Giovedì 23 luglio va in onda la prima puntata di Kilimangiaro Estate 2026. La trasmissione, spin off estivo di Kilimangiaro, prende il via alle ore 21:25 circa, su Rai 3.

Kilimangiaro Estate 2026 prima puntata, sei nuove puntate condotte da Camila Raznovich

Quella al via oggi, giovedì 23 luglio, è la quarta edizione di Kilimangiaro Estate. La versione in prime time dello storico programma di Rai 3 ha debuttato nel 2021 ed è stata confermata nei palinsesti della terza rete Rai anche nel 2022. L’ultima edizione, infine, è andata in onda due anni fa.

Alla conduzione torna Camila Raznovich, padrona di casa della trasmissione (e dei suoi spin off) dalla stagione 2014-2015. In totale sono previste sei nuove puntate, in onda per altrettante settimane nel prime time del giovedì di Rai 3 e visibili anche in streaming e on demand su RaiPlay.

Il legame fra creatività e natura

Al centro della prima puntata di Kilimangiaro Estate 2026 c’è il profondo legame fra la creatività e la natura. Per parlarne c’è Jacopo Veneziani, storico dell’arte. A seguire è dato spazio a Daniele Michienzi, insegnante di italiano e latino in un liceo di Milano, che parla del suo libro Latin Lover. In esso analizza la lingua e la letteratura latina, che presentano degli elementi che ancora oggi ci avvicinano all’Impero Romano.

Maura Gancitano e Maria Luisa Frisa guidano un talk di attualità incentrato sul rapporto tra corpo, salute e società. Lo spunto iniziale della conversazione è la controversa legge approvata di recente in Giappone, che lega il peso corporeo alla prevenzione sanitaria. Le due protagoniste firmano un confronto basato sul body-shaming e sui nuovi ideali di bellezza, per capire come sta cambiando il modo in si guardano e si raccontano i corpi.

Kilimangiaro Estate 2026 prima puntata, ospite Telmo Pievani

Nella prima puntata di Kilimangiaro Estate 2026 è accolto Telmo Pievani, filosofo della scienza. Insieme al microbiologo Donato Giovannelli realizza un viaggio tra gli organismi più straordinari del pianeta, per scoprire come la vita riesca ad adattarsi anche agli ambienti più estremi.

Infine, la conduttrice dialoga con Diego Gastaldi, sportivo in carrozzina e viaggiatore instancabile, che aggiorna il pubblico in merito ai suoi recenti viaggi compiuti fra l’Europa, l’Africa e le Canarie. Gastaldi fa il suo ingresso in studio a bordo del suo nuovo furgone. Un mezzo per lui molto importante, in quanto è quello con cui è pronto a partire in giro per il mondo, verso nuove scoperte.