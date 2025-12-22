Piccola novità in casa Mediaset. A partire da oggi, lunedì 22 dicembre, la striscia informativa intitolata 10 Minuti è guidata da Alessandro Sallusti.

10 Minuti Alessandro Sallusti, cambio di conduttore per il format solo per il periodo delle feste

Alessandro Sallusti, dunque, è il nuovo presentatore di 10 Minuti. Spesso ospite in vari talk televisivi, Sallusti è un noto giornalista, in carriera direttore di quotidiani come Libero ed Il Giornale.

Mediaset, dunque, ha deciso di puntare su di lui durante il periodo delle festività natalizie per dare qualche settimana di riposo a Nicola Porro, che tornerà regolarmente alla conduzione da gennaio. Porro, di recente, ha avuto decisamente molti impegni in tv. Ha esordito con la nuova striscia informativa a settembre e l’ha guidata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, fino allo scorso 19 dicembre. Inoltre, il lunedì nel prime time, è in onda in prima serata con Quarta Repubblica.

La programmazione tv

Alessandro Sallusti debutta alla conduzione di 10 Minuti nella puntata in onda oggi, lunedì 22 dicembre. La sua esperienza al timone del programma, salvo improvvise modifiche di programmazione, dovrebbe durare circa due settimane. A partire dal 5 gennaio, infatti, è previsto il ritorno di Nicola Porro.

L’arrivo di Alessandro Sallusti a 10 Minuti porta con sé un’altra, importante novità. Come detto, fino alla scorsa settimana il programma era trasmesso tutti i giorni, su Rete 4, dal lunedì al venerdì. Durante il periodo con il nuovo conduttore, invece, la striscia informativa è proposta anche nei fine settimana, dunque il sabato e la domenica. Unica eccezione, per ora, è nel giorno di Natale, quando non è prevista la messa in onda del format.

Esso è visibile, come di consueto, dalle ore 19:30 circa, dunque subito dopo la fine dell’edizione serale del TG4.

10 Minuti Alessandro Sallusti, per il giornalista si tratta del debutto da conduttore

Quella di 10 Minuti è, per Alessandro Sallusti, la prima esperienza da conduttore in solitaria di una trasmissione televisiva. Essa non cambia il proprio meccanismo di funzionamento. Ogni puntata, che ha una durata di appena 10 minuti, si propone l’obiettivo di analizzare, con l’ausilio di servizi, inviati in collegamento ed ospiti, il principale fatto del giorno. Fondamentale, dunque, è l’attualità, con un focus sulle vicende legate alla politica, all’economia ed alla cronaca.

In occasione della prima puntata, in onda il 22 dicembre, è prevista una intervista ad Andrea Sempio, da mesi al centro del dibattito pubblico nel cosiddetto caso del delitto di Garlasco. Tutti gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono fruibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Mediaset Infinity.