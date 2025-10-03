Sabato 4 ottobre, su Rai 1, tornano gli appuntamenti con le Linee, questa settimana limitati solamente a Linea Verde Italia. La trasmissione è visibile dalle 12:25 circa.

Linea Verde Italia 4 ottobre, protagonista il Gargano

La conduzione di Linea Verde Italia, anche durante la puntata di sabato 4 ottobre, è affidata alla coppia composta da Tinto e Monica Caradonna.

I due, durante il nuovo appuntamento della trasmissione dedicata all’innovazione ed alla sostenibilità, danno ampio spazio alle bellezze dello Sperone del nostro paese, ovvero il Gargano, in Puglia.

Si tratta di una striscia di terra ricca di meraviglie naturali, fra spiagge mozzafiato e grotte tutte da scoprire. Inoltre, un approfondimento è rivolto sul Parco Nazionale e sulla maestosa Foresta umbra, area naturale ricco di biodiversità.

Linea Verde Italia 4 ottobre, la tradizione dei trabucchi

Al centro di Linea Verde Italia sono ammirati i trabucchi. Si tratta di strutture in legno, utilizzate per catturare i pesci, sfruttando le correnti marine. Queste antiche macchine sono state, oggi, recuperate e restaurate, trasformandosi in uno dei simboli dell’identità marinare locale.

Le telecamere del programma, nel corso della puntata del 4 ottobre, si concentrano su uno dei progetti innovativi di tale area. Per farlo raggiunge la provincia di Foggia, dove è stata inaugurata la prima filiera del cotone biologico italiano.

A Linea Verde Italia si parla di ricerca scientifica, attività fondamentale praticata soprattutto nella zona del Lago di Varano. Si tratta di uno specchio d’acqua che ha origini lagunari e che è comunicante con il Mar Adriatico. Infine, durante il format è riconfermato lo spazio dedicato alla cucina tradizionale. I conduttori, infatti, ammirano una ricetta locale, realizzata con i prodotti che custodiscono l’identità del territorio.

L’appuntamento, oltre che in televisione, è fruibile in streaming ed on demand su Rai Play.

Salta lo spazio dedicato a Linea Verde Europa

Sabato 4 ottobre, la programmazione tv di Rai 1 subisce delle modifiche e, fatta eccezione per Linea Verde Italia, non è dato spazio alle altre Linee. In particolare, Linea Blu Porti d’Italia, che ha informato il pubblico per tutta la durata della bella stagione, è giunto al termine la scorsa settimana. Al suo posto, da oggi, parte Bar Centrale.

Non c’è neanche Linea Verde Europa, programma che ha debuttato sette giorni fa, con la conduzione di Livio Beshir. La trasmissione, dedicata al racconto di alcune delle più belle città del Vecchio Continente, è sostituita dalla Santa Messa dalla Basilica Superiore di San Francesco in Assisi.