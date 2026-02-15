Domenica 15 febbraio, su Rai 3, parte la nuova edizione di PresaDiretta con la puntata Il Nemico Dentro. Il format di approfondimento è proposto dalle 20:30 circa, con una prima parte dedicata al mondo dell’attualità.

PresaDiretta Il Nemico Dentro, l’anteprima denominata Open

Al timone di PresaDiretta torna Riccardo Iacona, che dalle 20:30 alle 21:30 circa cura la rubrica denominata Open. In essa, è dato spazio ai principali temi di attualità.

Il format, realizzato con il coordinamento giornalistico di Maria Cristina De Ritis, effettua, nella prima puntata, un viaggio tra procure, corti d’Appello, tribunali dei minori e giudici di pace.

Quello che le telecamere di Rai 3 scoprono è un lungo elenco di uffici con carenza del personale amministrativo fino al 60%, strutture dove gli atti dei procedimenti si snodano per chilometri e chilometri e sedi con udienze fissate al 2032. Per parlarne sono ospiti, in studio, l’ex magistrato Antonio Di Pietro ed il Procuratore della Repubblica del Tribunale di Napoli Nicola Gratteri.

Il Nemico Dentro, viaggio negli Stati Uniti di Donald Trump

Nella puntata vera e propria di PresaDiretta, la prima della stagione, è dato spazio all’inchiesta denominata Il Nemico Dentro. Si tratta di un viaggio alla scoperta degli Stati Uniti di Donald Trump, un paese con profonde divisioni. Immigrati, avversari politici, giornalisti, studi legali, organizzazioni antifasciste: tutti loro, secondo il Presidente, sono dei nemici, protagonisti di quella che, in più di una occasione, ha definito “un’invasione”.

Gli inviati di PresaDiretta si sono recati in alcuni dei luoghi al centro delle cronache delle ultime settimane, da Minneapolis e New York. Da qui si affrontano le questioni più spinose, come le uccisioni di Renée Good e Alex Pretti e le operazioni dell’Ice. La trasmissione dà spazio anche a coloro che offrono delle soluzioni politiche alternative, come il sindaco di New York Zohran Mamdani.

PresaDiretta Il Nemico Dentro, le conseguenze sul nostro paese

L’inchiesta Il Nemico Dentro di PresaDiretta affronta le conseguenze che gli eventi degli USA potrebbero avere sull’Italia. Il format racconta la contestazione a Torino contro la chiusura del centro sociale Askatasuna e la mobilitazione dei metalmeccanici a Bologna, insieme alle proteste degli operai della logistica, degli attivisti ambientali e degli studenti delle scuole superiori.

PresaDiretta, infine, propone un focus sull’applicazione della libertà stampa in Italia. A tal proposito è raccontata la storia di Mimmo Rubio, Luciana Esposito e Marilena Natale, che da anni denunciano l’infiltrazione della camorra e gli affari dei clan in Campania. Ospite in studio è Vittorio Di Trapani, Presidente Federazione nazionale della stampa.