È Ischia, la perla del Golfo di Napoli, la protagonista di Linea Verde di domenica 5 luglio. La trasmissione, come di consueto, è proposta su Rai 1 a partire dalle ore 12:20.

Linea Verde 5 luglio, il viaggio parte dal porto

Al timone di Linea Verde di domenica 5 luglio tornano Margherita Granbassi e Tinto, incaricati di guidare gli appuntamenti del format per tutta la stagione estiva, fino a settembre. Il programma, visibile anche in streaming e on demand su Rai Play, raggiunge questa settimana Ischia, una delle località turistiche italiane più rinomate e frequentate dai turisti nazionali e internazionali.

Il viaggio di Granbassi e Tinto inizia dal porto, da sempre uno snodo fondamentale per coloro che vivono sull’isola. Da qui i conduttori si spostano in direzione Ischia Ponte, dove è presente il Castello Aragonese, una fortificazione che custodisce al suo interno un ecosistema composto da giardini, orti e vigneti.

I Giardini La Mortella

Nel corso di Linea Verde di domenica 5 luglio ci si sposta a Barano. Qui ha sede una piccola azienda agricola, nella quale i conduttori incontrano Filippo, che spiega come avviene il loro particolare processo di coltivazione e raccolta degli ortaggi e della frutta.

La tappa successiva è a Forio, dove i conduttori si fermano per una visita ai Giardini La Mortella. Si tratta di un luogo unico in Europa, nel quale convivono specie vegetali provenienti da numerose zone del mondo. I Giardini sono stati creati da Susana Walton, moglie del compositore inglese William, e sono stati aperti al pubblico nel 1990. Sempre a Forio è mostrata la ricetta del Mazzo di fiori, tipico piatto a base di verdure di stagione, ed è incontrata Bettina, artigiana che crea abiti e accessori.

Linea Verde 5 luglio, il fenomeno del termalismo

Linea Verde di oggi raggiunge Serrana Fontana per conoscere la storia di una viticoltura eroica che la famiglia D’Ambra porta avanti da generazioni. A Lecco Ameno, poi, è proposto un approfondimento sul termalismo, pratica già conosciuta in epoca romana e che studia le proprietà terapeutiche delle acque minerali e termali.

Sul versante occidentale dell’isola, le telecamere entrano nel folto bosco della Falanga. Un vero e proprio polmone verde composto da un castagneto situato a 600 metri di altezza alle falde del Monte Epomeo. La puntata giunge al termine a Barano, dove Margherita Granbassi e Tinto incontrano i musicisti della Scuola del Folklore.