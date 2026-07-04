Stasera in tv domenica 5 luglio 2026
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Stasera in TV domenica 5 luglio 2026: guida completa ai programmi, film e show in prima serata

Sveva Loriano
5 Luglio 2026 4 Minuti di lettura
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Cosa vedere stasera in TV, domenica 5 luglio 2026? La prima serata è dominata dai Mondiali di calcio 2026, con l’atteso ottavo di finale tra Brasile e Norvegia su Rai 1. Su Canale 5 prosegue la soap turca Racconto di una notte, mentre Rai 3 propone una nuova puntata di PresaDiretta.

Tra film, serie e show non mancano le alternative: Elsbeth su Rai 2, Italia’s Got Talent su TV8, Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove e il film La rivolta delle ex su Italia 1.

Stasera in TV: i programmi da non perdere

  • Rai 1, ore 21:30Brasile-Norvegia. Ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026, preceduto da Affari Tuoi.
  • Canale 5, ore 21:21Racconto di una notte. Nuovo appuntamento in prima serata con la soap turca.
  • Rai 3, ore 21:15PresaDiretta. Nuova inchiesta con Riccardo Iacona.
  • Rai 2, ore 21:00Elsbeth. Tre episodi della serie crime con Carrie Preston.
  • TV8, ore 21:40Italia’s Got Talent. Show dedicato ai talenti di ogni età e disciplina.
  • Nove, ore 21:30Aldo Giovanni e Giacomo – I corti. Una serata con gli sketch più celebri del trio comico.

Programmi Rai in prima serata

  • Rai 1, ore 21:30Mondiali di calcio 2026: Brasile-Norvegia – Ottavi di finale.
  • Rai 2, ore 21:00Elsbeth – Serie TV crime, tre episodi.
  • Rai 3, ore 21:15PresaDiretta – Attualità e inchieste.
  • Rai 4, ore 21:21Paradise Beach – Film d’azione.
  • Rai 5, ore 21:22Fuga da Mogadiscio – Film ispirato alla fuga dei diplomatici sudcoreani dalla Somalia nel 1991.
  • Rai Movie, ore 21:10After Earth – Dopo la fine del mondo – Film di fantascienza con Will Smith e Jaden Smith.
  • Rai Premium, ore 21:20Buonvino – Misteri a Villa Borghese – Serie TV.

Programmi Mediaset in prima serata

  • Rete 4, ore 21:33Delitti ai Caraibi – Serie crime in prima visione.
  • Canale 5, ore 21:21Racconto di una notte – Soap turca con Mahir e Canfeza al centro della storia.
  • Italia 1, ore 21:27La rivolta delle ex – Commedia romantica con Matthew McConaughey e Jennifer Garner.
  • 20, ore 21:13Contagion – Thriller di Steven Soderbergh con Marion Cotillard, Matt Damon e Kate Winslet.
  • Iris, ore 21:14Interceptor – Il guerriero della strada – Film d’azione con Mel Gibson.
  • Twentyseven, ore 21:11Scuola di polizia 5: Destinazione Miami – Commedia.
  • La5, ore 21:10Kiss the Chef – Imprevisti di nozze – Film romantico.
  • Cine34, ore 21:00Rimini Rimini – Un anno dopo – Commedia italiana.

La7, TV8 e Nove: cosa vedere stasera

  • La7, ore 21:15House of Trump – Documentario dedicato alla famiglia Trump e alla sua ascesa negli Stati Uniti.
  • TV8, ore 21:40Italia’s Got Talent – Show con esibizioni, giudizi e talenti sorprendenti.
  • Nove, ore 21:30Aldo Giovanni e Giacomo – I corti – Il meglio della comicità del trio.
  • Cielo, ore 21:15119 giorni alla deriva – Film drammatico e d’avventura.
  • La7 Cinema, ore 21:15The Truman Show – Film cult con Jim Carrey.
  • TV2000, ore 21:35Orchidea nera – Film drammatico.

I film di stasera in TV domenica 5 luglio 2026

  • La rivolta delle ex – Italia 1, ore 21:27. Un fotografo di successo, allergico all’amore e alle relazioni durature, riceve la visita dei fantasmi delle sue ex fidanzate.
  • Contagion – 20, ore 21:13. Un virus letale si diffonde rapidamente nel mondo, mentre medici e istituzioni cercano di fermare l’emergenza.
  • Fuga da Mogadiscio – Rai 5, ore 21:22. Nel pieno della guerra civile somala, diplomatici sudcoreani e nordcoreani devono trovare una via di fuga da Mogadiscio.
  • After Earth – Dopo la fine del mondo – Rai Movie, ore 21:10. Un padre e un figlio restano bloccati su una Terra ostile, abbandonata dagli esseri umani.
  • Paradise Beach – Rai 4, ore 21:21. Cinque ex rapinatori si ritrovano in Thailandia, ma il passato torna a chiedere il conto.
  • Interceptor – Il guerriero della strada – Iris, ore 21:14. Un poliziotto solitario affronta una banda violenta in un futuro post-apocalittico.
  • The Truman Show – La7 Cinema, ore 21:15. Jim Carrey interpreta un uomo che scopre di essere inconsapevolmente il protagonista di un programma televisivo seguito da milioni di persone.

I film su Sky Cinema domenica 5 luglio 2026

  • Sky Cinema Uno, ore 21:15Anemone. Daniel Day-Lewis torna al cinema nel film diretto dal figlio Ronan Day-Lewis, incentrato sul rapporto difficile tra due fratelli e le ferite del passato.
  • Sky Cinema Family – Film e animazione per tutta la famiglia.
  • Sky Cinema Action – Una selezione di film d’azione e avventura.
  • Sky Cinema Suspense – Thriller, crime e titoli ad alta tensione.
  • Sky Cinema Romance – Film sentimentali e commedie romantiche.

Stasera in TV, domenica 5 luglio: la scelta migliore

La proposta centrale della serata è senza dubbio Brasile-Norvegia, ottavo di finale dei Mondiali di calcio 2026 in onda su Rai 1. Chi preferisce le serie può scegliere Elsbeth su Rai 2, Delitti ai Caraibi su Rete 4 oppure Racconto di una notte su Canale 5.

Per una serata all’insegna della leggerezza ci sono Italia’s Got Talent su TV8 e Aldo Giovanni e Giacomo – I corti sul Nove. Tra i film, le alternative più interessanti sono Contagion, Fuga da Mogadiscio, The Truman Show e Anemone su Sky Cinema Uno.

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Sveva Loriano

Sono nata a Milano trent'anni fa. La mia casa è tutta in una valigia. Amo girare il mondo ma non rinuncio ai programmi del piccolo schermo. Amo il trash televisivo d'elite.

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