpo senza vita della pensionata, il caso è ancora avvolto nel mistero.

Dopo i numerosi esami autoptici effettuati, a breve dovrebbe arrivare la perizia che potrebbe chiarire definitivamente la causa della morte di Resinovich. Alcune lesioni che avrebbero trovato sul corpo indicherebbero che Liliana, prima del decesso, avrebbe subito una grave aggressione fisica. Il sospetto, dunque, è che la vittima, prima di essere stata uccisa, possa essere stata picchiata.

A Quarto Grado di oggi intervengono, in studio, numerosi ospiti. In primis, i conduttori Viero e Nuzzi danno spazio a Carmen Pugliese, Luciano Garofano, Massimo Picozzi e Caterina Collovati. Con loro, ci sono anche Carmelo Abbate, Grazia Longo, Umberto Brindani, Marco Oliva e Paolo Colonnello.