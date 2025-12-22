Lunedì 22 dicembre, su Real Time, è in onda una nuova puntata di Hercai Amore e Vendetta. La soap opera turca, come di consueto, è proposta dalle ore 21:25 circa.

Hercai Amore e Vendetta 22 dicembre, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Mia Yapim, la serie è stata curata, per quel che riguarda la produzione, da Banu Akdeniz. La trama, scritta da Feraye Sahin Bersan Tan, Eda Tezcan, Pelin Gulcan e Sema Ali Erol, è ispirata all’omonimo romanzo scritto da Sumeyye Ezel.

La regia, invece, è di Cem Karci, Benal Tairi, Baris Yos ed Ali Ilhan. Le riprese si sono svolte in Turchia, concentrandosi soprattutto intorno alle zone di Mardin. In patria, il titolo ha esordito nel 2019 sull’emittente ATV, ottenendo ottimi ascolti.

Nel nostro paese, invece, ha debuttato il 15 aprile del 2024 e, da quel momento, è in onda ogni settimana, il lunedì, su Real Time. Continuano ad essere stabili gli ascolti: la puntata di sette giorni fa, 15 dicembre, ha intrattenuto 234 mila persone, con una share dell’1,4%.

Hercai Amore e Vendetta 22 dicembre, la trama

Nel corso di Hercai Amore e Vendetta del 22 dicembre, Reyyan è ancora priva di conoscenza dopo il parto. La situazione cambia quando il dottore inizia le procedure per farla uscire dal coma: la protagonista, nonostante i timori precedenti al parto, è riuscita a portare a termine la gravidanza e sia lei che il bambino stanno bene.

Intanto, sono tutti molti scossi per la morte di Hazar. Le forze dell’ordine interrogano Cihan, sospettando possa essere coinvolto nell’omicidio, ma l’uomo nega ogni accusa.

Spoiler finale

Durante l’appuntamento odierno, Miran è afflitto dai dubbi. Non sa, infatti, come comunicare all’amata Reyyan che suo padre, mentre lei era incosciente, è stato ucciso. Azize, invece, è disposta a tutto pur di scoprire la verità e vendicare Hazar. Infine, Fusun continua a provare odio verso la protagonista e decide, per vendetta, di prendersela con la persona a lei più cara: il figlio Umut.

Hercai Amore e Vendetta 22 dicembre, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso di Hercai Amore e Vendetta, soap opera in onda su Real Time a partire dalle ore 21:25 di oggi e visibile in diretta streaming e on demand tramite l’applicazione Discovery+.