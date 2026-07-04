Cosa vedere stasera in TV, domenica 5 luglio 2026? La prima serata è dominata dai Mondiali di calcio 2026, con l’atteso ottavo di finale tra Brasile e Norvegia su Rai 1. Su Canale 5 prosegue la soap turca Racconto di una notte, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di PresaDiretta.

Tra film, serie e show non mancano le alternative: Elsbeth su Rai 2, Italia’s Got Talent su TV8, Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove e il film La rivolta delle ex su Italia 1.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

Rai 1, ore 21:30 – Brasile-Norvegia . Ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, preceduto da Affari Tuoi .

– . Ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, preceduto da . Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte . Nuovo appuntamento in prima serata con la soap turca.

– . Nuovo appuntamento in prima serata con la soap turca. Rai 3, ore 21:15 – PresaDiretta . Nuova inchiesta con Riccardo Iacona.

– . Nuova inchiesta con Riccardo Iacona. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth . Tre episodi della serie crime con Carrie Preston.

– . Tre episodi della serie crime con Carrie Preston. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent . Show dedicato ai talenti di ogni età e disciplina.

– . Show dedicato ai talenti di ogni età e disciplina. Nove, ore 21:30 – Aldo Giovanni e Giacomo – I corti. Una serata con gli sketch più celebri del trio comico.

Programmi Rai in prima serata

Rai 1, ore 21:30 – Mondiali di calcio 2026: Brasile-Norvegia – Ottavi di finale.

– – Ottavi di finale. Rai 2, ore 21:00 – Elsbeth – Serie TV crime, tre episodi.

– – Serie TV crime, tre episodi. Rai 3, ore 21:15 – PresaDiretta – Attualità e inchieste.

– – Attualità e inchieste. Rai 4, ore 21:21 – Paradise Beach – Film d’azione.

– – Film d’azione. Rai 5, ore 21:22 – Fuga da Mogadiscio – Film ispirato alla fuga dei diplomatici sudcoreani dalla Somalia nel 1991.

– – Film ispirato alla fuga dei diplomatici sudcoreani dalla Somalia nel 1991. Rai Movie, ore 21:10 – After Earth – Dopo la fine del mondo – Film di fantascienza con Will Smith e Jaden Smith.

– – Film di fantascienza con Will Smith e Jaden Smith. Rai Premium, ore 21:20 – Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Serie TV.

Programmi Mediaset in prima serata

Rete 4, ore 21:33 – Delitti ai Caraibi – Serie crime in prima visione.

– – Serie crime in prima visione. Canale 5, ore 21:21 – Racconto di una notte – Soap turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.

– – Soap turca con Mahir e Canfeza al centro della storia. Italia 1, ore 21:27 – La rivolta delle ex – Commedia romantica con Matthew McConaughey e Jennifer Garner.

– – Commedia romantica con Matthew McConaughey e Jennifer Garner. 20, ore 21:13 – Contagion – Thriller di Steven Soderbergh con Marion Cotillard, Matt Damon e Kate Winslet.

– – Thriller di Steven Soderbergh con Marion Cotillard, Matt Damon e Kate Winslet. Iris, ore 21:14 – Interceptor – Il guerriero della strada – Film d’azione con Mel Gibson.

– – Film d’azione con Mel Gibson. Twentyseven, ore 21:11 – Scuola di polizia 5: Destinazione Miami – Commedia.

– – Commedia. La5, ore 21:10 – Kiss the Chef – Imprevisti di nozze – Film romantico.

– – Film romantico. Cine34, ore 21:00 – Rimini Rimini – Un anno dopo – Commedia italiana.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

La7, ore 21:15 – House of Trump – Documentario dedicato alla famiglia Trump e alla sua ascesa negli Stati Uniti.

– – Documentario dedicato alla famiglia Trump e alla sua ascesa negli Stati Uniti. TV8, ore 21:40 – Italia’s Got Talent – Show con esibizioni, giudizi e talenti sorprendenti.

– – Show con esibizioni, giudizi e talenti sorprendenti. Nove, ore 21:30 – Aldo Giovanni e Giacomo – I corti – Il meglio della comicità del trio.

