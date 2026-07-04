Cosa vedere stasera in TV, domenica 5 luglio 2026? La prima serata è dominata dai Mondiali di calcio 2026, con l’atteso ottavo di finale tra Brasile e Norvegia su Rai 1. Su Canale 5 prosegue la soap turca Racconto di una notte, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di PresaDiretta.
Tra film, serie e show non mancano le alternative: Elsbeth su Rai 2, Italia’s Got Talent su TV8, Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove e il film La rivolta delle ex su Italia 1.
Stasera in TV: i programmi da non perdere
- Rai 1, ore 21:30 – Brasile-Norvegia. Ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, preceduto da Affari Tuoi.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte. Nuovo appuntamento in prima serata con la soap turca.
- Rai 3, ore 21:15 – PresaDiretta. Nuova inchiesta con Riccardo Iacona.
- Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth. Tre episodi della serie crime con Carrie Preston.
- TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent. Show dedicato ai talenti di ogni età e disciplina.
- Nove, ore 21:30 – Aldo Giovanni e Giacomo – I corti. Una serata con gli sketch più celebri del trio comico.
Programmi Rai in prima serata
- Rai 1, ore 21:30 – Mondiali di calcio 2026: Brasile-Norvegia – Ottavi di finale.
- Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Serie TV crime, tre episodi.
- Rai 3, ore 21:15 – PresaDiretta – Attualità e inchieste.
- Rai 4, ore 21:21 – Paradise Beach – Film d’azione.
- Rai 5, ore 21:22 – Fuga da Mogadiscio – Film ispirato alla fuga dei diplomatici sudcoreani dalla Somalia nel 1991.
- Rai Movie, ore 21:10 – After Earth – Dopo la fine del mondo – Film di fantascienza con Will Smith e Jaden Smith.
- Rai Premium, ore 21:20 – Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Serie TV.
Programmi Mediaset in prima serata
- Rete 4, ore 21:33 – Delitti ai Caraibi – Serie crime in prima visione.
- Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Soap turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.
- Italia 1, ore 21:27 – La rivolta delle ex – Commedia romantica con Matthew McConaughey e Jennifer Garner.
- 20, ore 21:13 – Contagion – Thriller di Steven Soderbergh con Marion Cotillard, Matt Damon e Kate Winslet.
- Iris, ore 21:14 – Interceptor – Il guerriero della strada – Film d’azione con Mel Gibson.
- Twentyseven, ore 21:11 – Scuola di polizia 5: Destinazione Miami – Commedia.
- La5, ore 21:10 – Kiss the Chef – Imprevisti di nozze – Film romantico.
- Cine34, ore 21:00 – Rimini Rimini – Un anno dopo – Commedia italiana.
La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera
- La7, ore 21:15 – House of Trump – Documentario dedicato alla famiglia Trump e alla sua ascesa negli Stati Uniti.
- TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Show con esibizioni, giudizi e talenti sorprendenti.
- Nove, ore 21:30 – Aldo Giovanni e Giacomo – I corti – Il meglio della comicità del trio.
- Cielo, ore 21:15 – 119 giorni alla deriva – Film drammatico e d’avventura.
- La7 Cinema, ore 21:15 – The Truman Show – Film cult con Jim Carrey.
- TV2000, ore 21:35 – Orchidea nera – Film drammatico.
I film di stasera in TV domenica 5 luglio 2026
- La rivolta delle ex – Italia 1, ore 21:27. Un fotografo di successo, allergico all’amore e alle relazioni durature, riceve la visita dei fantasmi delle sue ex fidanzate.
- Contagion – 20, ore 21:13. Un virus letale si diffonde rapidamente nel mondo, mentre medici e istituzioni cercano di fermare l’emergenza.
- Fuga da Mogadiscio – Rai 5, ore 21:22. Nel pieno della guerra civile somala, diplomatici sudcoreani e nordcoreani devono trovare una via di fuga da Mogadiscio.
- After Earth – Dopo la fine del mondo – Rai Movie, ore 21:10. Un padre e un figlio restano bloccati su una Terra ostile, abbandonata dagli esseri umani.
- Paradise Beach – Rai 4, ore 21:21. Cinque ex rapinatori si ritrovano in Thailandia, ma il passato torna a chiedere il conto.
- Interceptor – Il guerriero della strada – Iris, ore 21:14. Un poliziotto solitario affronta una banda violenta in un futuro post-apocalittico.
- The Truman Show – La7 Cinema, ore 21:15. Jim Carrey interpreta un uomo che scopre di essere inconsapevolmente il protagonista di un programma televisivo seguito da milioni di persone.
I film su Sky Cinema domenica 5 luglio 2026
- Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anemone. Daniel Day-Lewis torna al cinema nel film diretto dal figlio Ronan Day-Lewis, incentrato sul rapporto difficile tra due fratelli e le ferite del passato.
- Sky Cinema Family – Film e animazione per tutta la famiglia.
- Sky Cinema Action – Una selezione di film d’azione e avventura.
- Sky Cinema Suspense – Thriller, crime e titoli ad alta tensione.
- Sky Cinema Romance – Film sentimentali e commedie romantiche.
Stasera in TV, domenica 5 luglio: la scelta migliore
La proposta centrale della serata è senza dubbio Brasile-Norvegia, ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026 in onda su Rai 1. Chi preferisce le serie può scegliere Elsbeth su Rai 2, Delitti ai Caraibi su Rete 4 oppure Racconto di una notte su Canale 5.
Per una serata all’insegna della leggerezza ci sono Italia’s Got Talent su TV8 e Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove. Tra i film, le alternative più interessanti sono Contagion, Fuga da Mogadiscio, The Truman Show e Anemone su Sky Cinema Uno.