Fra i tanti programmi che tornano in onda lunedì 8 settembre c’è anche Vita in Diretta, la cui edizione 2025-2026 è trasmessa, come sempre, su Rai 1. Al timone del programma torna Alberto Matano. Il rotocalco informativo pomeridiano è visibile, dal lunedì al venerdì, dalle 17:05 alle 18:45 circa.

Confermato il meccanismo di funzionamento del format. La prima parte, infatti, è dedicata ai principali casi di cronaca e di attualità. Nella seconda parte, invece, Matano accoglie vari ospiti, con cui sono commentati argomenti legati allo spettacolo.

Vita in Diretta 2025-2026, inizia la prima puntata

Vita in Diretta 2025-2026 parte da un nuovo studio, dominato da un bellissimo pavimento interattivo. Alberto Matano, visibilmente emozionato, affronta il primo argomento, ovvero un tentato femminicidio avvenuto nel piacentino. Se non è avvenuto il peggio è solo grazie all’intervento di una coraggiosa donna.

Un focus, ora, è proposto sulla misteriosa morta di Silvana D’Amato, ritrovata morta all’interno della vasca da bagno. L’inviata sul luogo in cui tutto è avvenuto c’è Barbara Di Palma. In studio, intanto, arriva la criminologa Roberta Bruzzone, che commenta le altre storie di cronaca nera al centro dell’esordio.

Si parla, ora, della morte di Ciro Capuano, ucciso dalla moglie che si difende, sostenendo di aver agito per difendersi. Una clip cattura le testimonianze di alcuni vicini di casa. Altro collegamento, questa volta da Rimini, dove continuano le indagini sul delitto di Pierina Paganelli. Altro caso di cui si è molto parlato nel passato è quello di Liliana Resinovich.

La storia della centenaria Azalea

Vita in Diretta dell’8 settembre continua con la storia di Azalea. Ha 100 anni e sarebbe stata vittima di una truffa pari a 330 mila euro, operata contro di lei da un nipote acquisito. L’inviata Antonella Delprino ha raccolto la testimonianza di Azalea, che assicura di non essere stata vittima di una truffa, ma di aver agito volontariamente e consapevolmente.