– – Il meglio della comicità del trio. Cielo, ore 21:15 – 119 giorni alla deriva – Film drammatico e d’avventura.

– – Film drammatico e d’avventura. La7 Cinema, ore 21:15 – The Truman Show – Film cult con Jim Carrey.

– – Film cult con Jim Carrey. TV2000, ore 21:35 – Orchidea nera – Film drammatico.

I film di stasera in TV domenica 5 luglio 2026

La rivolta delle ex – Italia 1, ore 21:27. Un fotografo di successo, allergico all’amore e alle relazioni durature, riceve la visita dei fantasmi delle sue ex fidanzate.

– Italia 1, ore 21:27. Un fotografo di successo, allergico all’amore e alle relazioni durature, riceve la visita dei fantasmi delle sue ex fidanzate. Contagion – 20, ore 21:13. Un virus letale si diffonde rapidamente nel mondo, mentre medici e istituzioni cercano di fermare l’emergenza.

– 20, ore 21:13. Un virus letale si diffonde rapidamente nel mondo, mentre medici e istituzioni cercano di fermare l’emergenza. Fuga da Mogadiscio – Rai 5, ore 21:22. Nel pieno della guerra civile somala, diplomatici sudcoreani e nordcoreani devono trovare una via di fuga da Mogadiscio.

– Rai 5, ore 21:22. Nel pieno della guerra civile somala, diplomatici sudcoreani e nordcoreani devono trovare una via di fuga da Mogadiscio. After Earth – Dopo la fine del mondo – Rai Movie, ore 21:10. Un padre e un figlio restano bloccati su una Terra ostile, abbandonata dagli esseri umani.

– Rai Movie, ore 21:10. Un padre e un figlio restano bloccati su una Terra ostile, abbandonata dagli esseri umani. Paradise Beach – Rai 4, ore 21:21. Cinque ex rapinatori si ritrovano in Thailandia, ma il passato torna a chiedere il conto.

– Rai 4, ore 21:21. Cinque ex rapinatori si ritrovano in Thailandia, ma il passato torna a chiedere il conto. Interceptor – Il guerriero della strada – Iris, ore 21:14. Un poliziotto solitario affronta una banda violenta in un futuro post-apocalittico.

– Iris, ore 21:14. Un poliziotto solitario affronta una banda violenta in un futuro post-apocalittico. The Truman Show – La7 Cinema, ore 21:15. Jim Carrey interpreta un uomo che scopre di essere inconsapevolmente il protagonista di un programma televisivo seguito da milioni di persone.

I film su Sky Cinema domenica 5 luglio 2026

Sky Cinema Uno, ore 21:15 – Anemone . Daniel Day-Lewis torna al cinema nel film diretto dal figlio Ronan Day-Lewis, incentrato sul rapporto difficile tra due fratelli e le ferite del passato.

– . Daniel Day-Lewis torna al cinema nel film diretto dal figlio Ronan Day-Lewis, incentrato sul rapporto difficile tra due fratelli e le ferite del passato. Sky Cinema Family – Film e animazione per tutta la famiglia.

– Film e animazione per tutta la famiglia. Sky Cinema Action – Una selezione di film d’azione e avventura.

– Una selezione di film d’azione e avventura. Sky Cinema Suspense – Thriller, crime e titoli ad alta tensione.

– Thriller, crime e titoli ad alta tensione. Sky Cinema Romance – Film sentimentali e commedie romantiche.

Stasera in TV, domenica 5 luglio: la scelta migliore

La proposta centrale della serata è senza dubbio Brasile-Norvegia, ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026 in onda su Rai 1. Chi preferisce le serie può scegliere Elsbeth su Rai 2, Delitti ai Caraibi su Rete 4 oppure Racconto di una notte su Canale 5.

Per una serata all’insegna della leggerezza ci sono Italia’s Got Talent su TV8 e Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove. Tra i film, le alternative più interessanti sono Contagion, Fuga da Mogadiscio, The Truman Show e Anemone su Sky Cinema Uno.